Arranca plan emergente de fumigación en todo Yucatán

SE BUSCA COMBATIR EL MOSCO TRAS LAS FUERTES LLUVIAS OCASIONADAS POR LA TORMENTA «CRISTÓBAL»



MÉRIDA.– El Gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha el Plan Emergente de Fumigación por la tormenta “Cristóbal» en todo el estado con el fin de prevenir las enfermedades transmitidas por el mosco, ya que debido a las lluvias por el paso de este fenómeno hidrometeorológico se generaron inundaciones que han propiciado un mayor brote de mosquitos.

En el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulkán, Vila Dosal dio el banderazo de salida a las brigadas que serán las encargadas de recorrer todo el estado, comenzando por Mérida, en coordinación con el Ayuntamiento, y las áreas más damnificadas por las inundaciones, es decir el sur y costa del estado, para realizar labores de fumigación, control larvario y nebulización espacial para prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos.

Acompañado del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y del titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, Vila Dosal encabezó el inicio de esta estrategia del Gobierno del Estado que contempla la fumigación en la totalidad del estado, sin embargo, se intensificará en los municipios afectados por la tormenta Cristóbal, en los cuales, las inundaciones han provocado la creación de criaderos de mosquitos.

Cabe destacar que el personal destinado a esta labor cuenta con la debida protección para esta tarea, así como cubrebocas, caretas y guantes, al tiempo que constató las máquinas fumigadoras montadas en vehículos para operar en la previsión y el control del mosco.

Como fue dispuesto por el Gobernador, esta estrategia estatal se encuentra enfocada a la prevención de este tipo de padecimientos, pero también a acciones para fomentar la salud comunitaria, así como otras actividades, como el rociado intradomiciliario, termonebulización y, en el ámbito educativo, la certificación de espacios limpios y libres de criaderos de mosquitos.

Para estos fines, el Gobierno del Estado, a través de la SSY, empleará 49 vehículos con máquina y operador de la dependencia estatal, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 6 unidades brindadas por el Ayuntamiento de Mérida, dejando a disposición de esta estrategia un total de 65 vehículos para fumigación terrestre.

Cabe destacar que, las tareas de fumigación se realizarán a partir de las 5 de la tarde, cuando la intensidad del sol ha bajado, pues con el calor se evapora el líquido que se aplica y con ello pierde su efectividad. Asimismo, las acciones de esta estrategia serán permanentes en lo que resta del año y se intensifican con la presencia de lluvias u otro fenómeno climático.

Entrevistado posteriormente, el Gobernador realizó un recuento al día de hoy de los daños ocasionados por la tormenta “Cristóbal”, donde señaló que se estima que son más de 5,400 millones de pesos en afectaciones, alrededor de 8,300 viviendas, de 95,000 hectáreas en el campo afectado, el 85% de los cultivos de en las zonas afectadas, aproximadamente 630 millones de daños en carreteras estatales, lo cual se va incrementado día mientras va bajando el agua; siendo hasta ahora los daños de más de 1,900 millones para todo el sector infraestructura.

“Además también tenemos la pérdida del patrimonio de las familias en sus casas, por eso digo que es momento de ser solidarios, que los yucatecos que quieran y que puedan nos hagan llegar sus donativos a los centros de acopio y también los que puedan hacerlo en efectivo lo pueden hacer en la página Yucatán Solidario”, añadió Vila Dosal.

Asimismo, el Gobernador señaló que lo que ha sucedido con la ayuda a nivel nacional es que, como no fue un huracán, no causó la atención mediática que tienen otros fenómenos, sin embargo, resaltó que lo que está pasando en Yucatán no se ha visto ni con los huracanes “Gilberto” e “Isidoro”.

“Primero fue Amanda, se disipa y se forma Cristóbal y nos pega, eso fue lo que ocasionó 4, 5 días de intensas lluvias y en solamente 4 días nos llovió 40% de lo que nos llueve en todo el año y esa es la razón por la cual se dieron las afectaciones”, explicó Vila Dosal.

Ante esto, el Gobernador indicó que, desde el lunes, está solicitando una cita con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle la situación por la que pasa el estado y, por otra parte, este fin de semana, se estará reuniendo con Gobernadores de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), quienes están en disposición de apoyar y muestra de ello, ayer llegó el primer apoyo del Gobierno de Nayarit, con más de 8,000 litros de agua.

