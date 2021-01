Tras protestas en Mérida, aclaran que la aplicación de la vacuna es responsabilidad del gobierno federal

MÉRIDA.– La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) aclaró que el proceso de aplicación de la vacuna contra el Coronavirus en el estado para el personal de salud que labora en las áreas Covid está a cargo de los Servidores de la Nación del Gobierno federal con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo que esta tarea no es responsabilidad del estado.

La dependencia estatal precisó que, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia de vacunación contra el Covid-19, la única participación del Gobierno del Estado es en la coordinación con las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como con la Guardia Nacional para la recepción de las vacunas, que en Yucatán llegaron el pasado martes.

Hoy en Mérida, personal del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), protestaron porque se negaron a aplicarles la vacuna contra el Covid-19. La protesta tuvo incluso momentos de tensión, al grado de llegar a los golpes, según reportaron medios locales, por lo que autoridades de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

Las quejas del personal de salud se registraron debido a que presuntamente, se vacunó a personas que no entran en el área Covid del hospital y externos, incluso a personal de una empresa proveedora del hospital. Se supo que al hospital llegaron 1,800 dosis para 1,200 trabajadores de base, pero extrañamente, no a todos los tocó. Incluso hubo personal que estaba en la fila para recibir la vacuna y momentos antes de que se las aplicaran, les informaron que ya no la recibirían «por órdenes de arriba».

La SSY reiteró que el procedimiento de la aplicación de las dosis al personal médico de las áreas Covid es responsabilidad de los Servidores de la Nación, que pertenecen al Gobierno federal y, en esta labor, cuenta con el apoyo de elementos del Ejército mexicano, quienes llevan el control con base en un pre-registro que se realizó vía plataforma digital.

Además, la dependencia estatal indicó que en Yucatán existe un Coordinador Estatal para la Vacunación Covid-19, el cual fue designado por las autoridades federales.

La SSY enfatizó que el personal del Gobierno federal y militar tiene a su cargo la responsabilidad que bajo ninguna circunstancia personas ajenas a los trabajadores de la salud reciban la vacuna, además de insistir en que son los Servidores de la Nación, quienes llevan un registro detallado que se verifica con la presentación del INE y de la credencial del nosocomio.

La dependencia estatal recordó que este personal federal lleva al cabo la verificación de quienes son sujetos a la vacunación a través de una plataforma digital Covid, donde obtiene un folio, a su vez los responsables del área de vacunación del hospital obtienen un listado donde clasifican y seleccionan la cantidad de dosis para aplicar y proceden a dar aviso a los trabajadores.

Hay que recordar que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para ser vacunados los trabajadores pasan por un filtro sanitario, donde también se les toma la presión y signos vitales, así como una mesa de registro donde a través de un código se confirma su nombre en la lista y se les aplica un cuestionario. Finalmente acceden al puesto de vacunación, donde se les explica los pormenores de la vacuna y finalmente se les administra la dosis.

Posterior a ello, permanecen 30 minutos en el área de observación y, finalmente, se reincorporan con normalidad a sus actividades, en caso de que alguno tuviese alguna reacción adversa se dispone de un área especial para ser trasladados. En todo este procedimiento están presentes los Servidores de la Nación del Gobierno federal y los elementos militares.

La dependencia informó que el Gobernador Mauricio Vila ha estado supervisando de manera personal este proceso a cargo de dicho personal con el fin de cumplir el objetivo de que en la primera etapa de la vacunación se aplique al personal de salud en Yucatán de acuerdo a lo planeado de inmunizar a quienes están en la primera línea de protección a la salud de los yucatecos

Cabe mencionar que en Yucatán son 16 unidades médicas contempladas para la primera etapa de la vacunación, donde se estarán administrando las primeras 9,750 dosis que llegaron al estado a trabajadores de la salud de las áreas Covid.