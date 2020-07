Rápida respuesta para familias de Chicxulub Puerto tras perder su casa en un incendio

PROGRESO.– Luego de que este jueves se reportara un incendio en la calle 19 por 56 del puerto de Chicxulub, el cual dejo sin hogar a dos familias, ayer por la tarde, el alcalde Julián Zacarías Curi acudió a dicha comisaría para acercar ayuda a los afectados.

Los padres de familia, Juan Antonio Pech y Filomeno Tec recibieron al alcalde, y le externaron su preocupación, pues de un día para otro, cada uno perdió el patrimonio de sus hijos a consecuencia de un incendio que aún no saben cómo se originó.

«Salimos al trabajo, y a la media hora me hablaron para decirme que mi casa se estaba incendiado. Cuando llegamos ya no había nada, solo los bomberos y la policía, a quienes les preguntamos qué había pasado porque nosotros nos fuimos y no dejamos ni veladoras ni nada que pudiera o ocasionar eso», explicó el señor Juan Antonio, quien estaba acompañado de su esposa y sus cuatro hijos menores.

Por su parte, el señor Filomeno Tec, quien tenía su vivienda a un lado, expreso, «se perdió años de trabajo, mis redes para pescar, en minutos me quedé sin nada» por lo que el edil les externó que comprende su preocupación, más ahora por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.

«Lo que les traemos sé que no compensará todo lo que perdieron, pero créanme que se los damos de corazón. Sé que la situación es complicada, pero estoy seguro que saldrán adelante, por sus hijos», alentó el municipe.

La ayuda que les acercó el edil consistió en 20 láminas para cada familia, víveres y ropa, así como la reparación de la red eléctrica que en estos días estará trabajando la Dirección de Servicios Públicos.

Y es que ambas familias perdieron todas sus pertenencias, como equipos electrodomésticos esenciales, de igual forma ropa, juguetes, redes de pesca y documentos oficiales importantes, por lo que el edil invita a toda la comunidad a ser solidarios y llevar apoyo, en la medida de sus posibilidades, ante tal difícil situación.

Durante esta asistencia, acompañaron al alcalde el titular de Servicios públicos y Ecología, Karim Dib López; la directora del DIF municipal, Idelfia Magdalena Herrera Miranda, así como la responsable de la Unidad de atención ciudadana, Audrey Esther Woolley Maldonado.