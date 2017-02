PROGRESO.– Alejandro Castilla Roche, Director de la empresa Progreso Vacation Rentals, negó las acusaciones de fraude realizadas por residentes extranjeros y afirmó que los señalamientos son falsos, toda vez que su compañía no recibe pagos por adelantado por las casas que promueve a través de su página de internet. “Son acusaciones falsas y sin fundamento. Además, estoy dando la cara a esta situación pues apenas ayer me enteré de éstas quejas y por lo mismo, el que nada debe nada teme y solicito aclararlas”, expresó.

Entrevistado vía telefónica y por medio de información que aportó a través de un correo electrónico, Castilla Roche ofreció su versión de las acusaciones en su contra por parte de residentes extranjeros quienes lo señalan como presunto estafador en la renta de predios veraniegos ubicados en la costa yucateca.

“Nuestras Reservas están sujetas a los lineamientos de Profeco donde existe la protección al consumidor y todas y cada una de las reservas que llevamos a cabo se pagan hasta arribar a la casa”, incidó.

“El cliente únicamente paga en efectivo al dueño de la casa si está 100% satisfecho con la casa reservada previamente”, señaló.

“Cabe mencionar que esta política de empresa no dejar lugar alguno la posibilidad de perpetuar ningún tipo de fraude. En todas y cada una de las casas se describe lo que le acabo de describir como puede ver en el siguiente Screenshot:”

(Como informamos, residentes extranjeros denunciaron una serie de estafas cometidas por una presunta firma de bienes raíces denominada “Progreso Vacation Rentals”.

En declaraciones realizadas al Diario de Yucatán, John Clifton expuso que fue estafado por Alejandro Roche Castillo o Castilla, quien renta viviendas veraniegas a través de la página de internet “Progreso Vacation Rentals, Yucatán México”.

Señaló incluso que son más de 20 personas las estafadas, quienes han realizado diversos depósitos a esta persona para la renta de casas en Yucatán, pero el representante de la página no respeta los acuerdos y se queda con el dinero, pues las casas rentadas no existen o ya están ocupadas).

En llamada a ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, el entrevistado también dijo: “Igualmente le envió el comunicado que le envié el día de ayer al señor John Clifton y al señor Juan Molina Propietario Casa y mi abogado Raúl Ballote”.

Lo anterior, según el archivo adjunto, es la siguiente conversación (en inglés):

Asunto: Casa Juann’s refund

John Clifton and Juan Molina

We spoke with John Clifton and agree to refund the reservation deposit until February 06.

On February 06 it was agreed to return the reservation deposit of the house (the date on which the last booking started), since if we delete the house from the inventory then there is the risk of being defrauded by a non-existent house for a previous booking.

It is clearly John became impatient and he add a new article that he must prove the vast defamation without any kind of proving documents.

Here is a copy of the previously arrange refund that was going to take place on Monday and not this weekend.



The house was not delete previously because must be online until the last booking begins.

http://www.progresovacationrentals.com/rental_casa-juanns.php

Now it is delete and this was going to happend this Monday February 06.

We have call England 00441920823479 because we require to set an appointment with John Clifton.

Thank you for your prompt response because we must meet before you return to England.

Añadió que en este caso, el cliente realizó un pago por los servicios prestados, pero debido a que no ocupó el predio y no quiso otro de mayor categoría, se procedió a la devolución de su depósito con el que separó la residencia. El depósito se efectuó hasta el día 6 que es la fecha que se tenía programada para ocupar el predio que siempre no rentó.