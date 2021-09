Prolimpia realizó intensa jornada de limpieza en La Caleta

PROGRESO.– Con el objetivo de atender los reportes hechos por armadores y pescadores de la localidad, las cuadrillas de la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Prolimpia; llevaron a cabo trabajos de saneamiento y limpieza en el Puerto de Abrigo.

En ese contexto, el titular de la dependencia, Emilio Javier Góngora Ortegón acudió a supervisar las labores que incluyeron el vaciado de los desperdicios acumulados en la góndola y los contenedores ubicados en distintos puntos de esta vía.

Durante esta limpieza se encontraron restos de aceite, el cual explicaron que está prohibido, por lo que se invita a las personas que laboran en el Puerto de Abrigo a que no hagan este tipo de acciones, las cuales no solo no están permitidas sino que contaminan enormemente el entorno marino.

“Por instrucciones del alcalde Julián Zacarías Curi, en Prolimpia siempre estamos al pendiente de cada uno de los reportes que nos hacen llegar, por lo que pedimos a los ciudadanos a seguir externando sus reportes para que juntos mejoramos el servicio», dijo Góngora Ortegón.

Asimismo señaló que a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades por mantener el puerto limpio, también es responsabilidad de los usuarios quienes al no comprometerse con el correcto desecho de sus residuos provocan acumulación de basura y contaminación en todo el recinto.

Por su parte, uno de los usuarios del lugar externó “Nosotros vemos que todos los días pasan los camiones de Prolimpia, pero a diario se llenan los contenedores, y pues así está difícil; yo recuerdo de que antes de que colocaran contenedores, todas las personas embolsaban su basura y la llevaban a donde les dieran la indicación”.

Finalmente, El funcionario luego de revisar que se hicieran los trabajos de saneamiento y limpieza, señaló que los días fijos de ruta serán los miércoles y sábados desde las 7:30 a.m., en los que se llevarán toda la basura e invita a los pescadores y armadores a que mantengan sus bolsas debidamente cerradas y eviten arrojar desperdicios como aceite en las góndolas y contenedores.