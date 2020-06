Accidente madrugador de funcionario público, en Progreso

PROTAGONIZA DAVID VILLAMOR, CHOFER DEL ALCALDE, UNA VOLCADURA EN LA CALLE 88, ENTRE 33 Y 35, EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD



PROGRESO.–Un conductor identificado como David Villamor, protagonizó la madrugada de ayer una aparatosa volcadura en la calle 88, entre 33 y 35, cerca del bar «Bucaneros», en el poniente de la ciudad.

El accidente se registró alrededor de las 4 de la mañana del sábado, cuando Villamor perdió el control del automóvil y colisionó contra la camioneta Dodge Journey, placas YWV-841-A , que se encontraba estacionada.

David Villamor es el chofer personal del presidente municipal, Julián Zacarías Curi.

Al momento del accidente, Villamor se encontraba solo, conduciendo su automóvil Ford Fiesta color negro, placas ZAY-975-A. El chofer oficial solo resultó con algunos golpes, y una lesión leve en un hombro y salió de su vehículo por su propio pie.

DOS VERSIONES…

Versiones no confirmadas y publicaciones en redes sociales señalan que el conductor estaba en estado inconveniente y dormitó antes de perder el control de su automóvil, aunque ésto no fue confirmado por la Policía Municipal que se hizo cargo del percance.

Trascendió que policías municipales abordaron al conductor en una patrulla, pero no fue detenido debido a que llegó a un acuerdo con el propietario de la unidad colisionada.

Otras versiones indican que el accidente se produjo cuando Villamor regresaba de realizar compras en un Oxxo e intentó esquivar un perro que se le atravesó, perdiendo en control de la unidad, colisionado contra la Journey, para luego volcar con su vehículo.

Varios vecinos del rumbo publicaron fotos del accidente en redes sociales, incluso vídeos donde se observa una grúa de la Policía Municipal retirando el automóvil siniestrado.

SIN INFORMACIÓN OFICIAL…

La Policía Municipal que por lo general suele avisar de los accidentes a varios medios locales, ésta vez no proporcionó informacón oficial sobre este percance, al igual que ha ocurrido con otros choques protagonizados por funcionarios del Ayuntamiento actual. En meses anteriores, lo mismo sucedió con choques en donde estuvieron involucrados vehículos del Secretario de la Comuna y otro del Director de Transporte, donde la corporación no proporcionó ninguna información. (ProgresoHoy.com)