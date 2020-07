Notorio aumento de enfermos de Coronavirus en Progreso: van 19 en cinco días

EN JUNIO PASADO, PROGRESO CERRÓ CON 40 CASOS Y EN LOS CINCO DÍAS QUE VAN DE JULIO, LOS CASOS HAN AUMENTADO NOTORIAMENTE / SE ESPERA QUE AUMENTEN TODAVÍA MÁS POR EFECTO DE LA «NUEVA NORMALIDAD» QUE HA OCASIONADO QUE MUCHOS YA NO GUARDEN SUS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PROGRESO.– Este domingo la Secretaría de Salud confirmó 6 nuevos contagios en el puerto de Progreso, para sumar un total de 81 acumulados en la estadística del Coronavirus en este municipio.

Con los seis contagiados de hoy, Progreso alcanzó, en tan solo cinco días, casi el 50% de los contagios registrados en junio pasado, lo que da una idea del elevado número de enfermos que se espera para este mes ante el alto nivel de contagiosidad de este nuevo virus que afecta al mundo.

Lo anterior, debido a que las autoridades mantienen el estado en la Ola 1 de apertura económica de la llamada «nueva normalidad», lo que muchos han aprovechado para olvidarse de las medidas sanitarias, del distanciamiento social y salir a las calles sin tapabocas.

Como ya informamos, decenas de personas ya acuden a las playas, no solo en Progreso, sino también en las comisarías y en la zona de Uaymitún, donde muchos no se guarda ningún tipo de restricción, realizann fiestas, reuniones y sus actividades normales como un Verano común.

Decenas de negocios de Mérida, llegaron a Progreso para funcionar de manera normal, algunos cumpliendo con las medidas sanitarias, pero en general ocasionando intensa afluencia de gente.

En la zona del malecón, que ya fue reabierta al paso de automóviles, ya se pueden ver a personas caminando o realizando ejercicios, pese a que no se permite el tránsito peatonal.

A la entrada del puerto, si bien se mantiene un retén de revisión, al igual que en las comisarías, lo cierto es que ya no se revisa a todos los conductores, sino que solo se revisan a algunos conductores al azar.

VAN 19 CONTAGIOS EN JULIO…

En lo que va de este mes, Progreso ya suma 19 contagios:

* Miércoles 1 de julio: 2 contagios

* Jueves 2: 1 contagio

* Viernes 3: 5 contagios

* Sábado 4: 5 contagios

* Domingo 5: 6 contagios

En total, Progreso lleva hasta hoy 39 infectados activos, 37 recuperados y 5 personas muertas. Esta cifra no incluye a los enfermos que se reportan en hospitales federales como el IMSS o el ISSSTE, hasta que sean incluidos en la plataforma.

El parte informativo de hoy de la SSY fue el siguiente:

EL PARTE MÉDICO DE ESTE DOMINGO 5 DE JULIO:

3,671 PACIENTES YA SE RECUPERARON: NO PRESENTAN SÍNTOMAS NI PUEDEN CONTAGIAR.

HOY SE DETECTARON 99 NUEVOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS.

64 en Mérida,

6 en Progreso y Umán,

4 en Ticul y Tizimín,

3 en Kanasín,

2 en Conkal y Tinum,

1 en Baca, Dzilam González, Hoctún, Kinchil, Maxcanú, Muna y Tixkokob, y

1 foráneo.

En total, ya son 5,110 casos positivos, 49 de los cuales son de otro país u otro estado.

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos.

Hombre, de 39 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión. El paciente convivía con 1 contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático.

Mujer, de 43 años de edad, originaria y residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión y obesidad. La paciente convivía con 5 contactos, los cuales se reportan asintomáticos.

Hombre, de 43 años, de Mérida, con hipotiroidismo y obesidad. Sus contactos se reportan sin síntomas.

Hombre, de 44 años de edad, originario y residente de Kanasín, asma Los contactos hasta el momento se reportan asintomáticos.

Hombre, de 54 años, de Umán, con hipertensión. Convivía con 2 contactos, hasta el momento asintomáticos.

Mujer, de 61 años de edad, originaria y residente de Tixkokob, con hipertensión, diabetes y obesidad. La paciente convivía con 3 contactos que se reportan asintomáticos.

Hombre, de 64 años, de Kanasín, con diabetes. Convivía con 4 contactos, hasta el momento asintomáticos.

Hombre, de 69 años, de Mérida, sin reporte de antecedentes médicos. Vivía con 1 persona, la cual no presenta síntomas.

Mujer, de 70 años, de Valladolid, con hipertensión y diabetes. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas.

Hombre, de 70 años, de Mérida, con insuficiencia renal crónica e hipertensión. Convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos.

Hombre, de 70 años de edad, originario y residente de Mérida, con hipertensión. Vivía con 2 personas, ambas asintomáticas.

Hombre, de 73 años, de Dzitás, con cirrosis hepática. Convivía con 1 contacto, hasta el momento asintomático.

Hombre, de 75 años, de Mérida, con diabetes. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas.

Hombre, de 80 años, de Mérida, con obesidad. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas.

Hombre, de 82 años, de Izamal, con hipertensión. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas.

Hombre, de 83 años, de Cansahcab, con hipertensión. El paciente convivía con 2 contactos, ambos asintomáticos.

En total, son 532 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

597 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

310 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 97 años.