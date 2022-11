Dos líderes pesqueros dicen sí al viaducto elevado de Progreso

CONSIDERAN QUE LA OBRA QUE PASARÁ SOBRE LA CALLE 82 SERÁ UN DETONANTE PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO



PROGRESO.– Los Presidentes de la agrupación Armadores Pesqueros A.C., Ana María Pech Chacón y de la Canainpesca Yucatán, Víctor Juan Zacarías Solís, respectivamente, se manifestaron en favor de la construcción del nuevo viaducto elevado de Progreso, pues consideran que la obra detonará la economía del municipio.

Señalaron que el nuevo viaducto elevado que atravesará la calle 82 es una buena obra, un detonante económico para el puerto, que se complementará con la ampliación del puerto de altura y transformará la ciudad, que tendrá nueva cara cuando concluyan los trabajos y entre en servicio ese puente.

Opinaron que el viaducto generará grandes beneficios para el puerto e impactará positivamente a Yucatán, según publica hoy un medio local.

Víctor Zacarías Solís, quien también es líder de la asociación Exportamar y que asistió como invitado al evento de presentación de la obra, dijo que el viaducto elevado es una obra ambiciosa y que le gustaría poder tener más información del proyecto.

Consideró que la obra, que se realizará con inversión privada (de $1,500 millones), es un detonante económico e importante para la ciudad.

«Es beneficioso tanto para Progreso como para Yucatán, de eso no hay duda y transformará el puerto, que tendrá una nueva cara», afirmó.

NO CONOCE EL PROYECTO, PERO CONSIDERA QUE SERÁ POSITIVO…

Ana Pech dijo que no conoce el proyecto y que no fue invitada a la presentación de la obra que se hizo anteayer en Mérida.

Independientemente de ello, afirmó que el puente es una obra benéfica.

Dijo que ojalá los trabajos sean de calidad y se utilicen los materiales adecuados.

Que no sea para ahorrar dinero o dar “moches”, ni se emplee material de baja calidad, pues eso pondría en riesgo ese viaducto, agregó.

Por ello, recomendó que haya estricta supervisión.

La presidenta de los armadores pesqueros dijo que externaba sus felicitaciones a las autoridades federales, estatales y municipales por esa gran obra que se requiere en la ciudad para solucionar el viejo problema del tránsito de camiones de carga en las calles 82 y 86, y convertir esas arterias en calidad y transformadas para el bienestar de los habitantes.

Señaló que el puente se complementará con la ampliación del puerto de altura, de más calado y plataforma para la instalación de empresas y llegada de cruceros más grandes con más pasajeros y buques también más grandes, de modo que se piensa a futuro en el desarrollo del puerto.