PROGRESO.– Les presentamos la cuarta y última entrega de los que “suenan” rumbo al 2018 en el puerto de Progreso.

Agradecemos sus comentarios para enriquecer este ejercicio informativo, en donde consignamos lo que se sabe de cada uno de los siguientes personajes, específicamente de lo que se ha informado en los diferentes medios de comunicación y de lo que se comenta en sus círculos políticos donde interactúan.

Aprovechamos el espacio también para precisar que aunque para algunos estos perfiles los consideren como un “ataque” (como ellos le llaman), lo cierto es que es su pasado, el cual estará siempre ligado a todo lo que hagan, pues si el pueblo no tiene memoria, para eso están los medios de comunicación para recordar sus trayectorias, ya sean buenas o malas, con el fin de que los ciudadanos se formen un critero más amplio de cada uno de ellos.

* Jéssica Saidén Quiroz

Ex candidata del PRI a la alcaldía de Progreso.

Es una joven que se ha ganado su lugar en el complicado ambiente de la política y que según los mismos habitantes de Progreso, siempre se ha preocupado por ayudar a sus semejantes, sin importar que sean o no tiempos electorales y sin hacer caso a la trillada frase de que es “meridana”.

En el 2015, tras perder las elecciones, Jéssica Saidén tuvo los pantalones para denunciar públicamente a los grupos que traicionaron al PRI para apoyar a los turquesa, poniendo nombres y apellidos a los tricolores que orquestaron una mega-operación en contra del propio PRI: denunció a la hoy diputada local María Ester Alonzo, a su esposo el ex alcalde Enrique Magadán, a la diputada federal Lucelly Alpizar Carrillo, al empresario Luis Alonzo Morales quien financió económicamente, así como a los esposos José Blanco Y Maricarmen Ordaz, quienes según señaló fueron los encargados de operar la llamada traición del PRI para darle el triunfo al “pri-turquesa” José Cortés Góngora, cuyos pobres o casi nulos resultados están a la vista.

Fue el tiempo el encargado de confirmar esa denuncia, pues lideresas, operadores políticos y hasta gente de la cúpula priista estatal también participaron para propiciar la derrota del PRI en Progreso en un hecho que marcó historia en este puerto.

A raíz de esa denuncia, algunos grupos del mismo PRI han intentado hacerla a un lado, lo cual no han logrado pese a sus insistente golpeteo.

La derrota sufrida en el 2015 no desanimó a Saidén Quiroz, pues como hasta la fecha -según los enterados de la política- sigue firme, trabajando y alineada al equipo del gobernador Rolando Zapata Bello, quien le confió tomar las riendas del Conafe. Antes también fue titular de la Coespo estatal.

En la actualidad, nuevamente suena como aspirante a la alcaldía de Progreso, aunque en otros campos se le perfila hacia diputación.

* Danery Grissel Trejo Frías

Es más conocida por ser hija del ex alcalde y actual titular del Cobay Yucatán, Porfirio Trejo Zozaya. Aunque inicialmente el que “sonaba” era su hermano, el joven ingeniero Roberto Trejo, lo cierto es que la cargada familiar se inclinó por Grissel.

Grissel Trejo se desempeña actualmente como Directora de Vivienda del IVEY, dependencia que está a cargo del ixileño Cesar Escobedo May, quien nuevamente aspira a una diputación local.

Trejo Frías, es nieta del cronista vitalicio de Progreso, Romeo Frías Bobadilla y sobrina de la también aspirante y directora del Tec, Lila Frías Castillo.

De hecho se comenta que las recientes aspiraciones de Grissel Trejo, ocasionaron presuntos “roces” familiares, pues tanto la tia como la sobrina buscan la candidatura del PRI a la alcaldía.

Grissel Trejo es también Delegada en Progreso del Movimiento Territorial (MT), y de unos meses a la fecha ha intensificado sus actividades para proyectar su imagen, de la mano de su papá, el Dr. Trejo Zozaya. Está casada con el izamaleño William Barrera Lima, jefe de recursos materiales de Sedeculta, quien la acompaña en sus actividades proselitistas que realiza en Progreso y comisarías, donde se le ha visto entregando apoyos y reuniéndose con lideresas del PRI y vecinos.

