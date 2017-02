MÉRIDA.– El Parque Marino Nacional Arrecife Alacranes, que es un área natural protegida ubicada a 65 millas náuticas de Progreso y que se conforma de casi 334 mil hectáreas, sólo podrá ser visitada por 1000 personas al día, informó Cristóbal Cáceres G. Cantón, director de la Reserva de Río Lagartos y Alacranes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

“El Parque es un área natural protegida, así se decretó el 6 de junio de 1994 y se debe ajustar al programa de manejo, el cual contempla la capacidad de carga de la zona; es por eso que se hizo el estudio en el 2015 por parte de la CONANP y solamente falta presentarlo en el Consejo Asesor, que será en los siguientes días, y entrará en operación diríamos que durante el Carnaval, que es cuando empiezan a visitarlo”, explicó el funcionario federal.

SOLO 100 VISITANTES AL DÍA…

Las nuevas reglas incluyen límites en el número de personas que visiten la zona al día.

De acuerdo con información de la CONANP, el año pasado se recibieron 9 mil personas en todo el año; sin embargo, durante los dos meses de verano, Semana Santa y Carnaval, se registra la mayor cantidad de visitas —100 personas en promedio—, aunque hay fechas que se rebasa, según detalla Por Esto.

En diferentes ocasiones se ha evidenciado la gran afluencia de jóvenes en yates en época vacacional y la creciente demanda que tiene Isla Pérez, una de las 5 islas con las que cuenta el Parque.

Este Parque posee 300 kilómetros de arrecifes coralinos, es el más grande del Golfo de México, por lo que las autoridades prevén que la carga excesiva puede causar daños. Ahora se ha impuesto como límite 111 personas al día en toda su extensión (100 visitantes y los 11 trabajadores que están fijos en esa área natural).

“En todas las áreas naturales protegidas del país se hacen los estudios de capacidad de carga para determinar los límites; tan sólo el año pasado recibimos 9 mil visitantes, cuando el nivel más alto lo habíamos tenido en el 2009 con 4,565 visitantes, que son los brazaletes que emitimos para autorizar la visita al Parque. La mayoría de los visitantes son yucatecos y llegan en Carnaval, Semana Santa y Verano, con un promedio de visita de 2 a 3 días, lo que les implica un gasto de entre 10 mil y 25 mil pesos”, añadió.

Destacó que antes podían visitar el Parque todos los que quisieran porque no había límites, pero ahora solamente se permitirá el acceso a los 100 visitantes, sin importar el número de embarcaciones; el control lo llevará la CONANP con la emisión de brazaletes y, si llega alguna embarcación sin permiso, se le exhortará a cumplir la normativa porque a la siguiente deberá enfrentar a la Profepa.

“Será como un hotel, donde se hacen reservaciones, tal vez para cierta fecha ya no haya lugar porque estarán completos los 111 (incluyendo a los trabajadores del sitio), pero al día siguiente alguien se va y podrán entrar; se llevará una bitácora que se checará de manera conjunta con la SCT, la Marina y la Profepa”, dijo.



PROHIBEN USO DEL GRAMPÍN Y REGULAN EL HORARIO PARA BUCEAR…

De todo el parque, la zona más visitada, porque es la que tiene mejor acceso, es Isla Pérez, donde está instalada la Marina, hay un muelle, un sendero, 4 baños, una palapa y la zona de acampar.

Hasta ahora esta playa es donde las embarcaciones se anclan en la arena; sin embargo, conforme a las nuevas reglas, ya no se permitirá utilizar el grampín porque habrá unas boyas de fondeo a 40 metros de la playa y las embarcaciones se anclarán allí.

“Las razones de limitar el acceso es porque vemos que cada vez llegan más visitantes, está creciendo la demanda y antes de dañar el coral o lo que significa esta zona para las aves migratorias, se ponen estos límites”, dijo.

Otro de los cambios es el límite para bucear.

Ahora, solamente 4 grupos de 8 personas podrán bucear de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y por ningún motivo se permitirá el buceo con arpón: “Arponear está prohibido, se permite la pesca deportiva con cordel, para nada el arpón”, señaló.

Agregó que las 11 personas fijas en resguardo de la Semar y la CONANP permanecerán en la zona, y forman parte de las 111 personas permitidas al día.

Alacranes tiene 34 especies de corales, es el hábitat de golondrinas, pájaros bobo y fragatas, es el sitio de reposo de aves migratorias; es el lugar de anidación y reproducción de peces: se han ubicado 134 especies de peces y 24 de tiburones, 4 especies de tortugas; se divide en zonas núcleo y de amortiguamiento, éstas últimas son las de preservación y aprovechamiento sustentable, ya que las primeras no son restringidas.

La época de Primavera-Verano es cuando se recibe más visitantes que van de pesca y el 70 por ciento se queda de 1 a 2 noches.



SOMETIDO A CONSEJO…

Estas nuevas reglas se implementarán una vez que el Consejo Asesor, conformado por 21 representantes de la sociedad civil, de la academia, organizaciones, pescadores, gobiernos, esté enterado de estos cambios y se implementen.

El Consejo lo preside de manera honoraria el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello y actualmente la presidencia ejecutiva es del Dr. Romeo De Coss, del Cinvestav, pero se convocará en estos días a una nueva sesión para renovar el Consejo e informar sobre los cambios en Alacranes.

“La invitación se estará enviando en estos días para sesionar hacia el 20 de febrero y de inmediato entra en vigor, así que para el Carnaval, en los primeros viajes de visita, ya estarán las nuevas reglas”, dijo.

En el Consejo también están la UADY, el CICY, Pronatura, la Federación de Pescadores, los clubes de pesca, el presidente municipal de Progreso y la Marina, entre otros.

“Es muy probable que el primer fin de semana que se ponga en marcha se rebasen los 111 diarios, pero se trata de sensibilizar, de entender que para disfrutar hay que cuidar”, señaló.

Los brazaletes cuestan 64 pesos por día por persona y sigue vigente el pasaporte de 260 pesos anual por persona. “No se prohíbe la entrada a Alacranes, se limita y se regula para preservarlo, pues es el más importante del Golfo”, concluyó.