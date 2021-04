Lila Frías propone descuentos en servicios como basura, agua y predial

Para ayudar a la reactivación económica los negocios locales tednrán un 50% de descuento en el cobro de los servicios municipales: Lila Frías



PROGRESO.– Durante el recorrido que realizó en Chuburna Puerto, la abanderada del PRI por Progreso, Ing. Lila Frías anunció que de llegar a la alcaldía, en su administración los negocios locales tendrán un 50% de descuento en el cobro de servicios municipales como basura, agua y predial.

“Además de que les quiero mucho, usted sabe que yo soy una fiel promotora de los negocios locales, es por eso que le anuncio aquí que los comercios tendrán un 50% de descuento en el cobro de servicios municipales” expresó en plática con Doña Sara, dueña de Postres Doña Sarita ubicado en el puerto de Chuburná.

Este apoyo se otorgará a las microempresas de los progreseños durante el primer año de administración, con el objetivo de ayudarlos en la reactivación económica.

Por su parte Doña Sara comentó que “no es justo que paguemos por un servicio que no nos ofrecen, tengo bolsas de basura acumuladas que no se quieren llevar”

Otro de los vecinos expresó que no se puede reelegir a quien no ha visto por qué salgan adelante muchas de las familias afectadas desde hace más de un año por la pandemia, “yo nada más le pido una cosa no se olvide de Chuburná ni de nuestro refugio, si no podemos salir a la pesca porque se friega un motor o una lancha, se desestabiliza la economía familiar” haciendo referencia a la falta de dragado del refugio pesquero.

“No nos gusta que nos hagan sentir menos, que no nos hagan sentir progreseños, que los de aquí de Chuburná no somos iguales a los de Progreso, no vemos a una autoridad que quiera ayudarnos” expresaron también.

Por su parte Lila Frías agradeció a cada una de las familias por recibirla en las puertas de sus hogares, mismas en que se han sumado al proyecto para que Progreso Crezca; además de comprometerse a apoyar a los negocios locales, será prioritario atender la grave situación de inseguridad y mejorar los servicios públicos.