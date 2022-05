Conoce a los patrocinadores del nuevo Sendero Jurásico de Progreso

EL NUEVO PARQUE TEMÁTICO SE CONSTRUYÓ CON UNOS CINCO MILLONES DE PESOS DE PATROCINIOS DE UNAS 60 EMPRESAS, SEGÚN INFORMÓ EL AYUNTAMIENTO / SOLO TRES DE ESAS EMPRESAS SON DE PROGRESO / TODAVÍA NO SE ANUNCIA LA FECHA DE APERTURA DEL PARQUE

PROGRESO.– La próxima apertura del Sendero Jurásico, un atractivo turístico que es impulsado por el alcalde Julián Zacarías Curi, que se construyó principalmente con dinero privado y recursos públicos y que será operado por el Ayuntamiento de Progreso, ha generado amplia polémica por los precios que se cobrarán para entrar al nuevo parque, ubicado en un tramo de la antigua carretera que conducía a Chicxulub Puerto.

También ha generado críticas, debido a que los habitantes de Progreso podrán entrar gratis de lunes a viernes, pero si desean visitarlo sábados ó domingos, deberán pagar las tarifas establecidas para todo público, las cuales son las siguientes:

* Niños 3 a 10 años de $100 pesos

* Jóvenes 11 a 17 años $150 pesos

* Adultos de 18 años en adelante $200 pesos (Adultos mayores con Inapam pagan la mitad)

* Los extranjeros pagarán 10 dólares por la entrada.

El proyecto, que contempla inicialmente un paseo de 500 metros al aire libre, con réplicas de dinosaurios a tamaño real, actividades temáticas que cuentan la historia de la extinción de los dinosaurios y el cráter de Chicxulub, guiadas por trabajadores del sitio, escenarios con realidad aumentada y audio guías, entre otras cosas, fue patrocinado principalmente por empresas que no son de Progreso, pero que cuentan con tiendas, sucursales, proyectos o intereses en este municipio.

Según se sabe, a cada empresa se le solicitaron patrocinios económicos, principalmente donativos de $100 mil pesos en adelante y en algunos casos apoyos en especie.

SESENTA DONATIVOS POR CINCO MILLONES DE PESOS…

El Ayuntamiento informó, sin dar muchos detalles, que se recibieron hasta el momento 60 donativos de empresas privadas, asociaciones y empresarios los cuales contarán con una mención especial en dicho lugar, haciendo un total aproximado de 5 millones de pesos de inversión, los cuales se han invertido en los trabajos de albañilería, limpieza, rehabilitación general, vigilancia, entre otros.

Se espera que previo a la apertura del nuevo parque se detalle cuál fue la aportación de cada empresario/negocio y a cuenta de qué fue cada aportación, pues cabría la posibilidad de que hayan sido a cuenta de sus derechos anuales la gran mayoría paga anualmente derechos como impuesto predial, zona federal marítimo terrestre, recolecta de basura, agua potable, entre otros o si simplemente fueron donativos directos al proyecto.

EMPRESAS PATROCINADORAS…

Aunque el Ayuntamiento no lo informó, entre los patrocinadores están las siguientes empresas de Mérida y otros estados: Grupo Orve, Arenales Progreso, Parque Acuático Progreso, Ferreterías del Norte, Boxito, Hidrosur Asfaltos, Eladio’s, Premier Adventures, Marina Palmeras, Crabster, Dunosusa, Restaurante El Haguay, Yucalpetén Resort Marina, Puerto Lindo, Kokomo, toallas femeninas Saba, pollería Chen Pollo, Marina Sureste, Villa Itzae, Astilleros Progreso, Hielo Neptuno, el restaurante Almadia, restaurante Maya-Ka, Aviomar Adventours, San Ignacio Desarrollos, MakiPesa, Multi E, Constructora Axeda, papel higiénico Suavel, la plaza Puerta Progreso, Marina Silcer, Marina La Marina, Marina Torre, Suzuki Marine, El Niplito, restaurante La Genuina, Los Henequenes, el hotel Tropical Suites (hoy operado por empresarios foráneos) y suites Elio Al Mare, Inmobiliaria Promid, Desarrollos Dikap, gasolineras La gas, Súper Willys, Línea Peninsular, Mitza y Fundación de Ciencias Chicxulub.

