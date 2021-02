El Tec Progreso avanza a paso firme, incluso durante la pandemia

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN, EL MAESTRO RODOLFO GONZÁLEZ CRESPO, DESTACÓ QUE AUMENTÓ LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL A 1,013 ALUMNOS E HIZO UN BALANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN DOS AÑOS AL FRENTE DE LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS DE ESTE PUERTO



PROGRESO.– Por segundo año consecutivo y pese a la pandemia por Coronavirus, el Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) registró un aumento del 12 por cierto en su matrícula estudiantil, informó esta mañana el maestro Rodolfo González Crespo, director general de la institución.Acompañado de otros directivos de la casa de estudios y durante un desayuno que ofreció a medios de comunicación en un restaurante del malecón de este puerto, el maestro Rodolfo González detalló que el número de alumnos pasó de 892 a 1013, que es la actual matrícula escolar de la institución.«Actualmente contamos con estudiantes de diferentes partes de la república mexicana y el extranjero, de los cuales 276 son de Mérida, de Progreso 644, pero tenemos de igual forma de varios municipios de Yucatán, esto habla de que nosotros estamos en el gusto y preferencia de muchos alumnos”, dijo.Añadió que los retos para este 2021 serán el de impulsar los cursos de inglés para los jóvenes que no se han logrado titular, así como fortalecer lazos de colaboración con empresas locales, impulsar la bolsa de trabajo para incorporarlos al ámbito laboral, comentó.También informó que están fortaleciendo la educación a distancia mediante la implementación de la plataforma Mmoodle.El directivo del ITSP hizo también un balance de los logros conseguidos en estos dos años de trabajo al frente de la institución, entre los que listó los siguientes:* La realización del Congreso en línea CIITEC 2020 Conferencias, Talleres, Mesas Panel.* Se refrendaron cinco cuerpos académicos ante el PRODEP, la categoría obtenida fue de cuerpos académicos en formación.* Como resultado de los trabajos que se realizan con el sector empresarial se obtuvo la autorización de dos especialidades para los planes de estudio de las carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales y la carrera de Ingeniería Electromecánica.* Se logró que 21 profesores obtuvieran el Estímulo Docente 2020, de acuerdo a la convocatoria que emite el TecNM.* En lo que respecta a la Maestría en Administración en Negocios se logró que en las dos últimas generaciones se ha alcanzado una titulación de 95% de los estudiantes que concluyen con sus estudios de posgrado que se oferta en el Instituto.* Dos proyectos de Investigación obtuvieron financiamiento de las carreras de Ingeniería electromecánica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, uno de los cuales se está realizando la Transferencia de Tecnología al SMAPAP.* La Ingeniería en energías renovables fue sede del primer curso: Social and Sustainable Innovation Driven by the Sustainable Developemnt Goals, impartido a seis estudiantes del programa en acompañamiento de estudiantes de posgrado de la Universidad de Harvard, H.H. CHAN SHOOL OF PUBLIC HEALTH.* 26 estudiantes de energías renovables, tres docentes y dos encargados de talleres obtienen la constancia de acreditación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del curso, diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos, impartido por el ICATEY, dicha estrategia orienta a la certificación de competencias de los estudiantes del programa.* La Agrupación Peninsular de Energías Renovables (APER), la cual conjunta a 15 empresas que firmarán un convenio de colaboración específico para otorgar becas a estudiantes de energías renovables en la búsqueda de fortalecer al perfil con el dominio de una segunda lengua y certificaciones pertinentes al seguimiento de necesidades del entorno laboral y académico.* En el mes de Octubre reconce el CENEVAL a nivel nacional al ITS Progreso, como único tecnológico de la región a través de la Ingeniería en Administración y la de Electromecánica, ya que obtuvieron la incorporación al Padrón de Excelencia y Alto Rendimiento del CENEVAL, IDAP; este merito se obtiene cuando el 60% de los egresados que presentan el examen de egreso, obtienen el testimonio de desempeño satisfactorio y sobresaliente.* Se recibió la Re Acreditación de la Ingeniería Electromecánica y la Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte de CACEI.* Se implementó una cabina de multimedios para beneficio de los estudiantes del ITSP. Dicho espacio permite la producción de contenidos digitales y transmisiones a través de internet con el cual los estudiantes se verán beneficiados al realizar prácticas que impacten positivamente su formación profesional.* La inscripción y reinscripciones se llevan al día de hoy totalmente en línea.* Se evaluó a los aspirantes con el examen de habilidades en línea para ingresar al instituto.* El 85.3% de la matricula cuenta con por lo menos una beca. Y por segundo año consecutivo el incremento de la matricula es de poco más del 12%.* Actualmente contamos con una matrícula de más de 1000 estudiantes, de diferentes partes de la república mexicana y el extranjero.* Durante este año se logró que el 84% de la matricula esté cursando el programa Institucional de Inglés.* La Coordinación de Lenguas Extranjeras obtuvo su registro a nivel nacional ante el del TECNM* Retos del ITSP para la continuidad de trabajo y la preparación para brindar la mejor educación ante a contingencia.* Se consolidó la Modalidad Virtual de la Tutoría institucional, lo que permitió darles un seguimiento personalizado a los estudiantes.* Se diseña e Implementa el Campus Virtual en la Plataforma Moodle para la operación de los diferentes planes y programas académicos del mismo, lo que permitió organizar las clases virtuales.* Túnel sanitizante y dispensadores de gel activados por pedal a cargo de la Ingeniería en Electromecánica con el fin de contribuir a las medidas de seguridad sanitaria.* Curso de EXANI al 50%* Cursos gratuitos a empresas por parte de la Incubadora de Negocios a empresas locales.* Cursos de Inglés para el público en general, empresas, egresados.* Cursos de educación continua a empresas.Talleres de Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes y Derechos de Autor)* Reactivación de la Bolsa de Trabajo del Instituto.* Firma de Convenios para fortalecer a las carreras del Instituto.* Canal Espacio Tecnológico (Entretenimiento, Cultural, Deportivo, Empresarial, Académico). 