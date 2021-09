Erik Rihani presidirá Comisión de Vigilancia, Transparencia y Anticorrupción en el Congreso

MÉRIDA.– Las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la conformación de las 16 Comisiones Permanentes y dos Especiales, así como la de Postulación para la Entrega del Reconocimiento “Médico del Año del Estado de Yucatán”, las cuales estarán en funciones durante los tres años de Ejercicio Constitucional de la actual Legislatura.

En la cuarta Sesión Ordinaria del Primer Periodo, fue avalado el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que establece la conformación de las Comisiones Permanentes, la cual se basa en un criterio de proporcionalidad en términos de la representatividad de las fuerzas políticas que conforman el Congreso de Yucatán, según se dispone en el artículo 42 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado.

Por tal razón, la fracción del PAN encabezará ocho presidencias, la bancada de Morena presidirá dos, al igual que la fracción del PRI; en el caso de las representaciones parlamentarias del PRD, Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA) y PVEM, será de una para cada una.

El presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN), reiteró que la integración de las Comisiones está con base a un punto aritmético que maneja la ley y su reglamento, “no es un capricho”; por tal razón, destacó que contó con el voto unánime de todas las fuerzas políticas.

“Es claro que el ánimo de construcción, de diálogo y de acuerdo está imperando en esta Legislatura, que no ha sido otra cosa que una constante. No es un tema de mayoritear, no es un tema de irse por la ruta fácil, es un tema de consenso”, enfatizó.

De esta manera, la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación será presidida por la diputada del PAN, Carmen González Martín; la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, por el diputado del PAN, Erik Rihani González; así como la comisión de Justicia y Seguridad Pública, por el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra.

“Tenemos en puerta una enorme responsabilidad, pero tengan confianza en que las y los diputados de esta legislatura trabajaremos en equipo para actuar conforme a los intereses y el bienestar de las y los yucatecos”, expresó Rihani González.

Además, el legislador también tendrá participación como vicepresidente en la comisión de Medio Ambiente y como secretario en la comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo. Así mismo, fungirá como vocal en la comisión de Derechos humanos y la comisión especial de Turismo.

“En todas y cada una de las comisiones en las que estaré participando hay muchos temas en los que tengo interés en trabajar, y desde luego, nos brinda un abanico de oportunidades para legislar en favor de la transformación de Yucatán”, agregó.

En la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, estará como presidente, el diputado del PAN, Jesús Pérez Ballote; en la comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, como presidenta, la diputada del PRI, Karla Franco Blanco; y en la comisión de Desarrollo Agropecuario, será presidida por el diputado del PAN, Esteban Abraham Macari.

La comisión de Medio Ambiente será encabezada por el diputado de PVEM, Harry Rodríguez Botello Fierro; la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, por el diputado de NA, José Crescencio Gutiérrez González; además, en la comisión de Salud y Seguridad Social, por la diputada del PAN, Dafne López Osorio.

De igual forma, la comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas, la preside el diputado del PAN, Raúl Romero Chel; la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, el diputado de Morena, Rafael Echazarreta Torres; y la comisión de Igualdad de Género, la diputada de MC, Vida Gómez Herrera.

La comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya será presidida por la diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio; la comisión de Derechos Humanos, estará como presidenta, la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo; en la comisión de Arte y Cultura, la encabezará el diputado del PRD, Eduardo Sobrino Sierra; y por último, la comisión de Cultura Física y Deporte, estará como presidenta, la diputada del PAN, Karem Achach Ramírez (PAN).

Por otro lado, la LXIII Legislatura también avaló la integración de las comisiones especiales de Turismo, presidida por la diputada del PAN, Karla Salazar González; y de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, encabezada por la diputada de Morena, Rubí Be Chan.

No obstante, se disuelven las comisiones especiales de Carácter Temporal para el Seguimiento de la Problemática Existente entre una Granja Porcícola y los Habitantes del Municipio de Homún; la de Pesca; la de Atención Ciudadana; y la de Modernización del Marco Jurídico Municipal; en virtud de haber cumplido y finalizado sus trabajos.

Por último, las y los diputados aprobaron por unanimidad la integración de la Comisión de Postulación del Reconocimiento “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que estará encabezada por la diputada del PAN, Abril Ferreyro Rosado.

En asuntos generales, el representante de NA, Crescencio Gutiérrez González, hizo entrega de su propuesta Legislativa y detalló que tiene el firme propósito de ser la voz que requiere Yucatán, por lo que solicitó que el Congreso estatal colaboré con el impulso que el estado solicita; además que agregó que los ejes son la educación, salud, empleo, seguridad, transparencia y combate a la corrupción.

“Deben existir buenas políticas públicas, necesitamos un marco normativo efectivo, funcional y eficaz, lo que se reflejará en prosperidad y mayores oportunidades para sus habitantes. El ciudadano busca la atención de sus necesidades y para que el Congreso atienda estas problemáticas requiere el consenso y voluntad de las y los diputados”, recalcó.

En su turno, a nombre de la fracción del PRI, la diputada Fabiola Loeza, presentó un punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado, en pleno respeto a la división de poderes, exhorte a los Poderes del Estado, a los Titulares de los 106 Honorables Ayuntamientos, Organismos Autónomos, todos del Estado de Yucatán, así como a la iniciativa privada; con el fin de que sin afectar sus trabajos y actividades, se consideren horarios flexibles; y en general, acciones que permitan y faciliten condiciones laborales para que las madres y padres que en ellos laboran, cuenten con tiempos para el debido acompañamiento a sus hijas e hijos en edad preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, hasta en tanto se normaliza la educación presencial en la entidad, sin riesgo alguno para su salud.

“La presente propuesta es motivada por las expresiones de preocupación de familias que se han acercado y manifestado sus condiciones complejas de vida ante la conciliación del ámbito laboral, con la salud y garantía de la educación”, expresó.

Sobre este tema, la diputada del PAN, Karla Salazar, presentó un ajuste a la mencionada propuesta de Acuerdo, para que se considere el respeto a la división de poderes, al permitir que las autoridades y el sector privado puedan tomar medidas para adoptar, en su caso, acciones pertinentes planteadas en el punto anterior.

Con lo anterior, continuó, se fomenta el cuidado de la salud de la niñez y juventud yucateca, pero también respetamos la autodeterminación para poder ajustar las medidas que se pongan en marcha para que las familias y sus hijas e hijos puedan tener el acompañamiento en sus clases a distancia.

“Tenemos un compromiso con las madres y los padres, por lo que refrendamos nuestra disposición para generar actos legislativos que abonen y ayuden a contar con mayores herramientas para hacer frente a las consecuencias y repercusiones que esta pandemia ha provocado en todos los sectores”, resaltó.

En la plenaria también se dieron a conocer un oficio de la jefa del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Karla Quintal Solís, en el cual adjunta el oficio suscrito por la Senadora Ana Rivera Rivera, secretaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para convocar a las 32 legislaturas locales a implementar estrategias conforme a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así mismo, se dieron a conocer oficios del presidente municipal de Espita, Josué Castillo Amézquita; de Temozón, Carlos Kuyok Castillo; de Cenotillo, Ángel Cardoz Fernández; de Chemax, Eliseo Balam Balam; de Temax, Ángel González Escalante; de Umán, Gaspar Cisneros Polanco; y de Xocchel, Lourdes Tah Maas; todos del estado de Yucatán.

Para finalizar, se convocó a la siguiente Sesión para el próximo miércoles 22 de septiembre del año en curso, a las 11 de la mañana.