Sergio Chalé emitió su voto en el Distrito 01

El candidato a diputado federal del PAN Yucatán por el distrito I, Sergio Chale Cauich, acudió con su familia a ejercer su derecho al voto, en Tizimín, en la Escuela Primaria Benito Juárez.

Alrededor del mediodía acudió Chale Cauich para participar en una jornada histórica, en su vida personal, y para el estado, en la que los ciudadanos elegirán cinco diputados federales, 15 diputados locales y 106 presidentes municipales, en un día que definirá el nuevo panorama político de Yucatán y de México.

“Espero que la gente salga a votar, salga a decidir, que no permita que sean otras personas las que decidan, que no sean las instituciones las que terminen imponiendo a quienes no fueron electos. En nuestras manos está nuestro futuro, este es el momento en el que hacemos la revolución en México, en Yucatán, de forma pacífica, todos como amigos, como sociedad unida que busca transformar nuestro país y nuestro estado”.

El candidato lamentó los reportes de actos violentos en diversos municipios y pidió a la gente que no caiga en provocaciones, que ignore a quien incite a la violencia, que viva su pasión en esta elección de forma cívica y responsable.

“Sabemos que hay quienes buscan provocarnos, sabemos que hay gente que está desesperada y que busca generar divisiones entre los habitantes de una misma comunidad, entre los miembros de una misma familia, pero vamos a hacer que Yucatán destaque por ser el estado más seguro, más tranquilo y seamos ejemplo a nivel nacional”, destacó.