“Vamos a seguir haciendo todas las gestiones que estén a nuestro alcance, vamos a seguir estando cercanos, visitando las zonas más afectadas, diciéndole a los yucatecos que no están solos, que estamos hombro con hombro y que vamos a salir juntos de esta», finalizó Vila Dosal.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, indicó que, en la labor conjunta de fumigación con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento participa con 6 vehículos y sus operadores, personal municipal también ha intensificado los trabajos que normalmente realiza en temporada de lluvias y que incluyen la abatización de pozos y rejillas.

Apuntó que, a través de las camionetas fumigadoras del programa “Escuadrón Vs el mosco 2020”, se han intervenido hasta el momento 18 comisarías y 32 colonias y fraccionamientos de Mérida, abarcando un rango de atención de 1,304 kilómetros.

Barrera Concha señaló que, en el tema de la abatización, el equipo de brigadistas ha trabajado 3,101 depósitos pluviales, entre rejillas, alcantarillas y pozos en 19 comisarías, así como en la colonia Juan Pablo II una de las más afectadas por las lluvias acontecidas durante los últimos días.

“El año pasado se abatizaron 7,500 depósitos en la ciudad, este año la proyección es a abatizar al menos 10,000 depósitos”, indicó.

Igualmente, detalló que hasta el momento las acciones de sanitización y fumigación que aplican en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y se han llevado al cabo esta semana en las de Tixcacal, Opichén, Susulá, Chalmuch y en la colonia Juan Pablo II, San José Tzal, Xmatkuil, Caucel, San Antonio Hool, Cosgaya, Sierra Papacal, Cholul y Chablekal, así como en las colonias San José Tecoh lll «La Mielera», Jardines de Mulsay, Juan Pablo ll, Pensiones, Itzimná, Colonia México, Vista Alegre, Floresta, Real Montejo, Los Héroes, el Polifuncional y en los zoológicos Centenario, Animaya y Mulsay.

Barrera Concha agregó que con el apoyo de las brigadas contratadas mediante el programa “Mérida me Activa”, también se iniciaron trabajos de abatización en espacios públicos de la ciudad como es el caso de los mercados San Benito, Lucas de Gálvez, García Rejón, así como en los pertenecientes a los suburbios de San Sebastián, Santiago, Santa Ana, Chembech, colonia Alemán, Chuburná, Mulsay y San Roque, así como en el Parque Ecológico del Poniente, Acuaparque de Vergel, Rastro Municipal, Central de Abasto, Banco de Materiales, Centro de Acopio Canino y Felino (CEMCA), y los cementerios General, Jardines de la Paz, Panteón Florido y Xoclán.

Por último, recordó que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, los brigadistas no están ingresando a los predios y únicamente abatizan rejillas y pozos pluviales.

El Plan Emergente de Fumigación por la tormenta “Cristóbal» se complementa con la campaña intensiva que el Gobierno del Estado impulsará para eliminación de criaderos de moscos en la ciudad de Mérida y sus comisarías este sábado 13 y domingo 14 en colonias y comisarías de Mérida.

Estos trabajos se suman a los que la SSY realizó para el abasto de larvicida en los municipios que corresponden a la Jurisdicción Sanitaria Número Uno tales como: Dzemul, Sinanché, Yobaín, Dzilam González, Dzilam de Bravo, Dzidzantún y Motul.

De igual manera, al análisis y diagnóstico en 84 demarcaciones correspondientes al cono sur de la entidad correspondientes a la Jurisdicción sanitaria Número 3 y que en breve serán trabajadas en beneficio de la población de esa zona geográfica del estado.

Asimismo, existe el reforzamiento de actividades mediante cuadrillas de control de moscos, que actúan constantemente en áreas peridomiciliares o alrededor de las viviendas, en apego a las Guías Operativas de nebulización espacial, termo nebulización y rociado residual.

Finalmente, se han implementado encuestas entomológicas y se han emitido mensajes claves a la población con el objetivo de facilitarles la identificación de los principales criaderos y áreas identificadas de alto riesgo.