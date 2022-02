La Lengua Maya ya es Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán

MÉRIDA.– Los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron por unanimidad el decreto que declara la Lengua Maya o Maayat’aan, como Patrimonio Cultural Intangible para el Estado de Yucatán, iniciativa presentada por la Fracción Legislativa de Acción Nacional y a la cual se suscribieron los diputados Alejandra Segura Novelo, Rubí Be Chan y Rafael Echazarreta Torres, de Morena.

En sesión ordinaria, en representación de la Fracción del PAN, la diputada Manuela Cocom Bolio destacó que, con estas acciones, se da voz a nuestros antepasados y se enaltece el nombre de Yucatán y de nuestra cultura maya.

“Agradezco a mis compañeros el haber sumado a esta iniciativa, debemos seguir trabajando para que con estas acciones sigamos promoviendo nuestra herencia cultural”, aseguró.

A favor, la diputada de Morena, Alejandra Novelo, dijo que, con esta declaración, el Congreso hace un esfuerzo y busca que se inicien aún más políticas en la entidad y sus municipios para valorar, proteger y difundir la lengua maya peninsular, siendo un esfuerzo al que todas las autoridades deben de poner su empeño para que cada día más personas se acerquen a esta maravillosa lengua.

La iniciativa determina que se declara lengua maya a todas las expresiones, voces, fonéticas, escrituras, signos, grafías, rasgos lingüísticos o cualquier otra manifestación simbólica u ortográfica proveniente y perteneciente al pueblo maya y su cultura, para que provean de identidad en el habla a los habitantes del Estado de Yucatán.

En la sesión, se llevó a cabo la rendición de compromiso constitucional de los nuevos integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), Ángel Rodríguez Aquino y César Prieto Zaldívar.

Como parte de los asuntos, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación las iniciativas para reformar el artículo 95 de la Constitución en materia de bienestar animal, presentada por la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo y la iniciativa presentada por los diputados del PRI para reformar la Constitución Política, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de Gobierno de los Municipios y la Ley de Participación Ciudadana que recula el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular en materia de accesibilidad en la comunicación oficial.

A la comisión de Igualdad de Género se envió la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo, para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

La iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, para modificar el artículo 243 BIS 3 del Código Penal del Estado, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal diversos oficios emitidos por el Ayuntamiento de Kanasín y un oficio de parte de él secretario ejecutivo del Comité Permanente del Carnaval de Mérida, Alfonso Cambranes Basulto, con el que remite la cuenta pública 2021.

También se dio lectura para conocimiento de oficios enviados por los municipios de Chikindzonot, Timucuy, Quintana Roo y Tahmek.

Asuntos Generales

En asuntos generales, el diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena), enalteció la labor del Ejército Mexicano en el marco de su aniversario, que se conmemora el 19 de febrero. Reconoció que en cada acontecimiento que se presente, de cualquier índole, son los primeros en llegar y los últimos en irse, dando todo para salvaguardar el bienestar y la seguridad de la gente. “Tenemos la plena convicción de que nuestro Ejército siempre será leal a su pueblo”, agregó.

Por su parte, la diputada del PAN, Karem Achach Ramírez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado con la que se pretende incluir dentro del Programa Especial de Cultura Física y Deporte la preservación, fomento y difusión de los deportes autóctonos y tradicionales del Estado de Yucatán.

La diputada Dafne López Osorio (PAN), entregó a la mesa directiva un proyecto de acuerdo para exhortar al gobierno Federal a través de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, IMSS e ISSSTE, de Salud para el Bienestar y del Consejo de Salubridad General, se garantice la adquisición, abasto oportuno y correcta distribución de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil en Yucatán.

En su turno, la diputada Manuela Cocom Bolio (PAN), hizo un llamado desde la máxima tribuna del Estado de Yucatán para que cesen los ataques a las instituciones, a la libertad de expresión y a la democracia ya que México ha sido un país de instituciones sólidas, y esta solidez será mayor en la medida que garanticemos la autonomía de estas.

La diputada Melba Gamboa Ávila (PAN), expuso un tema referente a la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, referente a una publicación, recordando que el día de hoy estamos en la llamada “veda electoral” por la Consulta de Revocación de Mandato, y se hace un llamado e invitamos a todos los servidores públicos a cumplir con estas reglas para no violar la Constitución, ni la Ley Federal de Revocación de Mandato y no vuelva a suceder este tipo de acciones.

También hizo uso de la palabra, el diputado Raúl Romero Chel (PAN), para precisar que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina la forma en que se ejecutan las sanciones por Faltas Administrativas no Graves.

En su turno, el diputado Luis Fernández Vidal (PAN), subió a la máxima tribuna, para exigir no solamente una investigación exhaustiva acerca de un caso expuesto del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ya que algunos beneficiarios dan pago a los propietarios de los centros de capacitación con tal de no asistir a sus labores y recibir únicamente el apoyo. “Exhorto a las autoridades correspondientes a que se tomen cartas en el asunto y se identifique a los responsables, porque con el dinero de la ciudadanía no se juega, y mucho menos con el destino de la juventud”, puntualizó.

En respuesta, el diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena), aseguró que no se va a permitir que se den este tipo de situaciones y que es necesario dar seguimiento e investigar puntualmente esta situación. “Si algunos de los programas que se dan en este estado, se demuestra y se denuncia, nosotros iremos con ustedes”, dijo.

Por último, se aprobó realizar la siguiente Sesión para el miércoles 23 de febrero a las 11 horas.