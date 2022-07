Conocidos políticos reaparecen durante la gira de Vila en Progreso

ROMARIO GARCÍA, EL CABALLO NEGRO, SE TOMA LA FOTO CON EL GOBERNADOR PANISTA TRAS LA ENTREGA DE APOYOS A PESCADORES /SE INTEGRARÁ AL EQUIPO BLANQUIAZUL DE CARA AL 2024



PROGRESO.– La gira de trabajo que encabezó ayer el gobernador panista Mauricio Vila Dosal en este puerto, no solo sirvió para la inauguración de obras y la entrega de apoyos, sino también para la reaparición de viejos políticos locales que ahora parecen simpatizar con el proyecto del Partido Acción Nacional (PAN).Así se pudo ver durante diferentes puntos de la gira que encabezó ayer Vila Dosal, el alcalde Julián Zacarías Curi y el diputado local Erik Rihani González, donde llamó la atención la presencia de conocidos viejos priistas, ex integrantes de la planilla de Morena en Progreso y hasta un férreo crítico del PAN y ex candidato del Partido Encuentro Solidario (PES).La presencia de estos personajes generó de inmediato especulaciones entre los empresarios y políticos asistentes a la gira vespertina del mandatario panista.

EL CABALLO NEGRO, A LA FOTO CON VILA…

El que más llamó la atención fue Romario García Ramírez, popularmente conocido como El Caballo Negro y quien fuera candidato a la alcaldía por el PES.

Romario García, quien perdió en la elección frente a Julián Zacarías, se dejó ver en la ceremonia de entrega de apoyos a pescadores que se realizó en los bajos del palacio municipal.

Al final, Romario, se apresuró incluso para tomarse una foto con el gobernador Mauricio Vila, y saludarlo en presencia del Secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, quien lo presentó ante el mandatario estatal panista.

Esto, parece ser parte de una estrategia para sumarlo rumbo al 2024, lo que generó amplias críticas entre los habitantes de Progreso, pues «El Caballo Negro» siempre ha sido crítico del actual alcalde Julián Zacarías y del gobierno blanquiazul.

Como se sabe, el mismo Roger Torres fue quien logró sumar al PAN al equipo pepeblanquista y a María del Carmen Ordaz, hoy directora del ITSP, en la pasada campaña, desarticulando lo poco que quedaba del PRI en Progreso.

Romario García, quien también trabajó para el PRI durante la administración de Daniel Zacarías Martínez, colaboró más recientemente con el equipo del diputado federal Mario Peraza Ramírez (PVEM) y otros grupos ligados a Morena.

En Morena, por cierto, poco a poco van abandonando el barco, pues solo quedan dos grupos parcialmente en activo: el que encabeza la ex candidata Jéssica Saidén y el del joven esaú Velázquez Sosa, quien se ostenta como «coordinador distrital» de Morena en Yucatán. Entre ambos grupos hay conflicto y cada uno opera por separado.

OTRAS APARICIONES…

Otro conocido viejo priista que ayer se mostró entre los panistas durante la gira de Vila, fue Luis Ernesto Martínez Ordaz, quien en el pasado fue el eterno aspirante del PRI a la alcaldía de Progreso y ocupó diferentes cargos municipales, como Director de Ecología y Jefe de la Policía, así como en el gobierno estatal de Ivonne Ortega Pacheco como director de Protección Civil y subsecretario de seguridad.

«Neto» Martínez, quien es primo de la actual directora del ITSP, Maria del Carmen Ordaz, y quien se sabe está dedicado a la compra y venta de casas, estuvo durante la caminata inaugural de Vila en el malecón de Progreso, por lo que los comentarios señalan que en breve podría regresar al escenario político. Neto estuvo platicando con varios invitados y aprovechó el momento para acercarse al gobernador para intercambiar breves palabras.

En ese mismo evento, también fue visto José Parrao Alcocer, ex integrante de la planilla de la ex candidata de Morena a la alcaldía, Jéssica Saidén Quiroz y quien fungía como suplente del Dr. Raúl Alvarado Naal en la posición número dos.

Parrao por cierto, es primo político del diputado panista Erik Rihani González. (ProgresoHoy.com)