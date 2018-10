Sector Pesquero pide un alto a la captura furtiva de especies

CITARÁN A DECLARAR A EX FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ACLARAR ANOMALÍAS DETECTADAS EN AUDITORÍA / INVESTIGARÁN REPARTO DE TERRENOS ENTRE FAMILIARES DE LOS EX REGIDORES SEGÚN CONSTA EN DOCUMENTOS OFICIALES / ACTUALES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TAMBIÉN RECIBIERON TERRENOS EN DONACIÓN



PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi afirmó que no le temblará la mano a la hora de denunciar a los malos funcionarios y las anomalías detectadas en la pasada administración encabezada por el ex alcalde “pri-turquesa” José Cortés Góngora.

Entrevistado ayer por la tarde luego de poner en marcha los trabajos de imagen urbana en el primer cuadrante de la ciudad, el presidente municipal informó, a pregunta de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, que la auditoría realizada a la anterior administración ya comenzó a arrojar las primeras anomalías graves.

-Alcalde, a casi dos meses al frente del Ayuntamiento ¿cómo va la auditoria de la entrega recepción?, se le preguntó.

-Pues te lo voy a poner en resumen: Los resultados son un libro de este grueso, señaló el edil al mismo tiempo que hacía una seña con sus dedos para ejemplificar el grueso del expediente de anomalías del anterior Ayuntamiento.

-¿Sí hay resultados?, se le insistió.

-Sí hay, algunos seguramente son errores humanos, otros son de observar, por lo que se les dará parte a los involucrados y se abrirá un periodo de aclaraciones para aclarar todas esas anomalías, indicó el alcalde.

El presidente municipal afirmó que sea lo que sea, “donde estén las anomalías, sobre eso vamos a trabajar e iremos hasta el final contra quien resulte responsable”.

LUMINARIAS, DESVÍOS Y REPARTO DE TERRENOS…

Como informamos la semana pasada, antes que cualquier otro medio, la auditoría realizada por el despacho Fistax, ha arrojado las primeras evidencias de desvíos de recursos por parte de la anterior administración. El millonario desvío de dinero público en el contrato de las luminarias, funcionarios que fungieron como proveedores y hasta el reparto de terrenos entre amigos y familiares de los ex regidores, son solamente la “punta de iceberg” de la red de corrupción encabezada por José Cortés.

Tan solo en este último caso, ex regidores del Ayuntamiento se repartieron terrenos de la comisaría de Flamboyanes, utilizando como presta-nombres a familiares, amigos y hasta empleados, a quienes les “donaron” tierras de fundo legal.

De acuerdo con el Acta de Cabildo del pasado 13 de Julio de 2018, el alcalde Cortés y sus ex regidores donaron terrenos a las siguientes personas (se adjuntan las imágenes del Acta de Cabildo correspondiente a la citada sesión. Al final de la nota podrá consultar el acta completa incluida en la Gaceta Municipal del 20 de julio de 2018):

1.- Angel Gabriel May Kantun, se dice que recibió el terreno en donación mediante sus vínculos con el alcalde José Cortés.

2.- Herbert Santiago Pech Baquedano, quien por cierto es actual Director de Comunicación Social del Ayuntamiento que encabeza Julián Zacarías. Se dice que el terreno le fue donado por su amigo, el ex regidor panista Jorge Casanova Simá.

3.- Richard Delgado Ramos, también recibió en donación un terreno. Fue funcionario turquesa, pero aún continúa en el actual Ayuntamiento donde funge como funcionario del DIF Municipal. Se dice cercano al ex regidor panista Jorge Casanova, y al priista subdelegado de Sagarpa, Félix Luna.

4.- Yazmín Fabiola Verá Hidalgo, es familiar de la actual pareja del ex regidor y actual edil reelecto del PRI, Jorge Méndez Basto, por lo que también recibió un terreno en donación.

5.- Yari Gabriela Sánchez Manrique, era empleada del Jurídico del anterior Ayuntamiento. Recibió el terreno en donación al calor del ex Director Jurídico “turquesa”, Jesús Salas Villanueva.

6.- Alicia Aglae Díaz Torregrosa, familiar del ex regidor Alejandro Pool Vázquez, quien le donó a su pariente un terreno en Flamboyanes. La esposa de Alejandro Pool y madre de la citada joven es Alicia Torregrosa, quien en la pasada campaña apoyaron al PRI y al PAN y ahora buscan permanecer en el actual Ayuntamiento.

7.- Santa Isabel Tinal López, es empleada de la imprenta “Nadal” que administra el ex síndico turquesa Enrique Ordaz Martínez. La empleada también recibió en donación un terreno.

8.- José Gerardo Ventura Martínez, fue subdirector de transporte del Ayuntamiento turquesa y es yerno de la ex Secretaria de la Comuna, Carmen Villanueva Ávila quien se sirvió “con la cuchara grande” en la pasada administración y además otorgó un terreno al esposo de su hija, según consta en los documentos.

9.- Jassiel Jazmin Núñez Hernández, sobrina de la ex regidora Isabel Hernández Tec, también recibió un terreno, según consta en el Acta de Cabildo.

10.- Cutberto Flores Franco, fue otro de los beneficiados con terrenos en el pasado Ayuntamiento, es familiar de la ex regidora priista de Chicxulub, Gabriela Flores.

11.- David Renán Uribe Brito, se dice que es cercano al ex regidor Leonardo Camargo Osorno, pues también recibió un terreno.

12.- Leticia Damián Hoy, también recibió un terreno, se dice que por su cercanía con el ex edil Arturo Núñez.

13.- Loreto Ramón Huerta, beneficiado, según se averiguó, de la ex edil priista Margarita Peniche, pues también recibió en donación un terreno. Sería bueno que los ex funcionarios turquesa expliquen porqué aparecen sus allegados y familiares como beneficiarios de estos terrenos.

En nuestra publicación previa titulada “Millonario botín de Cortés y ex regidores: Ayuntamiento alista demandas”, varios ex funcionarios turquesa involucrados se dedicaron a insultar y criticarnos por la información que dimos a conocer. Lejos de solicitar su derecho a réplica, pues al parecer no tienen la capacidad para entablar un diálogo civilizado con el que bien podrían precisar o aclarar cualquier información, solo intentan desacreditar al sentirse aludidos.

Ellos y todos los progreseños también, saben bien lo que hicieron en los peores tres años de gobierno que ha tenido Progreso (2015-2018). Incluso nos acusan de “vendidos”, pero no exhiben pruebas. Nosotros en cambio, estaremos informando, con pruebas en la mano, los primeros resultados de las anomalías detectadas por el actual Ayuntamiento en donde se exhiben sus actos corruptos.

Varios de esos ex funcionarios han sido presas de la corrupción. Es de todos sabido que el ritmo de vida de varios de ellos ha mejorado notablemente en solo tres años, y de estar “en la calle” y prácticamente sin nada, hoy gozan de dinero, propiedades, vehículos y viajes, todo gracias a costa del pueblo y todo eso, por más insultos y ataques que pretendan dirigirnos, no lo podrán ocultar nunca. (CONTINUARÁ MAÑANA/ ProgresoHoy.com)

