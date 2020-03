Mauricio Vila anuncia apoyos económicos ante la emergencia del #Coronavirus

MÉRIDA.– El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que ya prepara un paquete de estímulos y beneficios fiscales y económicos que será anunciado en los próximos días para proteger los empleos de los yucatecos, ante la contingencia que ha provocado el coronavirus Covid-19.

La propuesta será enviada en breve al Congreso del Estado para su aprobación, indicó el mandatario esta noche en un mensaje especial a los yucatecos.

“Estoy consciente de lo mucho que esta pandemia nos afecta a todos en la economía y el ingreso familiar”, señaló. “Afecta nuestra vida diaria y la manera en que cada uno de nosotros se gana el sustento para los suyos”.

El coronavirus está afectando tanto a las empresas que generan empleos, como a los trabajadores y sus familias que están viendo disminuidos sus ingresos, agregó.

“No sólo vamos a ayudar a las empresas y a la economía del Estado”, subrayó. “Vamos a apoyar a nuestros pescadores, a nuestros productores del campo, a quienes trabajan en hoteles y restaurantes y a quienes no tienen empleos fijos y trabajan por su cuenta”.

El mandatario anticipó también que esperan a los yucatecos más sacrificios para enfrentar la pandemia.

“En los próximos días es probable que les pida más sacrificios a la sociedad yucateca en términos de convivencia, de actividad económica y de movilidad”, aseguró. “Sé que no será fácil, pero valdrá la pena. Les pido que me respalden, porque no voy a tomar ninguna medida a la ligera, pero ninguna medida necesaria dejará de tomarse”.

“El gobierno seguirá haciendo su tarea, de eso no tengan ninguna duda”, expresó. “Confío en que ustedes harán la suya y procurarán que todos en casa hagan lo mismo, porque Yucatán nos necesita trabajando juntos, sin descuidos y sin apatía”.

“En lo que más nos pueden ayudar ahora es en tres cosas concretas: primera, seguir las medidas de higiene; segunda, no salir de casa más que sólo lo indispensable, como es ir al trabajo, a comprar alimentos y a la farmacia, y tercero, sólo compartir información oficial”, pidió Mauricio Vila a los yucatecos.

En su mensaje también mencionó lo siguiente:

Nos toca enfrentar el que quizás sea el mayor desafío de esta generación. Lo estamos haciendo unidos, con responsabilidad y solidaridad. Juntos, los yucatecos nos hemos enfrentado a poderosos huracanes. Juntos hemos reconstruido, una y otra vez, nuestras casas y nuestra economía, y esta vez no será la excepción.

La forma en la que esta generación de yucatecos enfrente este reto será recordada y servirá de inspiración, se los aseguro. Así lo hemos hecho en el pasado y así lo haremos en el presente.

La pandemia del coronavirus nos está poniendo a prueba a todos. Nada escapa a su alcance. Ni la economía, ni la vida diaria, ni por supuesto la salud, que es de donde provienen ahora nuestras más importantes preocupaciones y también la mayor parte de todas nuestras decisiones como sociedad y gobierno.

Esta pandemia es un gran reto del que estoy seguro saldremos unidos. Todos los grandes capítulos que hay detrás de la gran historia de Yucatán son de desafíos. No será fácil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. No hay nada imposible para el espíritu humano, para eso está la unión de esfuerzos y para eso está la unión de voluntades.

Todo lo que está pasando me recuerda el significado de ser yucateco. Ninguna pandemia va a venir a derrotar a un pueblo como el nuestro, un pueblo acostumbrado a salir adelante todos los días, ya nos han puesto a prueba y aún en medio de grandes tormentas, aún en medio de desastres naturales, hemos salido adelante y así lo vamos a hacer de nuevo.

En cuanto a la salud de todos nosotros, tengan confianza en que los expertos en salud pública están trabajando y redoblando esfuerzos y que estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger la salud de todos, empezando por los grupos más vulnerables.

Lo tenemos muy claro: se trata de tomar las medidas más oportunas y las más convenientes para que el virus se propague lo más lento posible, se minimicen los contagios y estos no saturen nuestro sistema de salud. A quienes no tienen urgencia de acudir a un hospital o clínica, que lo eviten. Esto también ayudará a que la diseminación sea más lenta y a que cuidemos a nuestro personal de salud.

Que no les quede duda. Saldremos adelante. Y algún día, cuando todo esto pase y lo hayamos superado trabajando juntos y sin descanso, vendrán nuevas generaciones de yucatecos para recordar estos, como los tiempos de quienes supimos trabajar juntos, cuidándonos los unos a los otros.

Nuestro estado va a estar a la altura de lo que este tiempo necesita, puedes depositar esa confianza en mí, porque yo confío en ustedes y en nosotros. Aquí estamos y aquí estaremos. Saldremos adelante. Hombro con hombro, unidos como uno solo.