A esta aspirante se le suele ver en actividades de Víctor Caballero Durán, aspirante a la gubernatura, y hay quienes señalan que el funcionario la respalda en sus aspiraciones.

* Lila Rosa Frias Castillo

Es Directora del Tec de Progreso, hija del periodista y cronista vitalicio del puerto, Romeo Frías Bobadilla. Es actual delegada del PRI en Yaxkukul.

Hasta antes de incursionar en la política y en puestos públicos, trabajó como representante de laboratorios médicos.

De unos meses a la fecha, ha intensificado sus actividades para promocionar su imagen, con la realización del programa #ConsumeLocal, donde visita todo tipo de comercios de este puerto.

En opinión de algunos, ha innovado en la forma de hacer política (o proselitismo) al buscar no solo proyectar su imagen, sino también involucrar a la sociedad e incluso, dando a conocer los atractivos turísticos y comercios del puerto a través de fotos y vídeos. Incluso, se le señala como una propuesta joven y diferente.

También realiza diversas actividades en las que ha participado promoviendo el deporte, como clases masivas de zumba en el puerto y comisarías, así como reuniones vecinales, a donde acude acompañada de sus colaboradores del Tecnológico.

Apenas el pasado jueves, también llamó la atención al realizar una actividad donde reconoció el esfuerzo de los mejores promedios de primarias del municipio a quienes llamó Futuros Guerreros y que de igual forma involucró a numerosos estudiantes y familias en una actividad distinta y que por vez primera se realiza en el municipio.

En su momento, fue una de las coordinadoras de campaña del ex alcalde Daniel Zacarías Martínez, quien ahora funge como su principal impulsor.

Participa en las actividades convocadas por el PRI y está muy activa en las redes sociales.

Es de las que manifestaron sus intenciones más recientemente y que en poco tiempo ha ganado terreno entre las preferencias locales.

* Julián Zacarías Curi

No tiene ninguna experiencia en la política, pero como algunos han señalado, se le podría dar el beneficio de la duda para que pueda demostrar lo que puede hacer si es que, como dice, cuenta con propuestas frescas para impulsar el desarrollo de Progreso.

En el pasado proceso electoral manifestó sus intenciones de buscar la alcaldía, siendo impulsado anímicamente por el grupo político Magadán-Alonzo y económicamente -según algunos cercanos- por amistades y por su suegro, el empresario pesquero Jesús Gutiérrez Aguilar.

Debido a que en la contienda pasada no quedó como candidato, hay versiones de que el PRI tiene un “compromiso” con él y señala que será el próximo candidato. Lo cierto es que en la política todo puede pasar y será necesario esperar a fines de año para confirmar o desmentir esa versión.

Es sobrino del empresario pesquero Juan Zacarías Dib, con quien su única afinidad es el apellido, pues es sabido que no cuenta con el aval de su tío, a pesar de que le ha pedido su apoyo en varias ocasiones, pero sin éxito. Lo mismo, se dice, sucede con otros aspirantes que dicen tener el apoyo del empresario, quien hasta donde se sabe, no está apoyando a nadie, pues se desmarcó de la actividad tras la traición orquestada contra el PRI en el 2015.

Aunque Julián Zacarías se promueve como una opción “nueva”, es opacado por la gente que le rodea y que -según sus conocidos- constantemente le aplauden hasta sus errores, sin darse cuenta que en vez de hacerle el bien, solo lo engañan.

Entre el grupo de colaboradores de Julián, se comenta con insistencia que es asesorado por Lino Magos Acevedo, ex funcionario del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, ex gobernador acusado de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita por el gobierno mexicano junto con varios de sus colaboradores.

En el círculo de Julián se dice que el citado personaje, casado con una progreseña, llegó al puerto como una “eminencia de la política”, pero en realidad -según sus conocidos- podría ser todo lo contrario en las aspiraciones de Julián.

