Empresas se solidarizan con habitantes de Progreso

DISTRIBUYE EL ALCALDE APOYOS RECIBIDOS DE EMPRESAS ENTRE FAMILIAS DEL MUNICIPIO

PROGRESO.– Láminas, despensas, pañales y leche para bebé fueron los artículos que el alcalde Julián Zacarías Curi entregó esta semana a 15 familias en situación vulnerable, pertenecientes a la colonia Vicente Guerrero y el puerto de Chicxulub.

El apoyo, fue posible gracias a la buena voluntad de las empresas Casa Lámbar, Kedron Custom Woodworks, Comercializadora Procalsur, Grupo Megasur, Lavalle’s Pastelería asimismo de diferentes personas, que sin dudarlo, brindaron diferentes mercancías y tiempo para apoyar a quienes están atravesando momentos difíciles, no sólo por la contingencia por el COVID-19, también por los efectos de la reciente tormenta tropical “Cristóbal”.

Zacarías Curi agradeció a todos y cada uno por su solidaridad, de igual forma a los beneficiados, por confiar en su administración y acercarse a pedir ayuda.

Como la señora Leydi Cauich, de la colonia Vicente Guerrero, quien agradeció la entrega de 4 láminas de metal y una despensa, las cuales favorecerán a su familia integrada por sus cuatro pequeñas, “con las lluvias, se perjudicaron mis láminas de cartón, le agradezco mucho al alcalde la atención a nuestra solicitud. Tengo cuatro hijas y me preocupa su seguridad”, dijo.

Otra de las mujeres beneficiadas fue la señora Martha Patricia, quien agradeció, no sólo al edil, también al equipo del DIF municipal, pues esa dependencia atendió su solicitud, “me acerque al DIF, les explique mi situación y hoy me están apoyando con cuatro laminas que me ayudarán a proteger mi puestecito de comida, con las inundaciones se mojaron mis laminas y así han entrado a sacar lo poco que tengo”, explico.

Cabe mencionar, que el apoyo de las mencionadas empresas también permitió ayudar durante esta semana a 200 familias de la comisaría de Flamboyanes, en donde se entregó ropa para niños y adultos, así como diversos artículos de limpieza.

Finalmente, el alcalde resaltó que cada apoyo que recibe el Ayuntamiento de Progreso de la iniciativa privada, se encamina a quien verdaderamente lo necesita, ya que “la confianza y la transparencia han sido nuestras cartas de presentación, y en momentos como estos, en los que varias familias se han visto afectadas por las contingencias, la iniciativa privada y la sociedad han respondido de buena fe.”