Preocupa caso Bartlett al interior de Morena

MÉXICO.– El hecho de que un hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se haya beneficiado al hacer negocios con el gobierno generó que líderes políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alzaran la voz.

Hay desde quienes aseguran que se trata de un evidente y vergonzoso conflicto de interés que pega en la línea de flotación del gobierno: su autoridad moral; los que admiten que algo así no le hubieran perdonado a funcionarios de gobiernos anteriores; los que dicen que es algo que debe investigarse pero ya, hasta los que simplemente dicen “pero qué necesidad”, según publica El Economista.

Germán Martínez: Empieza a ser una vergüenza

El senador Germán Martínez Cázares dijo que ese episodio “empieza a ser una vergüenza”.

Mencionó que es un asunto que le apena. Que es vergonzoso, por lo menos el conflicto de interés. “Ahí hay un conflicto de interés que debe revisarse”, recalcó.

Para el político michoacano que dejó las filas del PAN y luego se unió al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo interesante es que se trata de una oportunidad más para la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para resolver un caso en el que está implicado el director de la CFE.

Lo explicó en términos beisboleros. “Es otro turno al bate para la secretaria y no sea que saque un tirito ahí un elevado al cuadro para que lo agarre el pitcher de volada y se acabó”.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, recordó que el Presidente ha dicho que la Cuarta Transformación es divorciar, distinguir los asuntos del poder de los asuntos económicos y del dinero, de los negocios.

Luego, admitió que el movimiento encabezado por López Obrador no le hubiera perdonado algo así a algún funcionario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ni a nadie.

Alejandro Rojas Díaz Durán: Pega en línea de flotación

A su vez el excoordinador de asesores de la bancada de Morena en el Senado, Alejandro Rojas Díaz Durán, afirmó que es importante que se investigue a fondo, no solamente el tema de su hijo, sino el asunto de las casas que no incluyó en su declaración patrimonial y que la Secretaría de la Función Pública, en su oportunidad no investigó a fondo, lo cual ha dañado lo más importante que tiene el gobierno del presidente López Obrador: su autoridad moral.

Según el también aspirante a la dirigencia nacional de Morena, el señalamiento de conflicto de interés en el que está involucrado el senador Bartlett pega en la línea de flotación del proyecto que encabeza el Presidente, pues se trata de lo que lo diferencia de otras fuerzas políticas, que es luchar contra todo signo de corrupción.

Por eso, afirmó, tiene que quedar muy claro ante la sociedad si Bartlett cumple o no con los principios que enarbola el proyecto de López Obrador y bajo los cuales ofreció gobernar.

Desde su perspectiva, está presente en el imaginario colectivo que la Secretaría de la Función Pública no investigó a fondo el caso de las propiedades de Bartlett ocurrido hace unos meses y le sale debiendo a la sociedad mexicana y al gobierno de la República. Por eso debe reabrirse ese caso.

“En la 4T no debe haber consentidos ni privilegiados”, resaltó.

Sin embargo, opinó que queda a juicio del propio director de la CFE evaluar su permanencia en el cargo, en tanto se desarrollan las investigaciones porque el costo político que se está pagando es muy alto y el gobierno no tiene por qué cargar con señalamientos, ni dar elementos a sus adversarios (para la crítica), máxime si hay pruebas contundentes sobre el asunto.

Pablo Gómez: Que se aclare, pero ya

En tanto, el diputado federal Pablo Gómez dijo que es algo que debe aclararse, “pero que se aclare ya, urgentemente”.

Al otro lado de la línea telefónica, con voz pausada para acentuar su posición expresó: “no me interesa qué persona sea. No me importa. Ese asunto de la compra de ventiladores en el Seguro Social. Tiene que ser resuelto con rapidez y debe sancionarse rápidamente si es que hubo una actitud ilegal o inmoral.

Incluso, mencionó que pueden ser las dos cosas o solo una.

“Yo siempre he creído que los hijos, los padres, los nietos y los esposos y esposas son personas distintas a sus parientes. No son las mismas personas”, remarcó.

Luego soltó: Tengo una gran experiencia para poder distinguir entre uno y otro”, aunque luego de un esbozo de carcajada mencionó: “pueden ser las dos cosas, pero no lo son por ser parientes”.

Bertha Luján Uranga: Bartlett no ha traicionado la camiseta

A su vez, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga, declaró que el presidente López Obrador ha sido muy claro al señalar que no hay, ni habrá impunidad para nadie, por lo que, si hay algo que perseguir o investigar, que se haga.

“Si hay denuncias formales, que aporten pruebas, sino que la autoridad que investigue, porque también para eso está y si hay cualquier tipo de anomalías que se corrijan y se castiguen”, refirió al teléfono.