El presunto “asesor”, quien incluso intentó asesorar en su momento a Jessica Saidén, fue titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Quintana Roo, de donde no salió en las mejores circunstancias y fue acusado por su activismo en redes sociales, en particular Twitter, tanto a favor del exgobernador Roberto Borge, como contra sus adversarios, a quienes frecuentemente atacaba a través de cuentas falsas y publicaciones clonadas y que le costó incluso ser obligado a disculparse públicamente con el periodista maya Pedro Canché Herrera por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo (Cdheqroo), ante tales

ataques. (Ver antecedentes dando click aqui y aqui en la liga de Pedro Canché)

De hecho, en el más reciente evento del PRI, realizado en el local de la CTM, Magos Acevedo acompañó a Julián Zacarías durante el acto político.

Además de su presunto asesor, Zacarías cuenta con su “equipo” de colaboradores está conformado por gente bastante “quemada” e identificada con lo peor de la política local. Ese ha sido uno de sus principales obstáculos para sobresalir, aunque lo que ha logrado resaltar se lo debe al grupo político “maga-lonzo” que lo ha promovido desde 2015.

Algunos incluso consideran que bien podría sacudirse a los parásitos que le acompañan y rodearse de gente realmente nueva y con capacidad para tener más posibilidades de agradar a un mayor sector de la población.

Julián Zacarías es microempresario dedicado a la venta de estopas desde hace más de una década, su negocio lo tiene en la vía Mérida-Progreso. Antes fue socio de un bar y restaurantes en Mérida.

Desde su aparición en 2015, se ha mantenido activo en redes sociales. Con frecuencia realiza reuniones con vecinos y asiste a actividades políticas del PRI para hacer acto de presencia.

Con frecuencia hace alarde de sus constantes viajes al extranjero y de su afición por los deportes extremos. Entre sus amigos cercanos le dicen “Superman”.

* Maricarmen Ordaz Martínez

Es esposa del ex alcalde y ex diputado José Blanco Pajón. Es conocida como la “diputada por accidente”, pues se convirtió en diputada federal cuando su esposo fue despojado de la candidatura por la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien pretendió postular a su prima Lucía Canto Lara a la diputación del Distrito 02 argumentando la llamada cuota de género.

En ese entonces, Pepe Blanco, enojado por el despojo del que había sido objeto, incluso denunció al propio PRI para proteger sus derechos político-electorales.

Pero al ver que no le quedaba de otra, pues debía ser una mujer la candidata y para no perder el poder político y la posibilidad de ocupar una curul, Pepe Blanco viajó a México para pelear la candidatura y postuló a su esposa.

A pesar esta “rabieta” orquestada por Blanco Pajón y el pleito que traía con la ex gobernadora Ivonne Ortega, la ex mandataria estatal le impuso a su prima Lucía Canto Lara como suplente de Maricarmen Ordaz.

Desde ese entonces, Carmen Ordaz hizo campaña de la mano de su esposo que incluso cantaba en los pueblos para ganar simpatía y ganó las elecciones con 102,754 sufragios, imponiendo un récord de votación a nivel nacional entre los diputados federales.

Durante su gestión como diputada, la CFE descubrió un “diablito” en un minisúper de su propiedad que tiene en Yucalpetén, aunque ella se defendió diciendo que “no sabía” que estaban robando luz en ese local. Aún así la CFE le impuso una multa a la diputada por varios miles de pesos que tuvo que pagar en abonos.

Previamente, su única experiencia en la política fue cuando fungió como tesorera municipal en la administración de Alfredo Villalobos Vázquez (1991-1993) y posteriormente presidenta del DIF Municipal cuando su esposo fue alcalde (2001-2004).

En 2015 fue una de las aspirantes del PRI a la alcaldía de Progreso, pero al no ser designada, apoyó la llamada “traición del PRI” -junto con otros grupos políticos- al promover el voto cruzado en contra de la candidata Jessica Saidén Quiroz, quien como se sabe, perdió ante el también priista que se fue al Panal, José Cortés, hoy alcalde.

