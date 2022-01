Personas de 40 a 59 años comienzan a recibir su refuerzo contra el Coronavirus

– Inicia esta nueva etapa de vacunación, en Kanasín, Valladolid, Tizimín, Progreso, Tekax y Ticul.

– Asimismo, se brinda segundas dosis a adolescentes de 15 a 17 años, de 37 municipios del interior.

MÉRIDA.– La vacunación contra el Coronavirus en Yucatán no se detiene y sigue avanzando, a favor de más personas, con el arranque de la aplicación del refuerzo a adultos de 40 a 49 y 50 a 59 años, que viven en Kanasín, Valladolid, Tizimín, Progreso, Tekax y Ticul.

De forma simultánea, este lunes comenzó la administración de segundas dosis a adolescentes de 15 a 17 años de edad, de 37 municipios del interior del estado, jornadas que se desarrollaron de forma ágil y en orden, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

La dependencia comunicó que, desde temprana hora, comenzaron a llegar los beneficiarios, con registro en mano, y arrancaron ambos procesos en los módulos que corresponden a cada demarcación, a cargo de la SSY y los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS Bienestar.

En la localidad de Kanasín, Alberto Jiménez Puc, de 48 años, acudió al Centro de Salud Urbano de la SSY, en la colonia San José para recibir el refuerzo que lo protegerá de esta enfermedad, por lo que agradeció las gestiones realizadas para que él y su familia puedan recibir esta oportunidad.

“Estamos muy contentos porque, hoy, mi esposa y yo venimos a seguir protegiéndonos del Coronavirus; nunca sabemos qué es lo que seguirá de esta pandemia, pero ante esa incertidumbre, nos sentimos seguros y respaldados, porque tenemos la oportunidad de vacunarnos y es una esperanza de vida que no podemos desaprovechar”, indicó el padre de familia.

Cabe recordar que, para Kanasín, el proceso también se lleva a cabo en la Unidad Médica Familiar del IMSS; en Valladolid, las Unidades Deportivas “El águila” y “Fernando Novelo”; en Tizimín, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); en Progreso, el Deportivo “Víctor Cervera Pacheco”; en Tekax, el domo municipal, y en Ticul, el domo de la colonia Obrera.

Estos fármacos se estarán aplicando únicamente a quienes los hayan recibido en las 2 ocasiones previas; deberán presentar identificación oficial y el comprobante que se descarga en la plataforma del Gobierno de la República.

La distribución de segundas dosis Pfizer, entre adolescentes de 15 a 17 años de edad, en 37 municipios, arrancó este lunes, en Ixil, Ucú, Chacsinkín, Calotmul, Chapab, Río Lagartos, San Felipe y Tahmek, dentro de los módulos de vacunación a cargo de la SSY e IMSS Bienestar.

Se recuerda que las jornadas para este sector constarán de tan sólo un día y es necesario presentar comprobante de aplicación de la primera dosis, Clave Única de Registro de Población (CURP) para acreditar la edad de los interesados y el registro en la plataforma federal.

No se brindará vacunas a quienes no cumplan con estos requisitos, por lo que se invita a no acudir si no se cuentan con toda la documentación, para evitar aglomeraciones.

Mañana martes 25, esta etapa continuará en Tunkás, Chicxulub Pueblo, Sucilá, Tekantó, Dzemul, Mocochá, Chumayel y Xocchel, y el miércoles 26, en Telchac Pueblo, Sinanché, Cenotillo, Yaxkukul, Dzoncauich, Cantamayec, Mama, Dzilam de Bravo y Tekal de Venegas.

El jueves 27, se vacunará a este sector en Muxupip, Kopomá, Yobaín, Sudzal, Tepakán, Cuncunul y Bokobá, y el viernes 28, tocará a Telchac Puerto, Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo.

La SSY recuerda que, mañana, por disposición del Gobernador Mauricio Vila Dosal, se realizará una jornada extraordinaria, para que maestras, maestros y personal educativo activo, de escuelas públicas y privadas, que por algún motivo no pudieron recibir su refuerzo contra el Coronavirus, puedan vacunarse; será únicamente en el Centro de Convenciones “Siglo XXI”, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.