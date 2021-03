«Pariente» de Jessica Saidén se da a la fuga tras un choque en Chicxulub Puerto

SIN EMBARGO, LA VIRTUAL CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE PROGRESO ASEGURÓ QUE ES SU AMIGA, PERO NO TIENE RELACIÓN NI VÍNCULO FAMILIAR CON LA MUJER SEÑALADA / AFECTADOS INDICARON QUE LA MADRE DE LA RESPONSABLE DEL ACCIDENTE DIJO SER «PARIENTE DE JESSICA SAIDÉN» PARA LUEGO DARSE A LA FUGA



PROGRESO.– La virtual candidata de Morena a la alcaldía de Progreso, Jéssica Saidén Quiroz, se deslindó de las acusaciones que la tratan de involucrar de manera indirecta con un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la comisaría de Chicxulub Puerto.

El accidente se registró hoy cerca del cementerio de la vecina comisaría y fue protagonizado por una menor de edad, hija de una mujer a la que los afectados identifican como Ana Luisa G.G.

Según los afectados, esta mujer dijo ser «pariente de Jéssica Saidén» y bajo ese argumento, logró huír del sitio, abandonando el vehículo y llevándose a la menor del lugar.

La menor manejaba una camioneta BMW, con la que atropelló a una persona que iba en moto.

AMIGA CERCANA…

Tras los hechos, familiares de los afectados en el accidente comenzaron a hacer averiguaciones y se encontraron con que efectivamente, la madre de la menor responsable del accidente es amiga de Jessica Saiden.

FAMILIARES SEÑALAN…

En redes sociales, Mili Chávez denunció lo siguiente:

«Está mujer está cubriendo a su hija solo por ser pariente de Jessica saiden , atropello a mi pareja , estando en sentido contrario , ni ha llegado ni perito , alegando que mi pareja estaba tomando cuando estaba saliendo de trabajar , la muchacha tiene 14 años y ella estaba en sentido contrario a velocidad se la llevó en calle de preferencia y si mi pareja estába tomada , porque abandono su vehículo y huyó porfavor compartan necesito justici#niunamas».

JESSICA SAIDEN SE DEFIENDE: «NO TENGO PARENTESCO CON LA SEÑORA»

En sus redes sociales, Jessica Saiden se deslindó del percance, dijo no tener relacion con la mujer. Sin embargo omitió señalar que es colaboradora de su agrupación y publicó lo siguiente en sus redes:

Hace unos minutos, ocurrió un desafortunado accidente vial en la comisaría de Chicxulub puerto de Progreso donde me involucran indirectamente.

Ante comentarios diversos que me han llegado a mis medios de comunicación y redes, quiero aclarar que no tengo parentesco de ningún grado con la señora involucrada a la que hacen mención las publicaciones. Si bien ella es parte de alguno de mis círculos sociales, desapruebo categóricamente si es que utilizó mi nombre para deslindarse de una responsabilidad civil tal como supuestamente se denuncia.

De la misma manera les recuerdo a todos los progreseños y progreseñas que ya estamos en tiempos electorales y que cualquier información en redes no validada puede ser parte de una estrategia de “guerra sucia”.

Que tengan excelente domingo.

Atentamente, su amiga,

JESSICA SAIDEN

VIRTUAL CANDIDATA…

Como se sabe, Jessica Saiden es la virtual candidata de Morena a la alcaldía de Progreso.

Rumores internos del partido guinda ya la dan como la virtual candidata, pues se dice que los otros aspirantes ya fueron «bajados» de la contienda para pedirles «unidad» en torno a la joven Saidén, de ahí que hay enojo entre los morenistas, pues consideran que serán abanderados por una «chapulina».

Hoy domingo precisamente morenistas realizaron una marcha de protesta donde señalaron que están contra las «imposiciones», algunos incluso se quejaron de «la imposición de Jéssica Saidén» en calles del puerto.

La joven política, quien en el 2015 perdió como priista las elecciones ante José Cortés, tras ser traicionada por el propio PRI, luego se pasó al PAN en el gobierno de Mauricio Vila y ahora busca jugar desde la 4T nuevamente por la presidencia municipal.

DEL PAN A MORENA…

Jessica Saiden, quien fuera asesora panista del Gobierno del Estado para la Zona Costera, ahora busca la candidatura a la alcaldía por Morena luego de no haber sido designada como candidata del PAN a diputada por el IX Distrito, cargo en donde fue designado el también ex priista local Erik Rihani González.

Erik Rihani es considerado el «delfín» del actual alcalde Julián Zacarías quien según versiones, no habría apoyado a su prima Jéssica Saidén para lograr la candidatura a la diputación, de ahí que ahora buscan contender contra él desde Morena para evitar su reelección.

A diferencia del 2018, cuando todos los zacarías se unieron en torno a Julián, hoy están divididos apoyando a Jéssica y a Romario García, en Morena y en el Partido Encuentro Solidario, respectivamente, pues buscan a toda costa que Julián no logre un segundo período.

También se sabe que Rihani no tiene buenas relaciones con un grupo de la familia Zacarías en este puerto, por lo que buscan que no gane la elección en el noveno distrito. (ProgresoHoy.com)