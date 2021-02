«Trabajar con orden e inclusión», ofrece Julián Zacarías al registrar su precandidatura

PROGRESO.– Julián Zacarías Curi, actual presidente municipal de uno de los puertos más importantes de Yucatán, se registró ayer por la tarde como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la reelección por la alcaldía de Progreso.

Cumpliendo con todos los protocolos preventivos contra el COVID-19 y acompañado de su esposa Alma Rosa Gutiérrez y sus hijos Julián y Alex, Zacarías Curi acudió al Comité Directivo Estatal del PAN, en donde fue recibido por el presidente de dicha entidad, Asís Cano Cetina y de la representante de la Comisión y Organización Electoral del mismo partido, Juana de la Cruz Jiménez Nah, quien verificó que se cumplieran con los requisitos para dicho registro.

En su mensaje, Zacarías Curi agradeció a su familia y equipo el respaldo que le han dado a lo largo de casi dos años y medio de trabajo, el cual señaló, «hemos demostrado con hechos y a la vista de todo Yucatán nuestra capacidad. Las gestiones e inversiones públicas y privadas necesitan continuidad».

Y reafirmó: «tengo claro lo que hay que hacer para que Progreso siga en la ruta del crecimiento: un solo Progreso de oportunidades para todos».

En ese sentido adelantó que: «mi prioridad en esta nueva etapa será trabajar con orden e inclusión para generar las condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de nuestros habitantes. Es por esto que esta ocasión podrán apreciar la planilla que me acompañará en este proyecto será totalmente inclusiva y representativa de nuestra diversa comunidad», aseveró.

Y reiteró: «lo único que hago es trabajar por Progreso porque estoy enamorado de mi ciudad y porque aquí quiero ver crecer a mis hijos. En este momento, sería difícil hacer un recuento de lo logrado en la administración municipal; una administración que ha hecho más en dos años y medio, que lo que hicieron las anteriores administraciones en los últimos 20 años».

«Sin embargo, no estoy aquí para decir lo que se ha hecho, estoy aquí para hacerle conocer a los progreseños qué es lo que me mueve en esta nueva aspiración, que es concluir lo iniciado» dijo.

Y es que desde inicios de su gobierno municipal, esto desde septiembre de 2018 hasta la fecha, ha demostrado ser un buen gestor a través de diversas obras.

Entre ellas destacan la modernización a la red de agua potable para mejorar el suministro del vital líquido a todo el municipio y comisarías, el nuevo sistema de recolección de residuos sólidos asimismo la reactivación del malecón internacional.

De igual forma, la rehabilitación de espacios deportivos como el conocido campo de La Federal, el Morelos, el 20 de Noviembre, sin olvidar los campos de béisbol de los puertos de Chelem y Chicxulub así como el de la termoeléctrica, ubicado al oriente de la cabecera municipal.

También durante este tiempo, el Ayuntamiento de Progreso logró aumentar el número de unidades para reforzar la seguridad en el municipio, de recibir solo 2 vehículos, actualmente la corporación policiaca cuenta con 11 nuevas patrullas.

Del mismo modo, y gracias a un trabajo coordinado con el gobierno estatal y la iniciativa privada, se ha logrado repavimentar alrededor de 30 kilómetros de calles, tanto en la cabecera municipal y comisarías; 12 kilómetros con el gobierno del Estado, 18 con empresas y 8 kilómetros más con la inversión municipal.

Respecto a si solicitará licencia, Zacarías Curi aseguró que no, que ésta la efectuará al término de su jornada laboral con la finalidad de no desatender los actuales compromisos, de hecho encomendó a su equipo de trabajo a reforzar las labores y a no dejar de escuchar a la gente a fin de continuar con los proyectos.

Finalmente, y con copia en mano del documento que lo acredita como precandidato a la presidencia municipal de Progreso, Zacarías Curi capturó el momento con una fotografía, acompañado de Erik Rihani González, quien también se registró esta tarde como precandidato a diputado por el Distrito IX local y de la subsecretaría de Infraestructura Social, María del Carmen Martínez Ordaz, precandidata a diputada por el Distrito II Federal.

