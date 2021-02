Cientos disfrutan del último domingo de enero en playas de Progreso

CON TODO Y PANDEMIA, LLEGAN VISITANTES DE DIVERSOS PUNTOS DE LA ENTIDAD Y OTROS ESTADOS / LA JORNADA FUE MUY BUENA, SEGÚN RESTAURANTEROS Y COMERCIANTES QUIENES SE PREPARAN PARA EL CIERRE DE LAS PLAYAS Y ZONA TURÍSTICA DEL 4 AL 17 DE FEBRERO PRÓXIMOS



PROGRESO.– Cientos de visitantes disfrutaron este día de las playas de Progreso en lo que fue el último domingo del mes de enero.

La jornada registró una importante afluencia de paseantes, quienes estuvieron a lo largo de toda la zona turística, tanto en las playas como en el malecón tradicional e internacional y restaurantes.

En las comisarías también hubo fuerte afluencia de visitantes.

Al igual que ha ocurrido en los últimos fines de semana, el puerto recibió a muchos paseantes, quienes se olvidaron de la presencia del Coronavirus Covid-19, así como de la sana distancia y el uso del cubrebocas.



Si bien en los restaurantes y establecimientos se exigió el uso del cubrebocas y el uso de gel antibacterial, en la zona de playa, numerosas personas que ocupaban palapas y sombrillas no cumplieron con el requisito sanitario.

Comerciantes señalaron que la jornada fue buena, pero ya se lamentan del próximo cierre decretado por el gobierno del estado del 4 al 17 de febrero, con motivo de las fiestas de Carnaval, pues las autoridades buscan evitar la llegada masiva de gente en esas fechas con el propósito de reducir el número de contagios.

Canán Domani, propietario del restaurante Altavela, consideró que el gobierno debe adoptar medidas apremiantes para el control de la pandemia, pero consideró que no deberían cerrar el malecón.



Propuso que se cierren solo las playas, para evitar visitantes masivos y que se prohiba el consumo de alcohol en esa zona, pero que se permita el paso de la gente por el malecón, para que puedan llegar más fácilmente a los restaurantes.

A lo largo de la avenida, no se observó la presencia de inspectores ni vigilancia por parte del gobierno ni el Ayuntamiento. En fines de semana anteriores, policías municipales exhortaron a los visitantes a usar el cubrebocas y hasta repartieron esa protección entre los turistas.

A la entrada del puerto, policías municipales instalaron conos a la altura de la pista de remo, donde con ayuda de aspersores «fumigaron» los vehículos que llegaban de paseo, pero nada más, no hicieron exhorto a los visitantes, ni tomaron la temperatura como en otras ocasiones.

La jornada dominical en general fue favorable, aunque se espera que a partir de este lunes 1 de febrero se comiencen a sentir los efectos del Frente Frío 33, que traerá a la región bajas temperaturas y lluvias aisladas, según informó Protección Civil Yucatán. (Con información y fotografías de Oscar Pérez Novelo/ProgresoHoy.com)