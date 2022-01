Adelantan la clausura de la Feria de Reyes de Tizimín para frenar más contagios por Ómicron

MÉRIDA.– El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tizimín anunciaron que, como medida preventiva, la “Expo Feria Tizimín 2022” concluirá el 10 de enero, antes de lo previsto, debido al incremento de casos de Coronavirus por la nueva cepa Ómicron.

Se explicó que en su momento, cuando se empezó a planear la “Expo Feria de Tizimín 2022” las condiciones sanitarias apuntaban hacia una feria sin riesgo, donde el semáforo epidemiológico estatal y federal señalaban que nos encontrábamos en las condiciones ideales para hacerlo. Sin embargo, este contexto ya no es el mismo.



Sin embargo, ante la confirmación de la presencia de la cepa Ómicron en Yucatán por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud y con el objetivo de salvaguardar la vida de las y los yucatecos, el Ayuntamiento de Tizimín en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Rural del estado adelantarán el término de la “Expo Feria de Tizimín 2022” al día lunes 10 de enero como medida de prevención ante el incremento en los contagios por Coronavirus.



A finales de año, el Secretario de Salud confirmó la presencia de 13 casos positivos de COVID con la nueva cepa Ómicron la cual es más contagiosa que las anteriores. Con ello, Yucatán ha tenido un incremento significativo en los contagios y por lo que se podría poner en riesgo el sistema de salud y con ello la reactivación económica.



En este sentido, el Secretario de Salud señaló que “esta es parte de las medidas preventivas que instruyó el Gobernador Mauricio Vila Dosal”. De igual manera, destacó la responsabilidad con la que el Ayuntamiento de Tizimín enfrenta este nuevo reto.



Además, hizo un llamado a no bajar la guardia con la pandemia: “El coronavirus sigue y con nuevas amenazas. Por ello, también hacemos un llamado a los demás municipios a que respeten los protocolos y eviten festividades que provoquen aglomeraciones sin cuidado”.



También pidió respetar siempre las medidas sanitarias e invitó tanto a las personas que están recibiendo su dosis de refuerzo a que acudan sin miedo, como a todas las personas que no se hayan vacunado por algún motivo, a que lo hagan pues todos somos responsables en esta pandemia.



Por su parte, el Alcalde de Tizimín, Pedro Francisco Couoh Suaste, mencionó que sin duda la salud está por encima de cualquier otro interés por lo que la prevención es la mejor herramienta con la que contamos. De igual manera, hizo un llamado para que los días que restan de la feria, se respeten al máximo las medidas sanitarias vigentes.



“Tenemos que estar a la altura de los problemas y sabemos que la pandemia aún no ha terminado por lo que no podemos bajar la guardia. Es mi responsabilidad velar por el bienestar de las y los tizimileños”, apuntó el alcalde Pedro Couoh.