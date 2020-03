Coronavirus: Van 82 casos confirmados en México

PIDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL A MANTENER MEDIDAS SANITARIAS Y A NO SALIR DE CASA SI NO ES NECESARIKO

PROGRESO.– El alcalde, Julián Zacarías Curi hizo un llamado a los habitantes de este puerto para que obedezcan las medidas preventivas que, tanto gobierno federal como estatal, han determinado a fin de evitar un aumento de casos de contagio por el Covid-19 o Coronavirus, en Yucatán y los municipios.

De igual forma informó que no hay casos de Coronavirus en Progreso y reiteró a la ciudadanía la petición de seguir las recomendaciones básicas, tales como lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y evitar salir de casa, si no es necesario. “Seamos sumamente responsables para poder salir adelante», indicó, pues comentó que fue sorpresiva la elevada cantidad de gente que llegó este lunes a las playas de Progreso, por lo que tuvieron que tomar medidas para exhortar a los ciudadanos a regresar a sus hogares, pues no estamos en temporada vacacional, sino en tiempos de prevención para evitar contagios.

A través de una transmisión en vivo por la plataforma Facebook, el edil explicó a la ciudadanía las acciones que se reforzaron hoy en todo el municipio y que continuarán hasta nuevo aviso, para atender las recomendaciones de las autoridades, “hacemos un llamado a la ciudadanía para que todos colaboremos y hagamos bien las cosas, este periodo no es de vacaciones, las medidas que vamos a estar implementando en Progreso son medidas preventivas por el bien de todos”, precisó.

Entre las acciones que se estarán llevando a cabo están:

1. Instalación de dos filtros sanitarios; uno sobre la carretera hacia Progreso, a la altura de la subcomisaria de Paraíso, y otra más a la entrada del puerto, esto con la única intención de mantener una vigilancia e invitar a hacer cumplir los cuidados pertinentes.

2. Posponer los eventos públicos, incluyendo los del Ayuntamiento de Progreso, hasta el 20 de abril, por lo que invitó a diferentes organismos, asociaciones e instituciones a evitar eventos masivos.

3. La desinfección patógena en el transporte público y oficinas municipales y se intensificarán las recomendaciones sanitarias en los diversos establecimientos, tales como restaurantes o tiendas.

4. Que “todas las personas mayores de 70 años que laboran en el Ayuntamiento no se presentarán a trabajar, a partir de mañana, martes 17”, informó el edil destacando que percibirán su sueldo en tiempo y forma.

Durante la transmisión en vivo, el alcalde manejó una dinámica de interacción con los usuarios de dicha red social con el propósito de responder dudas y exhortarlos a evitar compartir noticias falsas.

Entre las preocupaciones de los ciudadanos, destacó el tema de cruceros, por lo que Zacarías Curi recordó el anuncio que emitió la FCCA (Florida-Caribbean Cruise Association), en donde indica la suspensión de actividades por 30 días y resaltó que, para el tema de cruceros, interviene sanidad internacional y las diferentes dependencias federales y estatales.

También, respondió el tema de la restricción de visitantes al puerto, en ese sentido, el edil mencionó que ante la situación atípica suscitada durante la tarde, de presencia de numeroso grupo de vacacionistas, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito recorrió la playa para invitar a los paseantes a reconsiderar su estancia ante la contingencia.

En ese punto, pidió la comprensión de la gente, “no es sacar a los ciudadanos, entiendo que Progreso es la playa por excelencia del estado de Yucatán, es la playa que todo amamos, pero ayúdenos a pasar este momento tan complicado para el mundo”, exhortó.

El edil, concluyó enfatizando la importancia de mantenerse informados por medio de los anuncios oficiales, como los comunicados del gobernador del Estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a fin de no dejarse llevar por noticias falsas.