Ayuntamiento advierte multas a quien queme pirotecnia en las calles de Progreso

PROTECCIÓN CIVIL Y LA POLICÍA ECOLÓGICA REITERAN QUE ESTE AÑO NO SE AUTORIZÓ LA VENTA DE PIROTECNIA EN ESTE PUERTO, POR LO QUE LA QUEMA DE AÑOS VIEJOS Y BOIMBITAS SERÁ CONSIDERADO UN ILÍCITO, INFORMARON AUTORIDADES

PROGRESO.– Estamos en contingencia del covid-19, motivo por el cual exhorto a la población del municipio y sus seis comisarias a evitar la quema de los fetiches de año viejo, además a petición de asociaciones de animales se ha pedido a la población evitar la quema de artefactos que dañan el sentido auditivo de los animales de compañía, según declaró esta mañana, Aurelio Teodoro Medina Pérez, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Entrevistado este jueves, explicó que no se autorizó por la Secretaria de la Defensa Nacional la venta de pirotecnia este año en Progreso, de modo que será considerado un ilícito la quema de pirotecnia en las últimas horas del año que está por concluir.

Sin embargo, esta es labor de los elementos de la corporación policiaca, aunque debo dejar claro que la función de la unidad de protección civil es exhortar a la población a cerrar el año con tranquilidad hacer conciencia que se han suspendido toda acción religiosa en este diciembre muy conscientes de la pandemia que sigue afectando al mundo, señaló.

Este jueves estamos realizando recorridos por diversas calles del puerto y hemos detectado algunos muñecos que simbolizan al año viejo, hablamos con los propietarios y nos indicaron que no están rellenos con artefactos explosivos son solo decorativos y les hemos pedido que no sean quemados, ante la pandemia.

Además, que los costos de la pirotecnia en estos tiempos difíciles por la economía de los porteños son elevados, como para «quemar dinero» al final de cuentas.

Añadió que Asociaciones de los derechos de los animales han pedido también que se evite la quema de la pirotécnica debido a que dañan el sentido auditivo de los canes por lo estruendoso, y esta es parte de una cultura de las personas.

Agregó que este fin de año los elementos de protección civil municipal realizarán rondines por las calles del puerto, siguiendo con el exhorto de evitar quemar a los llamados viejos, si la gente no acata la recomendación se dará aviso a los elementos de la corporación policiaca en este caso la policía ecológica que tiene indicaciones.

COMANDANTE DE LA POLICIA ECOLOGICA ADVIERTE MULTAS DE MIL A DOS MIL PESOS A QUIEN INFRINJA LA LEY…

Por su parte, el Director de la Policía Ecológica Comandante Obdulio Mena Sánchez, informó este jueves que habrá exhortó a las personas que pretendan usar pirotecnia especialmente la quema de viejos, si aún no acatan las exhortaciones pasarán a ser infraccionados por la policía ecológica, que realizará ronda durante toda la noche y madrugada de este 31 y uno de diciembre – enero 2021.

Aplicando multas de mil a 2 mil pesos, de no acatar el exhorto pero esperamos no llegar a estas acciones primero hay que dialogar ver que no está permitido este año la quema de pirotecnia, debido a la pandemia además de causar daño a los animales de compañía e inclusive a los canes callejeros, así como contaminación en la vía pública.

Desde luego esperamos la comprensión de la población en general para despedir y recibir el año nuevo con las medidas sanitarias, para el cuidado de la salud propia y de las familias. (Julio Jiménez Mendoza/ProgresoHoy.com)