Personas con problemas visuales y de escasos recursos reciben lentes graduados

-Vial Dosal constató la entrega de estos aparatos auxiliares en el municipio de Chumayel.

-El Gobernador también realizó una gira de trabajo para continuar con la distribución de plantas de chile habanero y ramón, cajas apícolas y certificados del programa “Vivienda Social”, al tiempo que supervisó la operación del Instituto Municipal de la Mujer, el módulo de Médico 24/7 y la activación de espacios culturales en esa localidad

Chumayel.- Personas de escasos recursos con problemas visuales de todo el estado están mejorando su calidad de vida y su desempeño en los ámbitos educativo, social y laboral, pues ya cuentan con lentes graduados de armazón, apoyo que reciben del Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Vila Dosal encabezó una gira de trabajo en Chumayel, donde estuvo constatando la entrega de estos aparatos auxiliares, como parte de una Segunda Jornada que se realiza este año, en beneficio de 885 habitantes de 70 municipios.

De igual manera, con el objetivo de seguir impulsando la economía de las familias que dependen del campo de Chumayel, el Gobernador estuvo en este punto del estado entregando plantas de chile habanero y ramón, cajas apícolas, certificados del programa “Vivienda Social”, al tiempo que supervisó la operación del Instituto Municipal de la Mujer, el módulo de Médico 24/7 y la activación de espacios culturales en esa localidad.

Durante la Segunda Jornada de Entrega de Apoyos de Lentes Graduados de Armazón 2022, se explicó que dentro de ese plan se realizan estudios para calcular la graduación y posteriormente ser entregados para mejorar la calidad de las y los yucatecos para su inclusión y/o reincorporación a sus actividades diarias.

Los lentes otorgados pueden ser para ver de cerca o de lejos, según lo requiera el beneficiario. Tal fue el caso de Luisa Estela Ek Chab, habitante de Chumayel, quien antes sufría de muchos dolores de cabeza debido a que su vista es deficiente para ver de cerca.

“Todo el tiempo me duele la cabeza, ya no puedo ni hacer mi costura como antes, por eso agradezco que nos hagan los estudios y nos den lentes porque muchas personas lo necesitamos, pero no tenemos dinero para comprarlos”, apuntó.

La mujer de 48 años dijo que es la primera vez que usará lentes, por lo que contar con este programa en su municipio es una gran ayuda para ella, ya que no tendrá que desembolsar el dinero para adquirir sus lentes, los cuales siente que ya son una gran necesidad pues sus ojos siempre le lagriman.

Como parte de su actividad en dicha localidad, el Gobernador, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, dio seguimiento a la entrega de un total de 45 mil plantas de chile habanero en la entidad. En Chumayel repartieron mil plantas para fortalecer los huertos familiares y contribuir a mejorar la alimentación en los hogares de las comunidades.

De igual manera, para seguir apoyando el bienestar de las familias y fortalecer el campo yucateco, Vila Dosal entregó 300 plantas de ramón a la población de esa localidad que tras ser cultivadas servirán como forraje para alimentar al ganado y en la elaboración de tortillas, café y harina, que pueden consumir las familias, y ante docentes, madres y padres dio 50 cajas de madera para colmenas y 60 abejas reina mejoradas genéricamente para incrementar los resultados del sector apícola hasta 30%.

Ante el alcalde anfitrión, Clemente Julián Cano Chan, el Gobernador prosiguió con la repartición de apoyos para la adquisición de equipo apícola para los hombres y mujeres que dependen de esta actividad puedan recuperar e incrementar su producción, que en total consisten en 25,000 cajas de abejas completas, en beneficio de 5,000 hombres y mujeres que se dedican a esta labor. Ahí se entregaron 60 de estas cajas.

Este respaldo consiste en 2 tipos de paquete, uno con 5 cajas de madera y otro de 10, a través de la inversión de 11 millones de pesos, con lo cual se podría incrementar hasta a 750 toneladas el volumen de producción estatal al año. Manos yucatecas fabrican los contenedores, en talleres locales, con lo que se está generando fuentes de empleo e impulsando la recuperación económica de varios municipios.

Del esquema Vivienda Social, se estregaron 20 certificados con el objetivo de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los hogares de las personas en situación de pobreza con la edificación de cuartos dormitorios, pisos firmes, sanitarios y cocinas ecológicas.

Momentos antes, junto con la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), María Cristina Castillo Espinosa, el Gobernador cortó el listón inaugural del Instituto Municipal de la Mujer, resultado del exhorto que dirigió a los 106 cabildos, en este recinto, mujeres, adolescentes y niñas podrán recibir la atención psicológica, jurídica y social que requieran, o asesoría y canalización, para que acceden a los diferentes programas que ofrece la dependencia.

Acompañado de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo, Vila Dosal supervisó la operación del espacio cultural de esta demarcación, luego de fortalecer con mobiliario, equipo e instrumentos musicales a los lugares de este tipo en los municipios.

Lo anterior con el fin de que ahí se lleve a cabo acciones de sensibilización artística, orientadas a conservar el clima de paz y seguridad del estado.