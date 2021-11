Inicia vacunación contra Coronavirus para personas de 18 a 29 y 30 a 39 años, de 10 municipios de Yucatán

De manera fluida y sin incidentes, arrancó este lunes la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el Coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca, para personas de 18 a 29 años de los municipios de Umán, Ixil, Cansahcab, Calotmul, Chapab, Ucú, Dzitás y Sinanché, así como de 30 a 39 de Oxkutzcab y Chicxulub Pueblo, con lo que Yucatán continúa avanzando a buen ritmo en el proceso de vacunación.

Desde las 8:00 de la mañana, decenas de yucatecos se dieron cita en las instalaciones de la Escuela Primaria “Petronilo Baquedano”, en el municipio de Ixil, para recibir su refuerzo, en este proceso para personas de 18 a 29.

Para Donato Correa Pacheco, contar con la segunda dosis significó un gran alivio, pues, aunque toma todas las medidas para evitar contagiarse, es una protección más, ya que él cuida a su madre de 89 años de edad, quien padece diabetes e hipertensión, enfermedades que la ponen en alto riesgo ante el virus.

“Estoy más tranquilo, por mí y por mi mamá; claro que eso no significa que me relaje y me deje de cuidar, al contrario, a veces, la gente no entiende que esto es sólo una protección, no es una cura, y tenemos que seguir con los cuidados. Es muy importante que todos nos vengamos a vacunar, pero también es importante seguir cuidándonos por nuestras familias”, aseveró.

En esta jornada de vacunación, que se realizará hasta el próximo sábado 6 de noviembre, se aplica primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años de edad, con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves, de Tizimín, Valladolid, Izamal, Maxcanú, Tekax y Oxkutzcab, en los Hospitales Generales estatales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS Bienestar.

De igual forma, se vacunará a personas de 18 a 29 años, de Cenotillo, Tekal de Venegas, Muxupip, Dzilam de Bravo, Telchac Puerto, Tepakán, Buctzotz, Sotuta, Homún, Celestún, Kinchil, Dzidzantún, Teabo, Tixcacalcupul, Abalá, Timucuy, Opichén, Panabá, Cacalchén, Temax, Hocabá, Hoctún, Tixméhuac, Dzán, Maní, Tahdziú, Samahil, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Kantunil, Sacalum, Tixpéual, Santa Elena, Chikindzonot y Chocholá.

En el caso de las demarcaciones donde se realiza la jornada de vacunación, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), exhortó a la población a estar pendiente de las fechas y los lugares donde se estará aplicando las segundas dosis.

Samantha Chan Aguilar recibió este lunes su refuerzo contra el Coronavirus, lo que la hizo sentirse aún más protegida y agradecida con el Gobierno del Estado por las gestiones acercar las vacunas a todos los municipios de la entidad.

“Me siento muy contenta. En mi casa, todos ya tienen las 2 dosis, sólo yo faltaba; ahorita, ya estamos más protegidos, pero tenemos que seguir con los cuidados”, resaltó la joven.

Para poder recibir la vacuna, es indispensable que la persona esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal y presente la constancia médica que certifique el diagnóstico, expedida por su médico tratante.