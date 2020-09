Alertan en Progreso por presuntas extorsiones telefónicas a comerciantes

PERSONAS REALIZAN LLAMADAS A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO Y SE HACEN PASAR POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS DE PROGRESO / LA TITULAR DULCE SOBERANIS SEÑALA QUE SE TRATA DE UN ENGAÑO Y PIDE NO CAER EN LA TRAMPA



PROGRESO.– La Directora de Espectáculos del Ayuntamiento de Progreso, Dulce Soberanis Gamboa, alertó a los comerciantes de todo Progreso para que no se dejen engañar o estafar por personas que están haciéndose pasar por un supuesto contador que está solicitando pagos a los comercios del municipio.

A través de las redes sociales, la funcionaria pidió a los habitantes a tenber cuidado y evitar extorsiones o amenazas por parte de estas personas mal intencionadas.

«Me han comentado que una persona de nombre Juan Carlos Ferreros, quien dice ser mi contador y da mi nombre como referencia, les está marcando a los comercios diciéndoles que le tienen que pagar a él los permisos (licencias) y que se les hará llegar a través de fedex», indicó.

«Eso es absolutamente falso, NINGÚN PERSONAL DE LA DIRECCIÓN (ME INCLUYO) RECIBIMOS DINERO FÍSICO, el trámite se hace directo en la oficina, se les expide un recibo y pasan a pagar a CAJA (tesorería). ¡Porfavor no caigan en extorciones! Gracias y bonito día.

Tras la publicación de la funcionaria, varias personas compartieron la publicación e incluso comerciantes confirmaron los hechos señalando que dicha persona sí se comunicó a sus negocios, pero por suerte no cayeron en la estafa.

«Esto es real llamaron a la pizzería de mi suegro. usando su nombre y diciéndonos que ella estaba mandando unas licencias que teníamos que pagar en ese momento. Eran las 11:15 pm desgraciadamente hay gente muy confiada que cae en este tipo de extorsiones ya que al llamar son muy insistentes y te amenAzan con que están llendo a clausurar si no haces esos pagos. Incluso hasta hacienda nos querían cobrar 😖 Nos dieron número de guías y que FedEx ya estaba en camino», indicó una de las personas.

SI TIENE DUDAS, LLAME AL AYUNTAMIENTO…

Si ha recibido alguna llamada extraña y tiene dudas, puede comunicarse a la Dirección de Espectáculos de Progreso al teléfono 969 103 60 00 ext 1120

(ProgresoHoy.com)