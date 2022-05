Cesan a Mercedes Arjona del Ayuntamiento de Progreso

SEGÚN VERSIONES, FUE DESPEDIDA POR «BAJO RENDIMIENTO» / TRASCENDIÓ QUE «COQUETEO» CON GENTE DE MORENA FUE LA CAUSA

PROGRESO. – – El Ayuntamiento de Progreso notificó este miércoles el cese de María Mercedes Arjona Euán, quien se desempeñaba como Directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

La salida de la funcionaria ocurre, según versiones municipales extraoficiales, luego de una serie de problemas internos en esa dependencia. Tras una evaluación, se determinó despedirla por bajo rendimiento.

Ayer, en sesión de Cabildo, se propuso el cese de la funcionaria, el cual fue aprobado por los regidores, quedando a cargo de la dependencia Cristina Gonzàlez Dorantes, quien también funge como Subdirectora de la Policía Municipal, quien también se ha hecho cargo del área de prevención al delito y absorberá por ahora las tareas del IMM.

DEL PANAL AL PAN…

La ahora ex funcionaria, como se sabe, es nuera del ex alcalde «turquesa» José Isabel Cortés Góngora, quien encabezó la administración 2015-2018 en medio de numerosos señalamientos de corrupción de funcionarios y regidores y que hoy es considerada como la peor administración en la historia de Progreso, junto con la de la ex alcaldesa priista María Ester Alonzo Morales (2010-2012), gestión que también fue señalada por numerosas anomalías.

Mercerdes Arjona, popularmente conocida como «Meche», fungió en quel entonces como Directora del DIF Municipal en la administración «turquesa» y en la pasada campaña se sumó al PAN para apoyar la relección de Julián Zacarías junto con su grupo, varios de los cuales hoy ocupan diferentes cargos en el actual Ayuntamiento.

Tal es el caso, como informamos ayer, de Cintia Sosa Gómez, actual Directora de Zona Costera y actual encargada operativa del nuevo parque temático Sendero Jurásico. Sosa Gómez es ahijada de Mercedes Arjona.

COQUETEO MORENISTA…

El despido de Mercedes Arjona fue aprobado ayer por Cabildo y notificado este mismo miércoles a la funcionaria.

La salida de Arjona Eúan ha desatado una lluvia de versiones en torno al cese, y muchos de los comentarios apuntan a que su baja se debió no a su poco rendimiento, sino a su reciente coqueteo con el partido Morena.

Según lo que se comenta en el ambiente político local, Mercedes Arjona sostuvo reuniones con el ex priista Esaú Velázquez Sosa, quien hoy funge como coordinador distital de Morena Yucatán en la segunda demarcación.

Como se sabe, Esaú colabora desde hace varios meses con el partido guinda en el estado, realizando incluso aportaciones económicas para mantener el cargo que hos ostenta, según indican los enterados del tema.

En esa encomienda cuenta con varios colaboradores que lo apoyaron en el PRI, como el ex director del Tec Progreso, Irving Castillo Avila, quien le asiste en diversas tareas morenistas.

Al parecer esas reuniones y coqueteos con estos «nuevos» morenistas derivaron en el cese de «Meche» Arjona, quien sin duda mostrará su activismo en ese partido político de cara al 2024. (ProgresoHoy.com)