Resultados de la jornada 7 del fútbol de la Liga Máster de Veteranos de Progreso

PROGRESO.– La Liga Máster de Veteranos de Fútbol de 45 años nos comparte los resultados de la Séptima Jornada de su Torneo de Clausura 2022.

* Restos 33. O. Club Tyson 1

El único tanto del partido lo hizo Jorge Huerin Campos

* Delfines 2. Venados 2

Trepidante empate. Los dos tantos de Delfines los hizo Jorge «Pelucas» Durán y por Venados Jorge Arévalo y José Venezuela Silva.

* Tiburones 2. Piratas 0

Fue un partido que ganaron los reyes del mar para quedar invictos de 7 juegos 7 ganados en está 1era vuelta del torneo.

Los goles de tiburones fueron obra de Sábas Pech y Luis Canario Zapata.

* En partido estelar: Constructora Quinper 3. Pandilla de Chicx 4.

Un juegazo de ida y vuelta muy disputado los ahijados de Quintilio Pérez golearon: Jorge Chiquis Canché 2 y Wilberth Glez , por la pandilla Juan Luna, Juan Chequis Magaña y Albert «La tanga» Pérez.

Las posiciones son: Tiburones 21, Piratas 13, Delfines 11, Venados, Tyson y Pandilla 10, Restos 33. 3 y Quinper 1.

Líderes de goleo: Fernando «Alf» Rodríguez 12, Jorge «Chiquis» Canché 8, Juan Luna 7, Francisco «Pancho» Muñoz 6.

Encuentros para la Jornada 8 inicio de la 2da vuelta del torneo:

*Delfines vs pandilla de Chicx sábado a las 5pm jacalon 1

* Venados vs piratas domingo a las 10 am jacalon 1

* Restos 33 vs Quinper domingo a las 12 mediodía jacalon 1

* Partido estelar: Club Tyson vs Tiburones domingo a las 13:30pm jacalon 1.