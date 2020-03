Piden a canadienses salir de México de inmediato por #Conavirus

PROGRESO.– A pesar de que el Gobierno Federal decretó esta mañana la Fase 2 de la emergencia por Coronavirus, la Delegación Yucatán de la propia federación convocó a cientos de pescadores en este puerto para la realización del llamado Censo Pesquero.

Los hombres de mar fueron convocados para reunirse a lo largo de este día en el campo deportivo conocido como «La Charca», a un costado de la glorieta que conduce al puente de Yucalpetén.

La delegación federal, como se sabe, a cargo de Joaquín Díaz Mena, parece no seguir las indicaciones dictadas por las autoridades de salud federal, pues aunque los pescadores recibieron tapabocas para ponerse, estaban reunidos en el mismo sitio, lo que segun el gobierno federal, no está recomendado.

Precisamente ayer, el subsecretario estatal de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, denunció que Díaz Mena pone en riesgo la salud de los yucatecos al convocarlos a eventos masivos en vez de optar por otras alternativas, como realizar las actividades o pagos casa por casa y evitar concentraciones y largas filas.

También señaló que aunque el Gobierno de Yucatán ha ofrecido al delegado federal ayuda y se ha puesto a su disposición personal y equipos del Gobierno del Estado, a fin de que la información que deban repartir se haga casa por casa a los ciudadanos beneficiarios de programas, no ha habido una respuesta favorable por parte del representante del gobierno federal. Ayer, como informamos, realizaron esa misma actividad en Chelem. (ProgresoHoy.com)