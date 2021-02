Covid «desatado» en Progreso durante enero

ESTE MUNICIPIO REGISTRÓ RÉCORD DE NUEVOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS Y OCHO MUERTES EN EL PRIMER MES DEL AÑO



PROGRESO.–Producto de las fiestas navideñas, así como de los festejos de fin de año y año nuevo, el puerto de Progreso registró durante el mes de enero un récord de nuevos contagios por Coronavirus Covid-19.

De acuerdo con los datos diarios que publica la Secretaría de Salud de Yucatán, los contagios nuevos se dispararon en este puerto, al grado que hubo días con 10, 13 y hasta 16 nuevos enfermos de Coronavirus en un solo día, como ocurrió el 4, 9 y 21 de enero pasados que fueron las fechas con mayor número de registros. En estas cifras no se contabilizan los casos y muertes que no son reportadas al gobierno, pues muchos convalecen en casa y no acuden a hospitales públicos, por lo que se calcula que la cifra sería dos veces mayor.

A lo largo de todo el mes, Progreso registró 9 fallecimientos durante enero, varios de ellos de conocidas personas y profesionistas de esta ciudad, quienes perdieron la batalla frente a esta enfermedad.

A pesar de que el Coronavirus sigue su avance en el Estado, Yucatán continúa en semáforo naranja con el fin de mantener la actividad económica.

Sin embargo, el propio alcalde Julián Zacarías informó la semana pasada que debido a que la gente «le ha perdido el miedo al Covid», y a que son muchos los contagios que se registran, el gobierno ordenó nuevamente el cierre de playas y zona turística. Esta medida se aplicó, como informamos, mediante decreto estatal y se aplicará del 4 al 17 de febrero próximos, en el periodo que comprende la celebración del Carnaval, el cual también fue cancelado.

Ayer, como también informamos, las playas estuvieron a reventar con la llegada de numerosos visitantes, quienes no cumplen en su mayoría con las normas sanitarias, como lo son el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Ayer, en el último parte informativo del mes, la SSY informó de 6 casos en este puerto. El reporte es el siguiente:

Este es el parte médico de este domingo 31 de enero:

En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica.

Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 217 pacientes en hospitales públicos.

25,752 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 30,025.

Hoy se detectaron 92 nuevos contagios de Coronavirus.

56 en Mérida,

13 en Valladolid,

6 en Progreso,

3 en Kanasín,

2 en Tekax, en Uayma y en Umán, y

1 en Bokobá, Dzan, Huhí, Mama, Maní, Motul, San Felipe y Ticul.

De los 30,025 casos positivos, 254 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 18,439 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 30 de enero), que viven en:

5,341 en la zona Norte

5,022 en la zona Oriente

1,713 en la zona Centro

2,496 en la zona Sur

3,867 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos:

1.- Masculino 62 años de Tekax Sin comorbilidades

2.- Masculino 70 años de Cozumel, Quintana Roo DM/HAS

3.- Masculino 69 años de Motul DM/HAS

4.- Masculino 64 años de Ciudad de México Sin comorbilidades

5.- Masculino 64 años de Mérida Sin comorbilidades

6.- Masculino 80 años de Ciudad de México Sin comorbilidades

7.- Femenino 63 años de Mérida DM/HAS

8.- Masculino 81 años de Tekax DM/Obesidad

9.- Masculino 72 años de Mérida DM/EPOC

10.- Femenino 39 años de Mérida Obesidad

11.- Masculino 71 años de Mérida IRC

12.- Masculino 78 años de Dzidzantún HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 3,156 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 900 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya mencionamos, 217 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.

LOS INDICADORES SEMANALES DE NUESTRO SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.

COMO HEMOS INFORMADO, EL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD SE VA A DA A CONOCER CADA 15 DÍAS CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR FECHAS DE PRESENTACIÓN CON EL SEMÁFORO QUINCENAL DEL GOBIERNO FEDERAL.