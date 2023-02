Declaran culpable a Genaro García Luna

MÉXICO.– “Culpable” fue el veredicto del jurado calificador a Genaro García Luna en el juicio en su contra por conspiración internacional en colusión con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos, celebrado en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

El jurado calificador declaró culpable a García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, de los cinco delitos que le imputaba el gobierno de Estados Unidos, cuatro de ellos por narcotráfico.

El castigo máximo al que sería condenado es cadena perpetua y el menor sería de 20 años de prisión. El juez Brian Cogan le dictará sentencia el próximo 27 de junio.

El 7 de abril se permitirá a la defensa de García Luna presentar una apelación. Para determinar la pena que se le dictará, se presentará un reporte previo elaborado por fiscalía en el que se establecerá gravedad que se le imputan y el contexto del ex funcionario.

Las sentencias podrían ir desde los cinco años en prisión hasta la cadena perpetua.

García Luna enfrentó la justicia de Estados Unidos al ser acusado de tener presuntos nexos con el crimen organizado. El 9 de diciembre de 2019, Genaro García Luna fue arrestado en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Tras su detención se dio a conocer que era acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar ligado al cártel de Sinaloa, al que presuntamente brindó protección y del cual recibió millones de dólares del capo Joaquín El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012, así lo dio a conocer el fiscal federal de ese país, Richard Donoghue.

«García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán, mientras controlaba la fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México», declaró el fiscal de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos tenía sospechas de que el funcionario estaba presuntamente involucrado en nexos con cárteles mexicanos.

¿Quién es Genaro García Luna?

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, es licenciado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), bajo la cedula profesional 2048572 expedida en 1995.

Con el tiempo mostró su interés en temas policiacos que incluso escribió publicaciones que hablan de ello, por ejemplo su texto ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México y El nuevo modelo de seguridad para México.

En el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre 1989 y 1998, fue investigador, y de 1998 a 2000 fue coordinador general de inteligencia para la prevención de la Policía Federal Preventiva, a partir de 2000 fue director general de Planeación y Operación de la nueva Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y luego su titular.

García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, y Felipe Calderón Hinojosa. | Cuartoscuro

Tiene un diplomado en Planeación Estratégica por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Obtuvo el reconocimiento de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) por las investigaciones y arrestos de fugitivos (septiembre de 2004) y por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en agradecimiento por la valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico (junio de 2005).

¿Qué hizo García Luna?

El superpolicía fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas. El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, explicó que el ex funcionario supuestamente recibió sobornos de millones de dólares por parte de El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012, a cambio de protección.

El ex secretario de Seguridad Pública enfrenta tres cargos por conspiración en tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y uno por dar falso testimonio al Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos el 1 de junio de 2018 cuando se le preguntó si había cometido algún delito por el que no había sido detenido y el ex funcionario aseguró que no.

​Ese año, durante el juicio en contra de El Chapo, en Nueva York, Jesús El Rey Zambada, declaró que pagó sobornos de millones de dólares al ex secretario.

El narcotraficante agregó que García Luna presuntamente colaboró con el narco desde 2001 cuando dirigía la AFI, pero el ex funcionario calificó como difamación las declaraciones del narcotraficante en su contra.

Cargos contra Genaro García Luna

Conspiración para la distribución internacional de cocaína

Conspiración para la distribución y posesión de cocaína

Conspiración para importar cocaína

Participación continua a una organización criminal

Emitir declaraciones falsas autoridades de Estados Unidos cuando solicitó la ciudadanía en 2018

El 30 de julio de 2020, la DEA dio a conocer sobre la acusación formal en un Tribunal Federal en Central Islip, Nueva York, acusando a Genaro García Luna, de «participar en una empresa criminal continua».

Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal y Ramón Pequeño García, mando de alto rango en la misma corporación, trabajaron para García Luna, fueron acusados ​​cada uno de tres cargos de conspiración para traficar cocaína.

A cambio de sobornos multimillonarios, supuestamente permitieron que el cártel de Sinaloa operara en México. García Luna fue arrestado por agentes federales en Dallas, Texas, y actualmente está pendiente de juicio en el Distrito Este de Nueva York por estos cargos.

Documentos judiciales de las autoridades estadunidenses refieren que de 2001 a 2012, mientras ocupaba cargos policiales de alto rango en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección a narcotraficantes.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México y de 2006 a 2012 se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Policía Federal de México. Cárdenas Palomino y Pequeño García también fueron funcionarios policiales mexicanos de alto nivel que trabajaron bajo las órdenes de García Luna durante este tiempo. Cada uno recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa.

A cambio del pago de sobornos, entre enero de 2001 y el 2020, los ex funcionarios ​​abusaron de sus cargos públicos al permitir que el cártel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus cargamentos de drogas y al proporcionar información confidencial a las fuerzas del orden público sobre investigaciones del cártel e información sobre cárteles de la droga rivales, lo que facilita la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

García Luna presuntamente ayudó en al menos seis cargamentos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína.