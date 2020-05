Desmienten presencia del avispón asiático gigante en México

MÉXICO.– Recientemente se han multiplicado las noticias sobre el avispón asiático gigante (Vespa mandarina). Como su nombre lo indica, esta especie es nativa del este y sureste de Asia. El año pasado se detectaron dos casos en la provincia de Columbia Británica en Canadá y este año, cuatro casos más en el estado de Washington en Estados Unidos. En México no se ha detectado esta especie, de acuerdo al Sistema de información sobre especies invasoras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Las avispas pertenecen a varias familias del grupo de las abejas, avispas, hormigas y parientes, y tienen una gran diversidad de formas de vida y comportamientos. Las hay sociales y solitarias, depredadoras, parasitoides y polinizadoras, grandes y chicas. Algunas hacen panales, otras viven en troncos caídos, y unas más en el suelo. Las avispas son unos de los principales insectos controladores de plagas en productos hortícolas.

El avispón asiático gigante es la especie más grande de avispón que se conoce. Las obreras pueden medir aproximadamente 3.5 cm y las reinas hasta 5 cm. A diferencia de otras avispas esta especie hace sus nidos en hoyos en el suelo y no en árboles o edificios. Habita en zonas rurales y bosques. Las avispas obreras solo vuelan a 1 o 2 km de sus nidos, con algunas excepciones en donde pueden volar hasta 8 km de distancia del nido. Estas avispas se alimentan de insectos. Son un depredador importante de abejas productoras de miel y pueden destruir panales en poco tiempo. También atacan a otros insectos, pero no se sabe que destruyan poblaciones completas de ellos. No buscan comida humana ni son atraídas por la miel ni el polen.

Este avispón ataca únicamente si se siente amenazado, por lo que es mejor evitarlo. La mayoría de las muertes humanas ocasionadas por esta especie en Asia se debe a casos con múltiples picaduras, ocasionadas generalmente por pisar accidentalmente algún nido. Es un caso similar a lo que sucedió hace años en México con la invasión de abejas africanizadas.

Este avispón puede ser confundido con otras especies de avispas o abejas nativas. Por ejemplo, en México hay varias avispas caza tarántulas de gran tamaño. Aunque el avispón no se ha detectado en México la solución no es exterminar avispas o abejas, ya que muchas de ellas juegan un papel muy importante en los ecosistemas.

Te recomendamos tomar fotos de las abejas o avispones que observes y subirlas a la plataforma NaturaLista www.naturalista.mx. De esta forma participas en la detección temprana de posibles especies invasoras y además conoces la naturaleza que te rodea. Actualmente, en Naturalista se han registrado 90 especies de esta familia de avispas (Vespidae) en México, mientras que en Enciclovida www.enciclovida.mx puedes encontrar información de 350 especies. Ahí podrás consultar a los expertos y conocer más sobre este grupo de insectos tan interesantes.

Las especies de abejas y avispas nativas de México son indispensables para mantener los procesos y funciones en los ecosistemas. No las confundas, ¡infórmate y protégelas!