TRES NEGOCIOS DE PROGRESO…

El Sendero Jurásico solamente es patrocinado por tres negocios y/o empresarios de Progreso:

1. La empacadora Nereo Progreso, del empresario local Luis Martín Alonzo Morales, hermano de la ex alcaldesa y ex diputada priista María Ester Alonzo Morales

2. El restaurante Aristos Beach, propiedad de Aristos Castillo, hijo del conocido priista progreseño Freddy Castillo Juárez.

3. La congeladora Zaso, de los hermanos Zacarías Solís, primos del alcalde de Progreso. Uno de sus primos, Fued Zacarías Solís, es regidor suplente del presidente municipal y actual asesor de la Comuna.

Llama la atención que en el proyecto no participan más empresas locales, como restaurantes, hoteles, congeladoras y plantas procesadoras propiedad de otros conocidos empresarios progreseños. Al menos no son mencionados como patrocinadores del nuevo parque temático.

También se contó con la colaboración de la Universidad Anáhuac Mayab y el Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP), que participaron con temas logísticos, científicos y la animación de dinosaurios que podrán verse mediante una aplicación de realidad aumentada. Figura también como patrocinador el propio Ayuntamiento que ha empleado a trabajadores municipales para diversos trabajos en ese parque y el Sistema Municipal de Agua Potable (Smapap), aunque se desconoce si ésta dependencia descentralizada realizó aportaciones económicas al proyecto.

EX FUNCIONARIA DE LA CORRUPTA ADMINISTRACIÓN DE CORTÉS, A CARGO DEL SENDERO…

De igual forma se sabe que la encargada del Sendero Jurásico es la actual Directora de Zona Costera del Ayuntamiento, Cintia Guadalupe Sosa Gómez, quien en la administración 2015-2018 fungió como Directora de Turismo del entonces alcalde «turquesa» José Isabel Cortés Góngora.

Cintia Sosa, quien es licenciada en administración por la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), es ahijada de la Directora del Instituto de la Mujer, María Arjona Euán, nuera del ex edil Cortés Góngora, quien junto con todo su Cabildo fue denunciado por actos de corrupción por el propio Zacarías Curi, pero sin resultados favorables para el Ayuntamiento. Como se sabe, el propio ex edil se burló de la denuncia interpuesta por el actual alcalde panista y los ex ediles lograron negociar con el actual Ayuntamiento para evitar mayores consecuencias legales.

Así las cosas, el Ayuntamiento informó que el dinero que se cobre en el Sendero Jurásico, será destinado al mantenimiento mantenimiento y la nómina de los 27 empleados que estarán trabajando en el proyecto en un horario 10 am a 10 pm sábados, domingos, días de crucero y festivos; otros días funcionará únicamente de 4 de la tarde a 10 de la noche, además otra parte del recurso económico se destinará a temas educativos y culturales. No se ha informado cuánto ganará cada trabajador.

ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE…

También se informó que los asistentes al parque podrán trasladarse mediante un transporte privado -no se informó de qué empresa- que prestará servicios exclusivos a la zona, el cual tendrá tarifa general de $15 pesos y $10 pesos para estudiantes. Este servicio se podrá abordar en el lateral del periférico de la carretera costera al lado de la reserva ecoturística de “El Corchito”.

Además se habilitarán espacios para estacionamiento en la Unidad Víctor Cervera Pacheco, los cuales no tendrán costo y en un estacionamiento privado ubicado a un costado de la gasolinera Meteoro, propiedad del empresario Luis Alonzo Morales, ubicada en la glorieta de la carretera Chicxulub–Uaymitún, el cual tendrá un costo de 30 pesos por las dos primeras horas, y a partir de la tercera hora o fracción, tendrá un costo de 10 pesos.

Los boletos para entrar al parque se podrán comprar directamente en la taquilla en el sitio o en internet https://senderojurasico.com/ La fecha de apertura aún no ha sido anunciada. (ProgresoHoy.com)