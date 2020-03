Yucatán se mantiene con 13 casos de Coronavirus

Para hacer frente al coronavirus en el país, están listos centros de salud, hospitales, médicos, equipo y medicinas, dijo el presidente; hay recursos, organización y gobernabilidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy buena la reunión que sostuvo con su gabinete legal y ampliado el jueves, luego de que se instaló el Consejo de Salubridad General para tratar el tema del coronavirus en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que su gobierno tiene todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo con la estrategia que se ha llevado a cabo desde hace tres meses.

El mandatario federal destacó que la preparación de nuestro país para hacer frente al Covid-19 fue incluso antes que la de otros gobiernos en el mundo. Reiteró que esto se ha hecho de manera profesional con la conducción de médicos, técnicos y científicos, no de políticos o de especialistas o columnistas o conductores de radio y televisión.

“Es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad y tenemos listos los espacios, si se necesita, en centros de salud, hospitales, los médicos, el equipo que se requiere, las medicinas”, dijo.

“Está preparándose el Plan DN-III y el Plan Marina”, agregó. “Estamos preparados, tenemos recursos, todo el dinero que se necesite, y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país”.

López Obrador manifestó que los mexicanos deben tener confianza y no dejarse manipular.

“Cuando se necesite transmitirles algo, lo voy a hacer yo con toda claridad, que estén pendientes de lo que se diga. Voy a hacerle un llamado al pueblo: que escuchen al presidente y yo nunca los voy a engañar. Tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.

“La mayoría de la gente lo sabe y también lo saben hasta nuestros adversarios, pero ellos por razones políticas hacen labores de oposición. Además, como vienen las elecciones, hay quienes quieren hasta aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer, de manera muy vulgar, corriente”, abundó.