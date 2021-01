Contagios en aumento en todo Yucatán y playas llenas en Progreso (FOTOS)

PESE A QUE LA PANDEMIA DE COVID-19 CONTINÚA Y EL NÚMERO DE CASOS VA EN AUMENTO, ESTO NO PARECE AFECTAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PRINCIPAL PUERTO YUCATECO DONDE TODO CONTINÚA CON CIERTA NORMALIDAD



PROGRESO.– Mientras los contagios en Yucatán continúan en aumento, al igual que las hospitalizaciones, en las playas y el malecón de este puerto la actividad turística continúa de manera normal, sin que muchos visitantes cumplan con las mínimas medidas sanitarias.

Este domingo, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que hubo 98 nuevos contagios de Coronavirus Covid-19, de los cuales 6 fueron en Progreso, así como 6 fallecimientos en todo el Estado.

Como informaron ayer, autoridades de salud pidieron a los habitantes mantener las medidas sanitarias debido a que por la alta movilidad de Navidad y fin de año, se ha reportado un aumento en los contagios.

Ayer sábado y hoy domingo, numerosos paseantes abarrotaron la zona de playa, así como los restaurantes donde ya no se observa la llamada «sana distancia» y las mesas se encuentran muy pegadas unas de otras en casi todos los establecimientos.

Ni qué decir del uso de cubrebocas, medida que no cumplen muchos de los paseantes. Muchos prestadores de servicios, con tal de evitar molestias para los visitantes o clientes, no les piden que lo usen.

A diferencia de otras ocasiones, este domingo no se vio a personal del Ayuntamiento exhortando a la gente a que cumplan con las medidas mínimas para evitar contagios. En anteriores fines de semana repartieron cubrebocas e incluso exhortaron a la gente a usar gel antibacterial y ser más precavidos.

En un recorrido, se notó la presencia de numerosos visitantes de otros estados, así como gente de Mérida que llegó de paseo a la playa, comieron pescado frito, tomaron cervezas y disfrutaron de la jornada playera.

En la avenida del malecón, en el lado norte del andador turístico, llamó la atención el amontonamiento de puestos ambulantes de artesanos, principalmente en las cuadras que van de la calle 76 a la 80, donde se observó concentración de gente.

A lo largo de toda la playa del malecón, hubo nutrida presencia de visitantes y algunos contados bañistas debido a que el mar estaba picado por efectos del mal tiempo.



Este es el parte médico de este domingo 10 de enero:

En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, reflejo de las reuniones y la alta movilidad social y comercial por los festejos navideños y Fin de Año, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica.

Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 214 pacientes en hospitales públicos.

23,588 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 27,391.

Hoy se detectaron 98 nuevos contagios de Coronavirus.

53 en Mérida,

7 en Tizimín,

6 en Progreso y en Valladolid,

5 en Peto,

3 en Motul, Ticul y Umán,

2 en Kanasín y Tinum, y

1 en Chichimilá, Conkal, Cuncunul, Dzitás, Muna, Tekax, Temozón y Tzucacab.

De los 27,391 casos positivos, 237 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 16,572 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 9 de enero), que viven en:

4,848 en la zona Norte

4,531 en la zona Oriente

1,561 en la zona Centro

2,209 en la zona Sur

3,423 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos:

1.- Femenino 76 años de Mérida HAS/Obesidad

2.- Masculino 74 años de Mérida DM/EPOC/HAS/Obesidad

3.- Masculino 79 años de Mérida Sin comorbilidades

4.- Masculino 61 años de Mérida Sin comorbilidades

5.- Masculino 76 años de Mérida HAS/Enfermedad cardiovascular

6.- Femenino 63 años de Mérida DM/IRC

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 2,965 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 624 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya mencionamos, 214 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.

LOS INDICADORES SEMANALES DE NUESTRO SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.