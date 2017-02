PROGRESO.– El regidor del Ayuntamiento, Jorge Méndez Basto, señaló que el hecho de que el nombre del alcalde José Isabel Cortés Góngora aparezca en el Catálogo de Proveedores de la Comuna genera muchas dudas entre la población y en ese sentido, el edil debe informar y aclarar la situación al respecto.

LEE MÁS: El alcalde José Cortés aparece como proveedor del Ayuntamiento

El edil Méndez Basto también señaló que hasta donde tiene conocimiento, dicho listado de proveedores no es el actual, pues en dicho documento también aparecen nombres de proveedores de anteriores administraciones y hasta gente que desde hace muchos años no tiene ninguna relación comercial con la actual administración turquesa 2015-2018.

En ese sentido, el regidor exhortó a que el Ayuntamiento esclarezca esta información.

-Si los ciudadanos solicitan el listado actual de proveedores a través de transparencia, la Comuna está ofreciendo una información que no es actual- señaló el regidor de extracción priista.

Señaló que sin embargo, la presencia del nombre del alcalde en ese catálogo de proveedores, no deja de llamar la atención y sin duda genera muchas dudas entre los pobladores, tal pareciera incluso que pretenden confundir u ocultar algo, detalló.

-Alguna vez me comentaron en el área de administración que en el catálogo aparecen todos quienes alguna vez han tenido alguna relación comercial con la Comuna, incluyendo anteriores administraciones- dijo.

Sin embargo, por otra parte se averiguó que en el listado de proveedores del anterior Ayuntamiento que encabezó Daniel Zacarías, no aparecía el nombre de José Cortés, el cual fue incluido en el primer semestre de esta administración y se ignora qué es lo que provee a la Comuna.

Si los ciudadanos solicitan ante Transparencia la información actual, esa es la que el Ayuntamiento debe proporcionar y no buscar confundir, dijo el edil.

Cabe señalar que desde el año pasado, varios ciudadanos han solicitado través de transparencia el listado de Proveedores Actuales del Ayuntamiento turquesa, pero el área respectiva solo ha ofrecido un listado genérico y al parecer antiguo donde aparecen diversos nombres de proveedores, por lo que la Comuna estaría ofreciendo información errónea con el fin de cumplir con el trámite y no informar con los datos correctos que se le solicitan. (ProgresoHoy.com)