De unos meses a la fecha se encuentra realizando actividades proselitistas para promover sus aspiraciones por la alcaldía. Asiste a eventos como invitada y entrega apoyos a equipos, escuelas y agrupaciones y recibe el apoyo de un grupo de jóvenes que la apoyan en sus actividades.

Se dice que Maricarmen trata de imponer su estilo particular en todo lo que realiza, aunque su propio esposo y sus viejos colaboradores se lo impiden, lo que genera “choques” entre los viejos y las nuevas generaciones que la apoyan.

En 2016, uno de sus hijos que está dedicado a comerciar con especies marinas, fue detenido por la Policía por presuntamente traficar con pepino de mar, pero no duró mucho tiempo en los separos gracias a las rápidas gestiones que realizaron para ponerlo en libertad.

* Irving Castillo Avila

Es actual Director del Cobay Progreso. Se ha sumado a los aspirantes por la alcaldía de Progreso pues así lo ha manifestado a sus cercanos amigos y colaboradores del Cobay Progreso, donde es director general.

Por varios años se desempeñó como Delegado de la Cruz Roja en Progreso, hasta que fue sustituído por Mario Herrera Salvador.

Ha sido Director del Agua Potable de Progreso, durante la administración (2010-2012) de la actual diputada local María Ester Alonzo Morales, en donde sustituyó a Enrique Castro Cruz en el cargo.

También ocupa una cartera dentro de la Cnop municipal, filial del PRI, con el movimiento de profesionistas.

Se le identifica con el grupo político de la diputada Alonzo, aunque también se dice respaldado por el actual secretario de educación Víctor Caballero Durán, aspirante a la gubernatura.

Ha realizado con frecuencias actividades para proyectar su imagen, las cuales comparte todo el tiempo en redes sociales, asistiendo como invitado o patrocinador a eventos escolares o deportivos.

También se mantiene activo en las redes sociales, donde incluso ha sido criticado por sus preferencias religiosas, pues algunos no comparten que sea director de un colegio y promueva mensajes religiosos o “bendiciones” en las redes, incluso en horas de clase, pues la educación es laica y de alguna u otra forma, pese a que lo hace en sus redes personales, es seguido por muchos de sus alumnos y sus constantes menciones sobre religión influyen también en el alumnado, según padres de familia que han tocado el tema.



* José Alonzo Morales

Es otro de los que suena de cara al 2018, pues hay gente que simpatiza con él y lo mencionan como una opción, aunque él no precisamente ha mostrado ni manifestado interés en buscar el cargo.

Se dice que actualmente está dedicado a sus negocios en el ramo de la pesca principalmente.

Es mejor conocido como “Aguacate” en los círculos pesqueros donde tiene mucha aceptación y amistad con el grueso de los hombres de mar que lo tratan a diario en los muelles de Yucalpetén.

Muchos lo ven con posibilidades, no solo por su carácter, sino también porque cuenta con el capital económico, sin apoyo de nadie más y de ningún partido, para participar en una contienda política.

Hay versiones de que podría apoyar a uno o más candidatos.

* Jorge Carlos Méndez Basto

Es actual regidor del PRI en el Ayuntamiento y presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor en Progreso.

Su participación en la política inició con el grupo político del ex alcalde Daniel Zacarías Martínez, aunque a la par de su activcidad en el PRI, se ha mantenido muy de cerca en sus actividades relacionadas con el magisterio, donde se desempeña actualmente como secretario general de la delegación D-I-95.

En el ámbito magisterial ha desempeñado diferentes cargos.

Formó parte de la planilla de regidores plirinominales de la ex candidata Jessica Saidén, por lor que al perder el PRI, se lograron tres regidurías para el tricolor. Una para Jorge Méndez y otras dos para las ediles Margarita Peniche y Gabriela Flores Chan.

Jorge Méndez ha trabajado desde abajo, pues incursionó en el PRI como representante de sección hasta escalar a presidente del Comité local. Se ha formado un camino poco a poco en el difícil ambiente político local.