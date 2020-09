ENLAMIRA. ¿Deben pagar justos por pecadores?

Hoy se encuentran #ENLAMIRA el comisario de Chicxulub Puerto, locatarios y puesteros por el conflicto que sostienen en torno a las mejoras proyectadas por Sedatu en esa comunidad.

Con la rueda de prensa que realizaron ayer, locatarios fijos de Chicxulub Puerto prácticamente desenmascararon al comisario Carlos Zapata León (a) «Charly», y a un grupo de «puesteros», a quienes acusaron de bloquear la realización de un importante proyecto que incluye la remodelación de la plaza principal y la construcción de un nuevo y moderno mercado en beneficio de todos los habitantes de la comunidad.

El hecho de que los locatarios alcen la voz es clave para que los habitantes estén informados de lo que realmente está pasando, pues ellos mismos se habían quedado callados, tal vez por el temor de ser blanco de la «ola» de ataques, amenazas e insultos por parte del grupo que se opone al proyecto.

Por desgracia, el tema de la obra se ha politizado, pues en medio de la polémica, el grupo de ambulantes ha buscado el apoyo de ex funcionarios municipales opositores al actual alcalde y gente ligada al Partido Morena, quienes ni tardos ni perezosos han aprovechado el conflicto para tratar de sacar raja del asunto, así lo han manifestado diversos habitantes de la comisaría.

La gente de Chicxulub señala que no es casualidad que en medio de este conflicto, la propia Delegación del Gobierno de México (operada por gente afín a Morena) haya abierto unas oficinas a un costado de la propia comisaría, que hoy sirve como punto de reunión para el grupo que se opone al proyecto y usen esas instalaciones para lanzar críticas contra el actual Ayuntamiento que encabeza Julián Zacarías -de extracción panista- y hasta contra la Sedatu, del propio gobierno federal, al menos así se ha difundido en las redes sociales donde constan fotos y vídeos de esos señalamientos.

12 LOCATARIOS FIJOS… MÁS DE 30 PUESTEROS

De acuerdo con los locatarios fijos, ellos son 12, mientras que los ambulantes o «puesteros» que operan temporalmente sobre el parque, son más de 30, y éstos últimos son quienes se oponen a la obra, pues exigen más espacios para que todos entren en el nuevo mercado que solo contempla 18 lugares.

El proyecto considera incluir a los 12 locatarios fijos y a los seis puesteros más antiguos, como una forma de hacerles justicia a su constancia y trabajo, pero otros que tienen menos antigüedad, insisten en que también deben ser incluidos.

Para entender el conflicto, es necesario tener en cuenta qué es un locatario fijo y qué es un ambulante ó «puestero».

El comerciante fijo paga un derecho y cuenta con concesión municipal para utilizar uno de los locales del actual mercadito de Chicxulub y labora todos los días del año.

El comerciante ambulante o «puestero», es temporal, y labora sobre el parque principalmente durante las temporadas de vacaciones (Semana Santa y Verano).

Ambos pagan un derecho a la comisaría para poder funcionar, pues en esta administración los comisarios son los encargados de manejar el cobro a los comerciantes en los espacios públicos. Los locatarios pagan su derecho a lo largo de todo el año, mientras que los «puesteros» solo pagan cuando se instalan en el parque, por lo general solo en vacaciones.

Los propios locatarios fijos han señalado que no consideran justo que un puestero -por más años que tuviese vendiendo en el parque o en las calles-, ahora exija un espacio fijo a la autoridad municipal cuando desde un principio sabe que el permiso que tiene es de ambulantaje.

Además, el hecho de que el parque sea remodelado no significa que a futuro ellos no vuelvan a colocarse como ambulantes, la posibilidad queda abierta.

Hoy son los puesteros, junto con el comisario, quienes pretenden bloquear la realización del nuevo mercado y la remodelación del parque, poniendo en riesgo esta importante inversión del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, según señalaron locatarios fijos.

A raíz de ello, la Constructora encargada de la obra no ha podido iniciar con el proyecto, pues se han negado a desalojar y retirar puestos del parque principal y la obra se sigue demorando.

Habitantes de Chicxulub Puerto consideran una irresponsabilidad que «Charly» les haya prometido a los «puesteros» un espacio fijo en el nuevo mercado, cuando bien sabían que el proyecto solo consideraba 18 espacios y que la prioridad era para los locatarios fijos.

La obra, que sin duda será de beneficio para toda la comisaría, está en veremos y en riesgo de cancelarse (o de reasignarse a otra comunidad yucateca). Esto nos recuerda un viejo refrán: ¿Deben pagar justos por pecadores?.