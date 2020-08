Presentan propuesta para ampliar el muelle de Chicxulub Puerto

EL PROYECTO FUE ELABORADO POR EL EX COMISARIO ARIEL DOMÍNGUEZ, CON APOYO DE SU HERMANA MARIEL DOMÍNGUEZ, QUIEN ES ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE QUE LA COMUNIDAD TENGA UN REFUGIO PESQUERO Y SE DETONE COMO ATRACTIVO TURÍSTICO



PROGRESO.– Con el fin de impulsar el desarrollo de su comunidad y de contar con más y nuevos espacios para apoyar la economía de los habitantes, tanto en el ámbito pesquero como turístico, un ciudadano de Chicxulub Puerto tuvo la iniciativa de elaborar una propuesta para la ampliación del actual muelle de la comisaría.

Se trata del ex comisario Ariel Domínguez Rodríguez, quien a través de sus redes sociales hizo pública una propuesta para ampliar el muelle basado en un proyecto realizado por su hermana Mariel, quien estudia arquitectura.

En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, Ariel Domínguez señaló que este proyecto es solamente un prototipo con el fin de plantear a las autoridades, de los tres niveles de gobierno, la posibilidad de ampliar ese muelle que requiere de más espacios para brindar protección a las embarcaciones de los pescadores y consolidarse turísticamente.

Ariel Domínguez, quien fue comisario de 2010 a 2012, durante la administración de María Ester Alonzo Morales, fue una de las autoridades que inauguraron junto con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco el nuevo muelle de Chicxulub Puerto y quien hoy considera la opción de ampliarlo, al igual que muchos habitantes de la comisaría.

NECESARIO UN REFUGIO PESQUERO…

En sus redes señaló que «El día de hoy me encuentro haciendo llegar a las autoridades correspondientes nuestra iniciativa ciudadana. Esto con la finalidad de buscar los mejores canales para apoyar a la economía de nuestra comisaría en el sector turístico y pesquero que se encuentra afectado por la contingencia sanitaria por el COVID-19. Es nuestro mas grande anhelo como originario de la comisaría de #ChicxulubPuerto ver el desarrollo y crecimiento de mi comunidad. Cabe mencionar que esté siendo uno de los principales puertos en nuestro municipio y con una gran historia a nivel mundial, no cuenta con un #refugiopesquero y atractivo turístico que sería no solo de gran ayuda para que nuestros pescadores puedan varar sus embarcaciones sino también para darle el realce que se merece a nivel internacional. Les comparto el prototipo que estoy haciendo llevar a nombre de todos los habitantes de nuestra comisaría a las autoridades en turno de los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal. Agradezco el apoyo de mi hermana Domínguez Mariel por plasmar la idea y diseño del mismo».

EL MUELLE DE CHICXULUB PUERTO…

El nuevo muelle de Chicxulub Puerto fue inaugurado el 16 de abril de 2011, 23 años después de haber sido impactado y destruido por la furia del huracán Gilberto (1988).

Fue puesto en servicio por la entonces gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco, quien dos años antes, en 2009, anunció la construcción durante la inauguración del muelle de pescadores de Progreso.

En la inauguración del nuevo muelle de Chicxulub Puerto, estuvieron además, la ex alcaldesa María Ester Alonzo Morales, el diputado local Daniel Zacarías Martínez, ambos también priistas.

Ariel Domínguez recuerda que en ese entonces, el proyecto del muelle no incluyó la construcción de peines que pudieran servir como refugio pesquero para los hombres de mar, ni para el atraque de embarcaciones turísticas, de modo que hoy es una de las necesidades que se plantean.

Añadió que su propuesta ya la compartió con el actual comisario, Carlos Macedonio Zapata León «Charly» y que también la presentará a habitantes de Chicxulub y pescadores de la comunidad con el fin de enriquecer la propuesta y llevarla ante el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el Gobierno de México. (ProgresoHoy.com)