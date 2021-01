Empresario de Progreso se deslinda de la política

NO ESTOY APOYANDO A NINGÚN CANDIDATO NI PARTIDO POLÍTICO, SOLO ESTOY DEDICADO A TRABAJAR, SEÑALÓ RUBÉN GARCÍA «EL LOBO»

PROGRESO.– El empresario transportista Rubén Alberto García Cámara manifestó que no milita con ningún partido ni apoya a ningún candidato, pues está dedicado por completo a su trabajo en el transporte urbano, al servicio de los habitantes de progreso.

Popularmente conocido como «El Lobo», Rubén García hace el siguiente manifiesto para los fines que correspondan, debido a que en el ambiente político del puerto corren diversas especulaciones y por ese motivo decidió hacer pública su postura.

Lo anterior se debe a que su yerno, Jorge Romario García Ramírez, fue designado como precandidato del Partido Encuentro Solidario (PES), pero no le brinda ningún tipo de apoyo ni participa en ninguna actividad política ni de él, ni de ningún otro partido.

En un escrito que envió a la redacción de ProgresoHoy.com, acompañada de su identificación oficial, el conocido transportista señaló que él está «dedicado a trabajar y no tiene ningún vínculo con ninguna actividad política». (ProgresoHoy.com)