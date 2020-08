ENFOTOS: Más yucatecos cuentan con casa digna con el apoyo del Gobierno Estatal

TEKAL DE VENEGAS.– Contar con una vivienda digna para sus familias, se convirtió en una realidad para Juan Pablo Dzib Cauich y Ana María Canché Kú, habitantes del municipio de Tekal de Venegas, que recibieron un cuarto y un baño respectivamente como parte del programa de Vivienda Social, por lo que recibieron la visita del Gobernador Mauricio Vila Dosal para constatar esta obra que está cambiando la vida de los yucatecos que más lo necesitan.

Acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, Vila Dosal acudió al hogar que Juan Pablo Dzib Cauich levantó con sus propias manos utilizando materiales como madera, piedras y láminas, y en donde ha vivido durante 12 años; sin embargo, a este hombre dedicado a la milpa, cada vez le preocupaba más ofrecerle un techo seguro y digno a sus dos hijas, lo que ha logrado al ser parte de las 17,000 acciones de vivienda que, el Gobierno del Estado junto con la Comisión Nacional de Vivienda, realizan a través de una inversión de 900 millones de pesos.

“Hace muchos años que yo había pedido este tipo de apoyo a otros gobiernos, sin embargo, gracias a Dios, hoy mi familia cuenta con este cuarto que es principalmente para mis hijas. Ahora ya no nos preocupamos por las lluvias porque antes padecíamos mucho cuando caía la lluvia pues entraba toda el agua y ya ahora estoy contento”, indicó el padre de familia.

Juan Pablo compartió que esta acción de vivienda les brindó resguardo durante el paso de la tormenta “Cristóbal”, donde guardaron todos los documentos importantes y pasaron 4 días mientras el fenómeno natural abandonaba el territorio yucateco.

“Para mí, este apoyo fue una gran noticia porque llevo muchos años esperándolo, yo tengo que viajar en busca de trabajo y más bien este cuarto es para mi familia, para que mi esposa e hijas estén bien y seguras y, además, estamos muy contentos”, aseveró Dzib Cauich.

Hay que recordar que, con este esquema, se realizan 17,000 acciones entre sanitarios, pisos, recámaras, y techos, con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades y atender uno de las principales carencias sociales en Yucatán.

Por su parte, en el mismo poblado, Ana María Canché Kú también recibió la visita de Vila Dosal y juntos, vieron cristalizado el sueño de la madre de familia de contar con su propio baño ya que para sus hijas “era molesto e incómodo acudir a cada rato a la casa de mi suegra o los vecinos para pedir prestado el baño”, señaló la mujer.

Entusiasmada por ahora contar con una vivienda digna para su familia, Canché Kú le compartió al Gobernador su felicidad por esta obra que necesitaba mucho y esperaba con ansias para que su familia ya no tenga que verse obligada a acudir a otros domicilios en busca de un baño.

“Todos los días teníamos que ir a conseguir un baño y a veces cuando llovía, incluso nos teníamos que aguantar porque no podíamos salir, por lo que ahora contar con nuestro propio baño como madre de familia me da mucha tranquilidad, sobre todo porque mis hijas son adolescentes y no me gustaba que vayan solas al baño de otras casas”, señaló la mujer.

Ana María aseguró que su familia está contenta, feliz y tranquila “porque ahora ya no importa si llueve o no, ahora podemos bañarnos e ir al baño sin depender de otras personas».

Al continuar con su agenda de trabajo, el Gobernador constató la distribución de los Paquetes Escolares del Programa “Impulso Escolar” que beneficiarán a 272,840 alumnos de escuelas públicas de nivel primaria de todo el estado y secundaria de municipios del interior del estado y comisarías de Mérida a fin de que los niños y jóvenes yucatecos tengan todo lo necesario para cumplir con sus tareas durante el ciclo escolar 2020-2021, que en Yucatán comienza en la modalidad a distancia el lunes 24 de agosto y, cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, volverá a ser presencial.

Asimismo, supervisó la llegada de los libros de texto gratuito y de los desayunos escolares que se repartirán entre 115,000 estudiantes de preescolar y primero y segundo grado de primaria de todo el estado para que cuenten con esos productos alimenticios, aunque por el momento no haya clases presenciales.

Para apoyar la economía de las familias, también se distribuyen las camisas del uniforme, zapatos y mochilas que acompañan a los útiles escolares, para alumnos de primaria, con el objetivo de que los niños yucatecos tengan estas prendas y estén listos cuando las clases vuelvan a ser presenciales una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.

Junto con la titular de la Secretaría de Educación (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, Vila Dosal explicó al alcalde de Tekal de Venegas, José Antonio Aragón Uicab que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión se implementará una logística distinta debido a la pandemia del Coronavirus, por lo que estos paquetes serán llevados por el Gobierno del Estado hasta cada una de las más de 1,500 escuelas públicas que se ubican en todos los municipios del estado.

Por lo que los directores y maestros serán los encargados de entregar estos artículos a los padres de familia, quienes deberán acudir a las escuelas de sus hijos en un orden que será definido por cada plantel, ya sea por día, grado y en diferentes horas con el objetivo de que estén en las escuelas por cada hora entre 15 y 20 personas como máximo.

Hay que recordar que se van a distribuir 4 millones 366 mil 390 paquetes de desayunos escolares por bimestre en beneficio de cerca de 115,000 niños de nivel preescolar y de primero y segundo grado de primaria. Cada paquete está conformado por 1 una cajita de leche líquida, un paquete de galletas integrales y 1 mix de frutas y se realizarán 2 entregas para cubrir los primeros 2 bimestres del ciclo escolar.

Ahí, se explicó que la primera entrega será para cubrir el bimestre septiembre-octubre y la segunda para el período noviembre-diciembre. Ambas se realizarán en las escuelas, por lo que los padres de familia irán a recoger sus paquetes.

Ante esto, el Gobernador solicitó que la entrega de los útiles escolares, desayunos y demás artículos se realice de forma escalonada y por horarios para evitar aglomeraciones, así como la implementación de medidas sanitarias como uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos y mantener la sana distancia.

Por último, Vila Dosal acudió al consultorio perteneciente al esquema estatal “Médico 24/7” donde constató que ahí se cuenta con los insumos y medicinas necesarias para seguir cuidando de la salud de la gente de este poblado; de igual forma, entregó 2 toneladas de maíz blanco para consumo que será repartido entre los habitantes de esta población que más lo necesitan.