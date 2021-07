Supuesta sobrina de YosStop señala: «Yoseline se equivocó» y pide justicia para Ainara

MÉXICO.– YosStop fue detenida el pasado 29 de junio y llevada al penal de Santa Martha Acatitla, en donde permanecerá por al menos dos meses, luego de que el juzgado la vinculara a proceso y ratificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Desde ese entonces en redes sociales comenzó un debate entre personas que la defienden y otros que opinan que la youtuber debe de hacerse responsable por su error y a este último grupo pertenece Daff Hoffman, la sobrina de la famosa, quien incluso encaró al hermano de la influencer por intentar defenderla.

​Luego de que YosStop fuera detenida, la sobrina de la influencer comenzó a ser cuestionada en redes sociales sobre lo que pensaba de lo ocurrido y desde un principio mostró su apoyo a la joven que denunció a su tía, incluso aseguró que espera que se haga justicia, pero ahora compartió un video en el que responde al intento de defensa que hizo Jack Hoffman, el hermano de la youtuber.

Todo comenzó cuando el hermano de YosStop compartió un video en el que cuestiona el hecho de que se haya detenido a la influencer y no a todas las personas que hablan del video en el que se ve la agresión en contra de Ainara y Daff Hoffman responde a su tío con el siguiente mensaje:

“Hola chiquito, créeme que es muy lamentable por lo que está pasando Yoseline y aún más lo siento por la mamá de Yoseline, la señora Marina, pero no hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no toda la información está clara, sí compartió o no los videos, pero ella misma confiesa que tiene en su poder estos videos”, comenzó.

La sobrina de YosStop hace énfasis en que la detención de la youtuber no fue solo por hablar del video, sino porque ella confesó que lo tenía almacenado, lo vio y después denigró a la víctima públicamente, además lanza un mensaje a Jack Hoffman con el que deja en claro que espera que Ainara tenga justicia.

“En el video está siendo violada y abusada una niña, menor de edad, de 16 años y ella (YosStop) no se cansa de catalogarla como una ya sabes qué, denigrarla y humillarla públicamente, entoncees la justicia no funciona de esa forma Jackito, también la niña necesita justicia porque Joseline se equivocó y no la están acusando por hablar de un video, la están acusando de pornografía que es tener en su poder un video del cual ella confiesa haber visto, tener en su poder y haber hablado de él tan detalladamente denigrando de la forma que denigró a esta niña, estero haber podido resolver tu duda”, concluye.

El video causó controversia en las redes sociales, pues recibió algunos comentarios en los que le reclaman por supuestamente darle la espalda a su tía; sin embargo, Daff Hoffman también recibió mensajes de aliento e incluso de agradecimiento, como uno que publicó en sus historias y en el que se habla de la justicia sin importar el parentesco o relación que exista con el acusado.

“Decidir romper con el pacto del silencio en la familia no significa que seamos traicioneras o que estemos necesitadas de atención. El creer que soportar maltratos y humillaciones es lealtad en la familia hizo del mundo un lugar en el que la violencia es permitida y justificada”, se puede leer en un mensaje que le dedicaron a la sobrina de YosStop.​