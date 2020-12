Advierten de potencial rebrote de Covid en Yucatán

EL SECRETARIO DE SALUD EXHORTA A TODOS LOS YUCATECOS A NO BAJAR LA GUARDIA NI REALIZAR FIESTAS NI POSADAS, NI EVENTOS FAMILIARES MASIVOS, SOLO CON FAMILIA CERCANA / SI SE DISPARA LA MOVILIDAD, HABRÁ REBROTE Y YUCATÁN REGRESARÁ A SEMÁFORO ROJO

PROGRESO.– El titular de la Secretaría de Salud (SSY), Mauricio Sauri Vivas, llamó a no bajar la guardia y ser más responsables que nunca para tener una Navidad y un fin de año seguros en materia de salud, celebrando en casa solo con nuestra familia cercana, preferentemente con quienes compartimos nuestra vida diaria, a fin de evitar exponernos a nosotros y nuestros seres queridos al Coronavirus.

En un mensaje emitido a los yucatecos por vía redes sociales, el funcionario estatal indicó que, aunque nuestro semáforo estatal marca color naranja, no debemos confiarnos durante esta temporada navideña, pues el Coronavirus sigue allá afuera y es altamente contagioso y letal, por lo que, reiteró, la importancia de la responsabilidad individual cumpliendo al máximo las medidas de higiene y prevención para evitar contagios.

“Es responsabilidad de todos el no rebasar la ocupación hospitalaria del estado, ya que, si en algún momento se llega a ver amenazada en su capacidad, nos obligaría a cerrar de inmediato los negocios no esenciales. Aprendamos de lo que hemos visto y vivido en lo que va del año: no vale la pena arriesgar la salud y la vida de nuestros seres queridos”, añadió.

En ese sentido, Sauri Vivas pidió a la población no abusar de los beneficios que disfrutamos con nuestra reapertura económica, ya que ésta debe ser vista como una valiosa oportunidad para que quienes trabajan y tienen negocios puedan salir adelante, no para relajar ni nuestra vida social, ni para relajar los protocolos de salud y de prevención de contagios.

El secretario de Salud señaló que el 2020 será recordado como el año que nos trajo la pandemia del Coronavirus y, durante los meses recientes, nos enfrentamos a un enemigo invisible pero letal y altamente contagioso, que ocasionó que muchas familias perdieron a sus seres queridos y nos ha afectado en todos los aspectos de nuestra vida diaria.

Por lo que, reiteró que, si bien es cierto que hay alentadoras noticias porque han iniciado las pruebas de las vacunas contra esta enfermedad en nuestro estado y en varios países, también es cierto que para la distribución masiva y acceso de las vacunas a toda la población aún faltan algunos meses para que la logística garantice su acceso a todos los grupos de edades.

“En el mejor escenario posible, esto sucederá de aquí al mes de diciembre del año 2021, con posibilidades de extenderse hasta marzo del 2022 y su distribución y aplicación será por etapas y grupos de edades durante ese tiempo”, apuntó.

Por ello, el titular de la SSY llamó a no bajar la guardia ante las tradicionales fechas de fin de año que están a la vuelta de la esquina, cuando debemos cuidarnos más que nunca, pues los expertos en salud pública han señalado que es precisamente esta temporada navideña cuando más riesgo corremos ante la previsible alza en la movilidad sino no tomamos medidas.

“Y la lógica es muy simple: si se dispara la movilidad innecesaria y se descuidan las medidas de prevención de contagios por realizar fiestas y reuniones, muy probablemente tengamos un rebrote importante del Coronavirus en los meses de enero y febrero debido al alza de contagios”, continuó.

Ante esto, Sauri Vivas señaló que, aunque en este momento no se tienen contempladas medidas adicionales, si la situación de pandemia no se toma con seriedad ni responsabilidad en estas fechas decembrinas, seguramente en enero se tendrán que implementar nuevas medidas para garantizar la reducción de movilidad y controlar un potencial rebrote.

Finalmente, el funcionario estatal reiteró su reconocimiento a todo el personal de salud en el estado, que en este año de grandes adversidades y ante la histórica emergencia de salud por la que estamos atravesando, han dado lo mejor de su entrega y profesionalismo para cuidar y proteger la salud y la vida de todos los yucatecos.

“Hagamos nuestra parte para que todo el gran esfuerzo realizado en este año que nos puso a prueba a todos haya valido la pena. No es momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario: hay que ser más responsables que nunca. Cuídate, cuida a los tuyos, cuidémonos”, finalizó.