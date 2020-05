Otro funcionario federal, el titular de la Profeco, también da positivo a Coronavirus

MÉXICO.– Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio positivo a Covid-19, por lo que el funcionario indicó que está atendiendo las recomendaciones médicas pertinentes ante la enfermedad.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario dio a conocer la noticia, en donde detalló que se sometió a un análisis el pasado martes, cuyo resultado recibió la tarde de este sábado.

Les comparto que salí positivo de coronavirus, la prueba me la hice el martes pasado, pero hoy por la tarde me dió aviso el laboratorio. Ya estoy en comunicación con el doctor @HLGatell y estaré atendiendo las recomendaciones médicas.

— Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 2, 2020

Manifestó además que ya mantiene comunicación con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

Ricardo Sheffield, es el segundo funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que anuncia que es positivo a Covid-19, luego que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que también padece la enfermedad hace unos días.