No obstante, recalcó que no podemos irnos con la finta de que como se ha planteado en términos de escándalo, no haya posibilidad que los involucrados expliquen y se defiendan. “Vámonos yendo al debido proceso”, dijo Luján Uranga.

Para la dirigente morenista si se revisa la manera en que el gobierno federal ha venido actuando en el combate a la corrupción, vamos a encontrar más positivos que negativos; sin embargo, dijo que es evidente que, cuando se traen dinámicas de décadas atrás de formas de corrupción que se anclaron en la cultura nacional en todos los sectores y niveles y a nivel de lo particular y lo privado, debemos entender que es una guerra que no se va a ganar ni en un mes ni en un año.

También señaló que debe haber una política transparente del gobierno para que se aprecie como está atendiendo esta denuncia ciudadana.

En su opinión Manuel Bartlett, desde que se unió al Movimiento de Regeneración Nacional, ha sido congruente en asumir el proyecto de la cuarta transformación, fundamentalmente en lo que se refiere a la industria energética nacional y ha enarbolado las principales demandas del proyecto que encabeza el presidente López Obrador.

“En ese sentido no ha traicionado la camiseta que asumió y esperemos que todo siga por el mismo camino”.

Al preguntarle sobre lo que le aporta Bartlett Díaz al proyecto político de López Obrador, comentó que, “si el presidente —que fue quien lo invitó a colaborar en el gabinete—, lo mantiene al frente de la CFE, quiere decir que le tiene confianza y sería un punto a su favor. Usted tenga la seguridad de que en el momento de que el Presidente tuviera una información o una percepción distinta actuaría de otra forma”.

Reginaldo Sandoval: Pero qué necesidad…

Por su parte, el coordinador de la fracción legislativa del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, comentó que el caso Bartlett se ha convertido en un debate de percepciones.

Dijo que las decisiones que ha tomado el director de la CFE han afectado intereses y ahora, en donde quiera que aparezca el apellido Bartlett, va a aparecer esa percepción que se está solapando la corrupción.

Sin embargo, indicó que no tiene la menor duda en que el gobierno del presidente López Obrador no va a avalar nada que tenga que ver con corrupción y nada va a quedar impune.

“Nosotros planteamos que se investigue a fondo, que se vea si hay irregularidades en la licitación o asignación, como haya sido o en el precio, que se investigue y se sancione a los responsables, no importa si es apellido Bartlett o no”.

Dijo desconocer los detalles de la venta que realizó el hijo del director de la CFE al IMSS, pero en todo caso, invocó “al filósofo michoacano Juan Gabriel” y expuso: “pero qué necesidad. O sea, no había necesidad de meterse en eso. Si ya sabes que estás en esa circunstancia, para que dejas que caiga en esa lógica”.

Jaime Cárdenas: Es una cuestión de respeto

Jaime Cárdenas, quien trabajó en el equipo de asesores del entonces senador Manuel Bartlett, planteó que el presidente Andrés Manuel López obrador le dispensa respeto al político poblano, desde hace varios años y valora su trabajo al frente de un grupo de senadores que, en la pasada legislatura federal, representaron el proyecto del López Obrador, incluso, antes de que se formalizara como partido político.

Consideró que el político poblano representó un activo importante en esa época porque encabezó la oposición a las llamadas reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, particularmente la energética aprobada en 2013 y sus leyes secundarias en el 2014. Bartlett siempre ofreció una posición firme y crítica, indicó.

En opinión de Cárdenas, el compromiso mostrado por el senador Bartlett con la defensa del sector energético, fue uno de los principales factores que influyeron para que López Obrador lo nombrara director de la CFE. “El nombramiento me pareció una consecuencia necesaria”.

Según Cárdenas, a eso se le sumó el hecho de que López Obrador siempre respetó mucho a Bartlett, tanto por su trayectoria política, su capacidad de operación, así como por su compromiso con el proyecto de la cuarta transformación.

López Obrador reconoce el hecho de que alguien como Bartlett, que formó parte del viejo régimen autoritario, haya tenido el valor, a tiempo, de sumarse a su proyecto. “Eso siempre lo ha reconocido y valorado”.

Por eso rechaza que Bartlett Díaz sea el aliado incómodo del presidente. De hecho, considera que quienes lo etiquetan de esa forma son gente que no está en la 4T.

Igual que los demás entrevistados, considera que el caso de presunto conflicto de intereses en el que se vio involucrado se investigue y se deslinden responsabilidades.

Pero también considera que Bartlett Díaz debe permanecer en la CFE porque su compromiso, experiencia y visión geopolítica, suman al proyecto de la Cuarta Transformación, para mantener la rectoría económica del Estado en materia energética.