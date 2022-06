Avanzan trabajos en el Congreso con miras a reforma a la Ley del Isstey

El Comité de Expertos presenta alternativas para asegurar las pensiones de los trabajadores del Estado

Mérida, Yucatán a 29 de Junio de 2022

El Comité de Expertos que analiza la situación financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY)-, planteó ayer ante los diputados del Congreso del Estado, dos propuestas para establecer un nuevo sistema de pensiones de las cuales la primera es basado en “cuentas individuales”, similar a las del ISSSTE y el IMSS, y el otro es el de “beneficio definido” que es el que rige actualmente pero cambiando los parámetros para acceder a las pensiones, pero ambos garantizando la no afectación de los derechos adquiridos de los actuales trabajadores.

Como se recordará los trabajos tienen por objetivo la elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley del Isstey por parte la Comisión del Congreso del Estado que permita asegurar el sistema de pensiones de los trabajadores estatales tras escuchar y deliberar sobre dichas inquietudes y solicitudes sindicales.

El Comité de Expertos consideró que es necesario reformar la Ley del ISSTEY y que el esquema de pensiones que se proponga sea “un traje a la medida” y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, y que para ello, se tienen que separar tres generaciones de trabajadores: la primera son los pensionados actuales quienes ya tienen derechos adquiridos “y no se les va tocar absolutamente nada, las pensiones se seguirán pagando conforme se les calculó incluyendo sus incrementos”.

La segunda, son las nuevas generaciones de trabajadores los cuales entrarán con un nuevo modelo de pensiones “porque el que se tiene actualmente no es viable financieramente”.

Y la tercera, es la generación actual que a su vez se divide en dos: los que ya tienen derechos adquiridos, es decir, los que al día de hoy ya se pueden jubilar como está actualmente y “como si no hubiera habido reforma (al ISSTEY); y los que aún no se pueden jubilar, aunque les falte un día, y a quienes se les podrá modificar su sistema de pensiones de manera gradual y “que se le afecte menos a los que ya están más cerca de jubilarse y así cada vez mientras más me falte entonces el cambio empiece a ser cada vez mayor”.

El Comité de Expertos integrado por el actuario Roberto Díaz García; la ex secretaria de Hacienda estatal, Elsy Mezo Palma; el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Santiago Pérez Arjona, y el representante del Despacho Ortegón Bolio, Felipe Ortegón Bolio, acudieron por segunda ocasión en este mes a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Isstey, del Congreso del Estado, ahora para conocer las propuestas que presentaron hace unos días los ocho sindicatos de trabajadores que cotizan ante el Isstey, y que son relativas al rescate de la citada dependencia.

Tras escuchar las inquietud y las propuesetas de todos los sindicatos se espera que la Comisión inicie los trabajos para plantear una propuesta de iniciativa que permitirá asegurar el sistema de pensiones de los trabajadores del gobierno del Estado.