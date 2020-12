Califica Yucatán con 15 proyectos turísticos en la organización alemana Enpact

Como una muestra de la gran oferta y capacidad de resilencia en momentos de crisis, 15 de 74 proyectos presentados por Yucatán fueron seleccionados en la convocatoria del Programa de Apoyo al Turismo de la organización alemana Enpact, lo que fortalece el proceso de recuperaciòn económica que promueve el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

En septiembre pasado, la administración estatal, a través de Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y en coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), dio a conocer al sector local este esquema, dentro de la Iniciativa de Empoderamiento al Emprendimiento, con el firme propósito de impulsar planes para el crecimiento y desarrollo.

A su vez, tiene el objetivo empoderar a las estructuras turísticas para mantener puestos de trabajo, crear nuevas perspectivas, ayudar a los destinos a reactivar el turismo internacional y colaborar con actores clave de la industria alemana, posterior a la crisis originada por Covid-19, siendo el rubro de viajes y entretenimiento uno de los más afectados a nivel global.

Esta convocatoria apoyará a 150 empresas jóvenes e innovadoras en México, Kenia, Indonesia y Jordania a través de tutorías dedicadas, respaldo financiero de hasta nueve mil euros y talleres. En nuestro país, son 60 firmas beneficiadas, de las cuales, 15 son locales.

En la primera ronda de selección, se dio a conocer que Yucatán fue el segundo estado de la República, después de la Ciudad de México, en presentar el mayor número de negocios con 74 registros, lo que es igual al 11 por ciento del total de postulantes, pues a nivel nacional se tuvo 688.

Al respecto, la titular de Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, reconoció el esfuerzo y la iniciativa de los proyectos que salieron del estado y que dieron muestra de la gran oferta turística que existe, dejando muy en alto el nombre de Yucatán al mostrar la capacidad de resiliencia de la industria para recuperarse de las afectaciones que ha dejado la crisis por el Covid-19 en todo el mundo.

“Esta oportunidad ayudará al turismo para recuperarse y transformarse nuevamente en ese motor positivo de desarrollo que tanto beneficio sostenido genera”, mencionó Fridman, quien afirma que Yucatán ha demostrado que ante una crisis no solamente no se ha doblado, si no ha salido más fortalecido, y le ha dado la vuelta siendo más competitivo, siendo un referente en seguridad y bioseguridad.

“Hemos trabajando en la digitalización del sector, volviendo al estado un lugar flexible, creando productos individuales, al aire libre y alternativas para los segmentos que se realizan de manera grupal o lugares cerrados, y creando alianzas con varios sectores y países, logrando un destino con mejor turismo, pero sobre todo, con mejores prácticas de bioseguridad, de inclusión, de cuidado y responsabilidad de la manera en la que hacemos turismo en nuestro estado, cumpliendo con el objetivo de hacer de Yucatán un ejemplo de cómo hacer un buen turismo”.

Al hablar de los 15 proyectos seleccionados, el titular del IYEM, Antonio González Blanco, hizo énfasis en el esfuerzo de las y los emprendedores y empresarios locales que sumaron su propuesta a esta convocatoria y elogió a las que recibirán este apoyo.

El hecho de que Yucatán sea la entidad con más empresas elegidas de todo el país habla de la madurez del ecosistema emprendedor del estado, así como del trabajo coordinado que se da entre las dependencias del Gobierno estatal con la iniciativa privada, apuntó.

Añadió que en la dependencia a su cargo se encuentran disponibles los programas MicroYuc Emprendedores y Apoyos Económicos para la Activación Empresarial y Artesanal, que se han implementado para brindar recursos materiales y monetarios para conservar los empleos, actividades productivas y contribuir con la calidad de vida de las familias.

Este Programa de Apoyo al Turismo es fruto de la suma de esfuerzos entre la Sefotur, la Coordinación de Asuntos Internacionales y el IYEM, con el que se verán favorecidas las 15 empresas seleccionadas y que a su vez, extenderán los beneficios a los hogares que dependen de sus giros, precisó.

Las firmas son Snacktural; México Lindo Cooking en Yaxunah, Yaxcabá; las Sartenejas II, en Tekax; Grutas Chocantes, Sociedad Cooperativa de Tekax; Boho Spa Mérida; Tsikbal, Viajes y Experiencias (Eco-Guerreros); Belilula SAPI; MKT Media (Los 7 Cenotes); Artistas Dzalbay; Xentour Operadora Turística; Museo de ropa étnica de México; la Zona Turística de Yaxunah; Proagmar del Sureste; Rojo Achiote Adventures-México y Makai Life (Naia Café).

Orlando Uicab Canul, representante de la cooperativa de la Zona Turística de Yaxunáh, que resultó ser uno de los beneficiados de este programa, afirma que ser seleccionados en la iniciativa de ENPACT les permite consolidarse como una empresa de turismo único y agradeció la invitación en la participación de dicha iniciativa, al igual que el apoyo de la Sefotur por su participación el evento virtual del Tianguis Turístico Digital 2020 y Travel Mart 2020, viendo, en un futuro, la participación en estos eventos a otras comunidades mayas.

El representante de la Zona Turística de Yaxunah señaló sentirse muy honrado con esta distinción que les permitirá seguir compartiendo su cultura y tradiciones con quienes les visitan, así como mejorar el entorno de la comunidad, respetando la naturaleza y, a la vez, seguir generando ingresos para las familias de la localidad.

Por su parte, el Coordinador para Latinoamérica de Enpact, Marcelino Turati, resaltó que entre los cinco países comprendidos en el marco de la Iniciativa, México fue el que tuvo más aplicantes y en el caso de Yucatán, es la entidad con más seleccionados en la tercera y última etapa.

“Los emprendedores mexicanos son muy resilientes, factor que sale a brillar en estos tiempos tan difíciles, estamos muy contentos por la colaboración de actores locales en la promoción de la iniciativa, como el IYEM, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, la Sefotur y la Coordinación de Asuntos Internacionales, que garantizaron que esta convocatoria llegara a todos los rincones del estado”, matizó.

Agregó que la Fundación TUI Care, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), fue pieza clave para lograr la materialización del programa, especialmente por su respaldo técnico y financiero.

“La crisis por la que estamos pasando ha afectado profundamente a la industria turística, fundamental en algunas regiones como la península de Yucatán. Los retos obligan a las empresas a superarse y evolucionar. Queremos acompañarlos en este esfuerzo con tutorías y capacitaciones. La Fundación TUI Care cree en el turismo como herramienta para generar oportunidades”, compartió.

Algunos criterios de evaluación usados en el proceso fueron el estado y madurez de la empresa, innovación del producto o servicio, además de su impacto ambiental en las cadenas locales y en el desarrollo de su región, así como la calidad de la aplicación y motivación mostrada. La equidad de género fue una constante durante la selección.

Por otra parte, las firmas solicitantes debían estar legalmente registradas en México, Jordania, Kenia o Indonesia en cualquiera de los siguientes giros: hospitalidad, comercio, servicios, tecnología de viajes, producción, proveedores de tecnología y servicios, y agricultura y construcción.