Destaca Manuel Sánchez las actividades realizadas como Regidor de Pesca en Progreso

EL EMPRESARIO CONCLUYÓ ESTE LUNES SUS ACTIVIDADES COMO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO E HIZO UN BALANCE DE SUS GESTIONES, ACTIVIDADES Y PROPUESTAS REALIZADAS ANTE EL CABILDO PORTEÑO

PROGRESO.– Durante los dos meses que se desempeñó como Regidor Comisionado de Pesca del Ayuntamiento de Progreso, el empresario Manuel Sánchez González realizó importantes gestiones y acciones en beneficio de los habitantes de Progreso y en especial de la comunidad pesquera.

Como se sabe, Manuel Sánchez asumió la regiduría durante los poco más de dos meses que Julián Zacarías Curi estuvo de licencia como presidente municipal para poder participar en las elecciones del pasado 6 de junio.

Debido a que Manuel Sánchez es el suplente de Zacarías, el empresario pesquero se incorporó al Cabildo de Progreso durante poco más de dos meses, del 8 de abril hasta el día de hoy lunes 21 de junio de 2021 que concluyó con su encargo, como informamos en nota aparte.

En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, poco antes de dejar la regiduría, Manuel Sánchez hizo un balance de las actividades realizadas en el Ayuntamiento.

Detalló que como regidor participó en las gestiones para que los terrenos del campo deportivo de Chuburná Puerto pasen a manos del Ayuntamiento de Progreso, ésto con el fin de que se puedan regularizar y realizar futuras obras en ese espacio, como las que hoy construye Sedatu mediante gestiones municipales.

También explicó que presentó ante el Cabildo una propuesta para continuar con el censo y actualización de usuarios en el Puerto de Abrigo y el recinto de La Caleta, así como solicitar la realización ante API y Capitanía, el ordenamiento pesquero en los nuevos muelles de Yucalpetén.

Entre otras cosas, la Regiduría de Pesca también solicitó a la Capitanía de Puerto realizar una revisión en Yucalpetén y La Caleta para verificar las embarcaciones con el fin de detectar embarcaciones fuereñas y regresarlas a sus respectivos puertos en otros estados, pues hay quejas de los usuarios de naves que no tienen base en Progreso y llevan varios meses amarradas en este municipio incluso con tripulantes de otros estados que viven a bordo de esas naves.

Lo anterior debido a que algunos tripulantes de esas embarcaciones, específicamente de Tabasco, ocasionaron disturbios en días pasados en los muelles de Yucalpetén, con saldo incluso de personas lesionadas.

El empresario pesquero agradeció a todo el equipo de la Dirección de Pesca del Ayuntamiento, y a su director Roger Gómez Ortegón por el trabajo realizado en este período, pues sin su apoyo y compromiso no se hubieran logrado esos avances.

Añadió que también se le dio seguimiento a la ejecución del dragado de Chuburná Puerto y al saneamiento del Canal Poniente de la ciénaga. También se atendieron trabajos de colocación de luminarias en La Caleta a petición de la comunidad pesquera y también se realizaron gestiones ante el Gobierno Estatal para regularizar a los pescadores que se incluyeron en el Padrón durante la pandemia.

PROPUESTA ANTE EL CABILDO…

Manuel Sánchez también detalló que como regidor del Ayuntamiento y ante las reiteradas peticiones ciudadanas en torno a gente afectada por los robos, también propuso ante el Cabildo la creación de un área jurídica en la Comuna que se encargue de dar seguimiento a las denuncias interpuestas por los ciudadanos afectados por los «amigos de lo ajeno».

Explicó que las personas que son víctimas de los robos en el municipio, muchos interponen denuncias y muchos no, precisamente porque consideran que sus denuncias no avanzan ante la Fiscalía.

-En algunos casos, los progreseños sabemos quiénes son los autores de éstos robos y debido a que los afectados no denuncian, o no le dan seguimiento a sus denuncias, éstas no progresan y los autores de los robos quedan libres- señaló.

En ese sentido, propuse que el Ayuntamiento de Progreso debe contar con un área a cargo de un abogado penalista que apoye a los ciudadanos para dar seguimiento a esas denuncias con el fin de que las quejas no queden en el olvido y los autores de los robos sean encarcelados.

-Creo que es una manera de apoyar a los ciudadanos y al mismo tiempo, ayudar a nuestra Policía, pues se busca que poco a poco se vaya limpiando a nuestro puerto de los ladrones- añadió.

Es una propuesta que no le costaría mucho a la Comuna y que tendría grandes beneficios para la gente afectada por los robos. Añadió que espera que ahora el Ayuntamiento concrete esa propuesta en beneficio de los progreseños.

Por último, Manuel Sánchez agradeció el apoyo de los ciudadanos y equipo de trabajo en estos dos meses en el Cabildo porteño. (ProgresoHoy.com)